/क्या आप भी बना रहे हैं नया घर? जानिए गरुड़ पुराण में लिखे वास्तु शास्त्र के ये जरूरी नियम

अक्सर लोग सोचते हैं कि गरुड़ पुराण में सिर्फ मरने के बाद की बातें और डरावनी कहानियां लिखी हैं. पर ये सच नहीं है. गरुड़ पुराण में तो यह भी बताया गया है कि हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए और अपना घर कैसे बनाना चाहिए.
इसमें घर का नक्शा पास कराने से लेकर कमरों की सही दिशा तय करने तक के आसान नियम दिए गए हैं. पुराने जमाने में लोग घर या मंदिर बनाने से पहले इन्हीं बातों का ध्यान रखते थे. चलिए जानते हैं कि नया घर बनाते समय हमें किन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए.
नया घर बनाने के लिए सबसे पहला काम होता है सही जमीन चुनना. गरुड़ पुराण में लिखा है कि घर हमेशा ऐसी जगह बनाना चाहिए जहां की मिट्टी अच्छी हो और पानी न भरता हो. ऐसी जमीन पर घर बनाने से परिवार में खुशहाली बनी रहती है.
वहीं अगर जमीन दलदली हो, श्मशान के पास हो या उस पर कोई पुराना झगड़ा चल रहा हो, तो ऐसी जगह प्लॉट खरीदने से बचना चाहिए. सही जगह पर बना घर परिवार को दिमागी शांति देता है.
घर का मेन गेट किस तरफ है, इसका हमारी लाइफ पर बहुत असर पड़ता है. गरुड़ पुराण के मुताबिक पूर्व या उत्तर दिशा में मेन गेट रखना सबसे बढ़िया होता है. पूर्व दिशा से सुबह की धूप सीधे घर में आती है, जो सेहत के लिए अच्छी होती है.
उत्तर दिशा को पैसों की बढ़त के लिए शुभ माना जाता है. ध्यान रहे कि मेन गेट के ठीक सामने कचरा या कोई भारी सामान जमा न हो. साफ सुथरा गेट घर में पॉजिटिव माहौल बनाए रखता है.
घर के अंदर कौन सा कमरा कहां बनेगा, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है. किचन हमेशा दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण में होना चाहिए. इस दिशा में खाना पकाने से घर के लोगों की सेहत अच्छी रहती है.
वहीं भगवान का मंदिर हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में बनाना चाहिए. इस कोने में मंदिर होने से मन को शांति मिलती है और घर के लोगों में फालतू की बहस नहीं होती. इन नियमों से घर में एक अलग ही सुकून रहता है.
घर के बड़े बुजुर्गों या घर के मालिक का बेडरूम दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए. इस दिशा में सोने से नींद अच्छी आती है और दिमाग शांत रहता है.
इसके अलावा अगर आप घर में पैसे या कीमती सामान रखने की अलमारी बना रहे हैं, तो उसका मुंह उत्तर की तरफ खुलना चाहिए. इससे बेवजह का खर्चा रुकता है और पैसों की तंगी नहीं होती. गलत दिशा में कमरे बनाने से घर में तनाव बढ़ सकता है.
घर की नींव रखने से पहले सही समय और पंडित जी की सलाह लेना बहुत जरूरी है. बिना सोचे समझे या गलत समय पर काम शुरू करने से काम में रुकावटें आ सकती हैं.
जब भी नींव खोदी जाए, तो पूजा पाठ करके ही काम शुरू करें. साथ ही घर का नक्शा ऐसा बनवाएं जिससे हवा और धूप आराम से अंदर आ सके. जिस घर में रोशनी और ताजी हवा रहती है, वहां बीमारियां कम आती हैं और लोग खुश रहते हैं.
डिस्क्लेमर: यह लेख गरुड़ पुराण, प्राचीन वास्तु शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं में वर्णित जानकारियों पर आधारित है. इसे केवल एक सांस्कृतिक और व्यावहारिक जानकारी के रूप में पढ़ें.