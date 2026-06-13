Geeta Lessons: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में युवाओं के ऊपर करियर और पढ़ाई का बहुत ज्यादा दबाव है. इस वजह से बहुत से युवा डिप्रेशन और मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं. ऐसे समय में महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महान ग्रंथ श्रीमद्भगवद्गीता हमारे लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शक साबित हो सकती है. कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन मानसिक तनाव से घिर गए थे, तब भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिए थे, वे आज के युवाओं के जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं.
गीता प्रेस गोरखपुर की श्रीमद्भगवद्गीता साधक संजीवनी किताब में इन उपदेशों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है. आइए जानते हैं गीता के उन 5 व्यावहारिक पाठों को जो हमें मानसिक तनाव से दूर रख सकते हैं.
पहला और सबसे महत्वपूर्ण जीवन पाठ है कर्म करना और फल की चिंता न करना. गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में श्रीकृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं. आज के युवा काम शुरू करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोचकर घबराने लगते हैं.
वे सोचते हैं कि अगर सफलता नहीं मिली तो क्या होगा. यही सोच उनके भीतर तनाव पैदा करती है. अगर हम अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी मेहनत पर लगाएं और नतीजों को समय पर छोड़ दें, तो हमारा आधा मानसिक तनाव अपने आप खत्म हो जाएगा.
दूसरा बड़ा पाठ है अपनी इच्छाओं और उम्मीदों पर नियंत्रण रखना. गीता के अनुसार इंसान की ज्यादातर दुखों की जड़ उसकी असीमित इच्छाएं और दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाना है. जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, तो हमें गुस्सा आता है और निराशा घेर लेती है.
आज के सोशल मीडिया के जमाने में युवा दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी तुलना करने लगते हैं. इससे उनके मन में हीन भावना पैदा होती है. श्रीकृष्ण समझाते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं को काबू में रखकर खुद के भीतर खुशी ढूंढनी चाहिए ना कि बाहरी चीजों में.
तीसरा सबक है मन को वश में करना और अनुशासन बनाए रखना. गीता के छठे अध्याय में बताया गया है कि जिस इंसान का मन उसके वश में नहीं है, वह मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है. आज के युवाओं का मन सोशल मीडिया, फोन और कई तरह की बाहरी चीजों में बहुत जल्दी भटक जाता है.
भटकाव के कारण वे अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं और अंत में तनाव का शिकार बनते हैं. नियमित ध्यान, सही खान पान और आत्म नियंत्रण के जरिए हम अपने मन को शांत रख सकते हैं. एक शांत मन कभी भी अवसाद की तरफ नहीं जाता है.
चौथा और पांचवां पाठ है सुख दुख में समान रहना और खुद पर अटूट विश्वास रखना. श्रीकृष्ण कहते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे. जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है. इसलिए असफलता मिलने पर निराश होकर बैठ जाना सही नहीं है.
हमें हर परिस्थिति में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए. गीता हमें सिखाती है कि हर इंसान के भीतर एक दिव्य शक्ति मौजूद है. जब हम खुद को कमजोर समझना बंद कर देते हैं, तो दुनिया की कोई भी चुनौती हमें डिप्रेशन में नहीं डाल सकती है.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक ग्रंथों, व्रत कथाओं, पौराणिक प्रसंगों एवं प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है. विभिन्न ग्रंथों, क्षेत्रों, परंपराओं और विद्वानों के मतानुसार कथाओं एवं उनके विवरण में अंतर संभव है. इसका उद्देश्य धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक जानकारी प्रदान करना है.)