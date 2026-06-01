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Hindi Newsऐस्ट्रोMithun Rashifal by Ajay bhambi: मिथुन राशि वालों को आज मिलेगी बड़ी सफलता, लेकिन इस एक आदत ने सब बिगाड़ दिया तो...

Mithun Rashifal by Ajay bhambi: मिथुन राशि वालों को आज मिलेगी बड़ी सफलता, लेकिन इस एक आदत ने सब बिगाड़ दिया तो...

Mithun Rashifal by Ajay bhambi: मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन समय का सही सदुपयोग करके बड़ी सफलता हासिल करने और रुके हुए निर्माण कार्यों को गति देने वाला है. हालांकि, आज आलस से दूरी बनाए रखने, कार्यस्थल पर अधिकारियों से बहस से बचने और सेहत के मामले में ब्लड प्रेशर व शुगर के प्रति विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

Written By  Dr. Ajay Bhambi |Edited By: harsh singh|Last Updated: Jun 01, 2026, 04:10 AM IST
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Mithun Rashifal by Ajay bhambi: मिथुन राशि वालों को आज मिलेगी बड़ी सफलता, लेकिन इस एक आदत ने सब बिगाड़ दिया तो...

Mithun Rashifal by Ajay bhambi: मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिलाजुला लेकिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. आज के दिन आपकी व्यावहारिक सोच और योजनाबद्ध तरीके से किए गए काम आपको पुरानी मानसिक चिंताओं से मुक्ति दिलाएंगे. हालांकि, बिजनेस के मोर्चे पर बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच आपको काम की क्वालिटी पर खास ध्यान देना होगा. सेहत और करियर से जुड़ी कौन सी सावधानियां आज आपके लिए जरूरी हैं.

मिथुन राशि: मिथुन राशि वालों, आज समय का सही उपयोग आपको बड़ी सफलता दिला सकता है. आलस से दूरी बनाकर रखें. विद्यार्थियों को पढ़ाई में और मेहनत करनी होगी. बिजनेस में काम की गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान दें. बीपी और शुगर के मरीज लापरवाही न करें. आज किसी जरूरतमंद छात्र की मदद जरूर करें.

पॉजिटिव: समय की कीमत समझकर योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी. पुराने तनाव से राहत मिलेगी. भवन निर्माण संबंधी रुका कार्य दोबारा शुरू हो सकता है.

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नेगेटिव: आलस और सुस्ती को खुद पर हावी न होने दें. उच्च शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों को पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है. अध्यात्म और ध्यान में समय बिताना लाभदायक रहेगा.

व्यवसाय: कारोबार में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. गुणवत्ता सुधारने पर विशेष ध्यान दें. उच्च अधिकारियों के साथ बहस से बचें.

लव: परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी.

स्वास्थ्य: डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीज नियमित जांच करवाते रहें.

भाग्यशाली रंग: बादामी 

भाग्यशाली अंक: 5

उपाय: किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की सहायता करें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: जून में रेड कारपेट वेलकम के लिए तैयार हो जाएं ये 3 राशि वाले लोग, पढ़ें मेष से मीन का मासिक राशिफल

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Dr. Ajay Bhambi

डॉ. अजय भाम्‍बी देश के मशहूर ज्‍योतिषाचार्य हैं. 

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