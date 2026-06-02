Mithun Rashifal by Ajay bhambi: मिथुन राशि वालों के रुकेंगे बनते काम या चमकेगी किस्मत? आज 'इस' एक बात को दिल से लगाया तो होगा बड़ा नुकसान!

Mithun Rashifal by Ajay bhambi: पंडित अजय भांबी के मुताबिक, आज मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अनुकूल ग्रह गोचर बन रहा है, जिससे उनके रुके हुए काम पूरे होंगे और युवाओं को करियर में सफलता मिलेगी.
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Mithun Rashifal by Ajay bhambi: प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अजय भांबी के मुताबिक, आज का दिन मिथुन राशि वाले जातकों के लिए समय के सही प्रबंधन और सकारात्मकता बनाए रखने का है. आज का अनुकूल ग्रह गोचर आपके रुके हुए कामों को गति देगा और युवाओं को उनके लक्ष्यों के करीब ले जाएगा. आइए जानते हैं आज कैसा रहेगा आपका करियर, लव लाइफ, भाग्यशाली अंक और वो खास उपाय जो आपके दिन को सफल बना सकता है.
PANDIT AJAI BHAMBI: "मिथुन राशि वालों, आज समय का सही उपयोग आपको सफलता दिलाएगा. किसी की नकारात्मक बात को दिल पर न लें. कारोबार में थोड़ी रुकावटें आएंगी लेकिन जल्द स्थितियां सुधर जाएंगी. सरकारी नौकरी वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है. स्वास्थ्य में जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है. आज आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ जरूर करें."
पॉजिटिव: अनुकूल ग्रह गोचर बन रहा है. रुके हुए कार्य पूरे होने का समय आ गया है. परिवार की जरूरतों को पूरा करने में खुशी मिलेगी. युवा अपने लक्ष्य हासिल करने में सफल रहेंगे.
नेगेटिव: किसी की नकारात्मक बात मन को दुखी कर सकती है. बेचैनी और मानसिक तनाव महसूस होगा. खर्चे बढ़ सकते हैं.
व्यवसाय: कारोबार में कुछ व्यवधान आएंगे लेकिन योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर स्थितियां सुधर जाएंगी. सरकारी नौकरी वालों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है.
लव: व्यस्तता के बावजूद परिवार के लिए समय निकालना रिश्तों में खुशी बढ़ाएगा.
स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द और मौसम संबंधी परेशानी रह सकती है.
भाग्यशाली रंग: आसमानी
भाग्यशाली अंक: 8
उपाय: आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.
Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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