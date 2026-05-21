Aaj Ka Gemini Rashifal: बिजनेस ट्रिप से मथुन राशि वालों को होगा लाभ, संभल कर चलाएं गाड़ी! पढ़ें मथुन राशिफल

Aaj ka Mithun Rashifal 21 May 2026: 21 मई 2026 का गोचर काल पुरुष कुंडली के अनुसार अति विशेष एवं प्रभावशाली रहेगा. मेष लग्न में मेष राशि का मंगल अपनी ही राशि में होकर बलवान रहेगा. जिससे साहस, आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होगी. द्वितीय भाव वृषभ राशि में सूर्य-बुध की युति बनी रहेगी, जो वाणी, धन एवं पारिवारिक मामलों को बहुत प्रभावित करेगी. मिथुन राशि में गुरु-शुक्र की युति शुभ फल प्रदान करेगी. यह योग करियर, संबंधों, शिक्षा और भाग्य में सकारात्मकता लाने वाला माना जाएगा. कर्क राशि में चंद्रमा मांडी के साथ होगा. चंद्रमा का गोचर पुष्य नक्षत्र में होने से यह शुभ गुरु-पुष्य योग का निर्माण करेहा, जो खरीदारी, निवेश, नए कार्य एवं मांगलिक कार्यों के लिए अच्छा है. पंचम भाव सिंह राशि में केतु रहेगा, जिससे प्रेम संबंधों एवं संतान पक्ष में मिश्रित परिणाम जातक पा सकेंगे.

एकादश भाव कुंभ राशि में राहु का प्रभाव होगा, जिससे अचानक धन लाभ और नए संपर्कों के योग बन सकते हैं.

मीन राशि में शनिदेव का गोचर कर्म, अनुशासन और दीर्घकालिक योजनाओं पर गहराई से असर डालने वाला माना जा रहा है.

संपूर्ण ग्रह की स्थिति 21 मई 2026 को ज्योतिषीय दृष्टि से मिथुन राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बन रही है.

मिथुन राशि- स्वामी: बुध

सकारात्मक बातें:-

बुध की शुभ स्थिति आज आपकी बुद्धि, वाणी और संचार शक्ति को तेज करेगी. नए संपर्क बनाने और पुराने संबंधों को मजबूत करने का यह उत्तम दिन है. व्यापारिक वार्ता में सफलता मिलेगी. विद्यार्थियों के लिए उत्कृष्ट परिणाम आएंगे.

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नकारात्मक बातें:-

एकाग्रता की कमी के कारण काम अधूरे रह सकते हैं. बहुत अधिक बातें करने से गोपनीय जानकारी लीक हो सकती है. चंचलता और अनिर्णय की स्थिति नुकसान कर सकती है. दो मन रखने से अवसर हाथ से निकल सकते हैं.

करियर / व्यापार:-

मीडिया, लेखन, शिक्षा, IT और संचार से जुड़े क्षेत्रों में आज विशेष प्रगति होगी. महत्वपूर्ण बैठकों और प्रस्तुतियों में आप छाप छोड़ेंगे. व्यापारिक यात्रा से लाभ होगा. नई तकनीक सीखने का यह अच्छा समय है.

प्रेम / रिश्ते:-

प्रेम जीवन में बातचीत और समझ बढ़ेगी. साथी के साथ किसी विषय पर खुलकर संवाद करें. जुड़वां या भाई-बहन से संबंध मजबूत होंगे. सामाजिक मेलजोल आनंददायक रहेगा.

स्वास्थ्य:-

नसों और श्वसन तंत्र पर ध्यान दें. मानसिक थकान की संभावना है, इसलिए मन को आराम दें. हाथ और कंधों में दर्द हो सकता है. गहरी सांस लेने और व्यायाम करने से फायदे होंगे.

सावधानियाँ:-

किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित रखें. बिना सोचे-समझे बोलने से बचें. वाहन और यात्रा में सावधानी रखें. अनिद्रा से बचने के लिए रात को मोबाइल कम देखें.

शुभ रंग- पीला,

शुभ अंक- 5

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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