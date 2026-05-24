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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Mithun Rashifal: 24 मई को आपकी ये एक गलती पानी में फेर देगी आपकी पूरी मेहनत, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले जानें सच

Aaj Ka Mithun Rashifal: 24 मई को आपकी ये एक गलती पानी में फेर देगी आपकी पूरी मेहनत, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले जानें सच

Aaj Ka Mithun Rashifal: 24 मई 2026 को आपकी ही राशि में सूर्य और कन्या के चंद्रमा के प्रभाव से मिथुन राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और मीडिया, मार्केटिंग व लेखन क्षेत्र के लोगों को आय के नए अवसर मिलेंगे. आज मन की अस्थिरता और अत्यधिक सोच के कारण मानसिक तनाव व खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए जातकों को नकारात्मक सोच से बचने और भगवान गणेश की पूजा करने की सलाह दी गई है.

 

Written By  Manish Agarwal |Last Updated: May 24, 2026, 04:10 AM IST
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Aaj Ka Mithun Rashifal: 24 मई को आपकी ये एक गलती पानी में फेर देगी आपकी पूरी मेहनत, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले जानें सच

Aaj Ka Mithun Rashifal: आज यानी 24 मई 2026 का दिन इस राशि के जातकों के लिए बेहद खास और ऊर्जा से भरपूर रहने वाला है. आइए डिटेल से जानते हैं कि आज मिथुन राशि वालों के लिए कौन से सुनहरे अवसर इंतजार कर रहे हैं और किस एक गुप्त चुनौती से उन्हें आज खुद को बचाकर रखना होगा.

मिथुन राशि: मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध है. यह वायु तत्व की राशि मानी जाती है, इसलिए इस राशि के जातक बुद्धिमान, चंचल स्वभाव वाले, बातचीत में कुशल और नई चीजें सीखने के इच्छुक होते हैं. मिथुन राशि के अंतर्गत मृगशिरा नक्षत्र के अंतिम दो चरण, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम तीन चरण आते हैं. 24 मई 2026 को सूर्य आपकी ही राशि में रहकर आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को मजबूत करेगा, वहीं चंद्रमा कन्या राशि में रहकर पारिवारिक और मानसिक मामलों को प्रभावित करेगा. आज का दिन समझदारी और संतुलन के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है.

सकारात्मक बातें: आज आपके आत्मविश्वास और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धिमानी और कार्यशैली की प्रशंसा हो सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आय के नए अवसर मिल सकते हैं. परिवार का सहयोग मिलेगा और घर में सुखद वातावरण बना रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा और पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी. सामाजिक क्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा. नए लोगों से संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं.

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नकारात्मक बातें: मन में अस्थिरता बनी रह सकती है. छोटी-छोटी बातों को लेकर चिंता बढ़ सकती है. किसी करीबी व्यक्ति के साथ गलतफहमी होने की संभावना है. खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय परेशानी बढ़ा सकता है.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. व्यापार में लाभ के संकेत हैं और नए संपर्क भविष्य में फायदा देंगे. मीडिया, मार्केटिंग, लेखन और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के संकेत हैं.

रिलेशनशिप: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी. वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग और स्नेह मिलेगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव और अधिक सोचने के कारण थकान महसूस हो सकती है. नींद पूरी न होने से कमजोरी महसूस हो सकती है. नियमित दिनचर्या लाभदायक रहेगी.

सावधानियां: जल्दबाजी में निर्णय न लें. अनावश्यक खर्चों से बचें. नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी न होने दें.

शुभ रंग: हरा, हल्का पीला

शुभ अंक: 5, 7

उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें और “ॐ बुं बुधाय नमः” मंत्र का जाप करें. हरे मूंग का दान करना शुभ रहेगा.

ये भी पढ़े: 7 दिन में 6 ग्रह बदलेंगे चाल, इन राशियों को मिलेगा रुका धन, वृश्चिक वाले रहें अलर्ट 

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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