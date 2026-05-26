Advertisement
trendingNow13228386
Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Mithun Rashifal: अचानक बढ़ेगा खर्च या अधूरे काम पहुंचाएंगे बड़ा नुकसान, 26 मई को मिथुन राशि वाले रहें बेहद सावधान

Aaj Ka Mithun Rashifal: अचानक बढ़ेगा खर्च या अधूरे काम पहुंचाएंगे बड़ा नुकसान, 26 मई को मिथुन राशि वाले रहें बेहद सावधान

Aaj Ka Mithun Rashifal: मिथुन राशि वालों के लिए 26 मई 2026 का दिन अपनी योजनाओं को गंभीरता से पूरा करने का है. आज जहाँ आपकी बुद्धिमानी से कार्यक्षेत्र में तरक्की और नए अवसर मिलेंगे, वहीं मानसिक अस्थिरता और फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखना जरूरी है.

Written By  Manish Agarwal |Last Updated: May 26, 2026, 04:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Mithun Rashifal: अचानक बढ़ेगा खर्च या अधूरे काम पहुंचाएंगे बड़ा नुकसान, 26 मई को मिथुन राशि वाले रहें बेहद सावधान

Aaj Ka Mithun Rashifal: यदि आपकी राशि मिथुन है और आप जानना चाहते हैं कि आज का दिन आपके करियर, बिजनेस, सेहत और लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. आज ग्रहों की चाल आपको अपनी योजनाओं को गंभीरता से पूरा करने का संकेत दे रही है. चलिए विस्तार से जानते हैं कि आज आपको किन सुनहरे अवसरों का फायदा उठाना है और किन गलतियों से बचकर रहना है.

मिथुन राशि: मिथुन राशि के जातक तेज बुद्धि, चंचल स्वभाव और प्रभावशाली बातचीत के लिए जाने जाते हैं. इस राशि के अंतर्गत मृगशिरा नक्षत्र के अंतिम दो चरण, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम तीन चरण आते हैं. 26 मई 2026 को सूर्य आपकी ही राशि में रहकर आत्मविश्वास और कार्यक्षमता को मजबूत करेगा, वहीं चंद्रमा वृश्चिक राशि में होने से कार्यक्षेत्र और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में व्यस्तता बढ़ सकती है. आज का दिन योजनाओं को गंभीरता से पूरा करने का संकेत दे रहा है.

सकारात्मक बातें: आज कार्यक्षेत्र में आपकी समझदारी और कार्यशैली की सराहना हो सकती है. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के संकेत हैं. आर्थिक मामलों में सुधार होगा और किसी नए अवसर से लाभ प्राप्त हो सकता है. परिवार में सहयोग का वातावरण बना रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा. सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी और नए संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

नकारात्मक बातें: मन में अस्थिरता और अधिक सोच विचार के कारण निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है. किसी करीबी व्यक्ति के साथ गलतफहमी होने की संभावना है. काम का दबाव मानसिक थकान बढ़ा सकता है. खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान पहुंचा सकता है.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा. व्यापार में नए सौदे मिलने की संभावना है. मीडिया, शिक्षा, लेखन और मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से लाभदायक रहेगा. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

रिलेशनशिप: प्रेम संबंधों में बातचीत की कमी गलतफहमी पैदा कर सकती है. पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता आएगी. वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान, नींद की कमी या पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम जरूरी रहेगा.

सावधानियां: किसी भी कार्य को अधूरा न छोड़ें. तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें. बिना सोचे समझे खर्च करने से बचें.

शुभ रंग: हरा, आसमानी

शुभ अंक: 5, 6

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और जरूरतमंद विद्यार्थियों को पुस्तकें या हरी वस्तु दान करें.

ये भी पढ़ें: नौतपा के पहले दिन चढ़ेगा सिंह समेत 4 राशि वालों के करियर का 'पारा', मिलेगी खुशखबरी

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

TAGS

mithun rashi

Trending news

गुजरात में 2027 में AAP की सरकार तय! नर्मदा जीत के बाद केजरीवाल का बड़ा दावा
Arvind Kejriwal
गुजरात में 2027 में AAP की सरकार तय! नर्मदा जीत के बाद केजरीवाल का बड़ा दावा
पीएम मोदी की नॉर्डिक यात्रा, भारत-नॉर्डिक हरित संबंधों में एक नए अध्याय का सूत्रपात
PM Modi
पीएम मोदी की नॉर्डिक यात्रा, भारत-नॉर्डिक हरित संबंधों में एक नए अध्याय का सूत्रपात
DNA: सत्ता बदलते ही बंगाल में माफियाओं का 'इलाज' शुरू, 'डॉन' की हेकड़ी गायब!
DNA
DNA: सत्ता बदलते ही बंगाल में माफियाओं का 'इलाज' शुरू, 'डॉन' की हेकड़ी गायब!
ट्रंप के बदल गए सुर, अब बोले- I Love India; क्यों पड़ गई रिश्तों की मरम्मत की जरूरत?
DNA
ट्रंप के बदल गए सुर, अब बोले- I Love India; क्यों पड़ गई रिश्तों की मरम्मत की जरूरत?
घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन में सुवेंदु सरकार, बंगाल में खुला पहला डिटेंशन सेंटर
bangladesh
घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन में सुवेंदु सरकार, बंगाल में खुला पहला डिटेंशन सेंटर
35 साल की वेटिंग और 20 लाख की फीस, 'जिमखाना क्लब' की जरूरत क्या है?
DNA
35 साल की वेटिंग और 20 लाख की फीस, 'जिमखाना क्लब' की जरूरत क्या है?
'यह कानून बेटियों को...' असम UCC पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले-'सिर्फ आदिवासियों...
Assam UCC Bill
'यह कानून बेटियों को...' असम UCC पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले-'सिर्फ आदिवासियों...
अब चीन की खैर नहीं, सेना की तोपें खुद लॉक करेंगी निशाना; पाकिस्तान का क्या होगा?
Indian Army
अब चीन की खैर नहीं, सेना की तोपें खुद लॉक करेंगी निशाना; पाकिस्तान का क्या होगा?
राहुल गांधी की सदस्यता? जिमखाना क्लब खाली करने के आदेश में कांग्रेस को क्या दिखा
Delhi Gymkhana Club
राहुल गांधी की सदस्यता? जिमखाना क्लब खाली करने के आदेश में कांग्रेस को क्या दिखा
कौन हैं K Pajanivel? राष्ट्रपति से सम्मान लेने से पहले पीएम मोदी के आगे दंडवत हो गए
Silambam
कौन हैं K Pajanivel? राष्ट्रपति से सम्मान लेने से पहले पीएम मोदी के आगे दंडवत हो गए