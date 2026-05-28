Aaj Ka Mithun Rashifal: लंबे समय से फंसा हुआ धन आज आ सकता है वापस! मिथुन राशि वालों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, बस दिखावे के चक्कर में न करें यह भूल

Aaj Ka Mithun Rashifal: मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन अपनी बुद्धिमानी और प्रभावशाली बातों से लाभ उठाने का है. सितारों की चाल बता रही है कि आज आपकी बातों का जादू लोगों पर चलेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और लंबे समय से रुका हुआ धन भी वापस आ सकता है. आइए जानते हैं कि आज करियर, लव लाइफ, सेहत और भाग्य के मामले में आपके सितारे क्या नया मोड़ लाने वाले हैं, और किन गलतियों से आज आपको दूर रहना होगा.

मिथुन राशि: इस राशि के जातक तेज बुद्धि, चंचल स्वभाव और प्रभावशाली वाणी के लिए जाने जाते हैं. इस राशि के अंतर्गत मृगशिरा नक्षत्र के अंतिम दो चरण, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम तीन चरण आते हैं. 28 मई को आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ा हुआ रहेगा. इसलिए सोच-समझकर बोले गए शब्द आपके लिए लाभ का कारण बन सकते हैं. आज परिस्थितियां आपको एक साथ कई दिशाओं में व्यस्त रखने वाली हैं.

सकारात्मक बातें: मन में नए विचार आएंगे और कुछ लोग आपकी सलाह लेने भी पहुंच सकते हैं. कामकाज में तेजी बनी रहेगी. नौकरीपेशा लोगों को किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का हिस्सा बनने का अवसर मिल सकता है. व्यापार करने वालों को नए सौदे या नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा. आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहने की संभावना है. रुका हुआ धन मिलने के संकेत हैं. कुछ लोग भविष्य को ध्यान में रखकर नई योजना बना सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

नकारात्मक बातें: किसी भी कागजी कार्य में लापरवाही करना नुकसान दे सकता है. दिखावे में अधिक खर्च करना बाद में परेशानी बढ़ा सकता है. परिवार के किसी सदस्य की चिंता मन पर असर डाल सकती है. रिश्तों में पुरानी बातों को बार-बार उठाने से दूरी बढ़ सकती है. बातचीत की कमी प्रेम संबंधों में गलतफहमी पैदा कर सकती है. तनाव और अनियमित दिनचर्या के कारण कमजोरी महसूस हो सकती है.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को अचानक किसी महत्वपूर्ण मीटिंग या जिम्मेदारी का हिस्सा बनना पड़ सकता है. अधिकारी आपके काम पर नजर रखेंगे. व्यापार से जुड़े लोगों को नए संपर्कों से लाभ मिलने के संकेत हैं. विद्यार्थियों के लिए समय मेहनत मांगने वाला रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं.

रिलेशनशिप: घर का माहौल मिलाजुला रहेगा. परिवार के लोगों के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा. प्रेम संबंधों में मन की बात साफ शब्दों में कहने की कोशिश करें. रिश्तों में पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही करना ठीक नहीं रहेगा. ज्यादा देर तक मोबाइल या स्क्रीन देखने से आंखों में परेशानी बढ़ सकती है. सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम लेना जरूरी रहेगा.

सावधानियां: कागजी कार्यों में लापरवाही न करें.अनावश्यक खर्चों से बचें.तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें.

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 5

उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: पद्मिनी एकादशी पर बुध देंगे बड़ा सरप्राइज, इन 4 राशियों की बढ़ सकती है इनकम, करियर-व्‍यापार में मिलेगा बड़ा मौका