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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Mithun Rashifal: अपनों से बढ़ेगी दूरी या सुलझेगा वैवाहिक जीवन का बड़ा विवाद? मिथुन राशि वाले आज हर हाल में बरतें ये बड़ी सावधानी

Aaj Ka Mithun Rashifal: अपनों से बढ़ेगी दूरी या सुलझेगा वैवाहिक जीवन का बड़ा विवाद? मिथुन राशि वाले आज हर हाल में बरतें ये बड़ी सावधानी

Aaj Ka Mithun Rashifal: चंचलता छोड़कर अधूरे कामों को धैर्यपूर्वक पूरा करने और सीनियर लोगों की सलाह मानकर चलने से आज मिथुन राशि वालों को बड़ी सफलता मिलेगी. 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 29, 2026, 04:10 AM IST
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Aaj Ka Mithun Rashifal: अपनों से बढ़ेगी दूरी या सुलझेगा वैवाहिक जीवन का बड़ा विवाद? मिथुन राशि वाले आज हर हाल में बरतें ये बड़ी सावधानी

Aaj Ka Mithun Rashifal: मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन आपकी बुद्धिमानी और कार्यक्षमता को परखने वाला रहेगा. स्वभाव से बेहद चंचल, हाजिरजवाब और मिलनसार माने जाने वाले मिथुन राशि के लोगों के लिए आज ग्रहों की चाल एक नया संदेश लेकर आई है. आज आपको अपनी चंचलता पर थोड़ा काबू रखना होगा और जो भी काम हाथ में लें, उसे पूरी लगन के साथ पूरा करके ही दम लें. आपके करियर, पारिवारिक रिश्तों, सेहत और आज के खास उपायों की पूरी जानकारी नीचे दी गई है जिसे पढ़कर आप अपने दिन को और बेहतर बना सकते हैं.

मिथुन: मिथुन राशि के लोग बेहद बुद्धिमान, हाजिरजवाब, मिलनसार और बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं. इस राशि में मृगशिरा नक्षत्र के अंतिम दो चरण, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम तीन चरण शामिल हैं. आज का दिन आपकी बौद्धिक क्षमता को परखने वाला रहेगा. अपनी चंचलता पर थोड़ा लगाम लगाएं और जो भी काम हाथ में लें, उसे पूरा करके ही दम लें.

सकारात्मक बातें: अपनी पुरानी और अधूरी पड़ी योजनाओं को दोबारा शुरू करने और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आज का समय बेहद अनुकूल है. आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि अपने किसी भी काम को जल्दबाजी में करने की जगह बहुत ही आराम से, धैर्यपूर्वक और सोच-समझकर पूरा करने की कोशिश करें. समाज या कार्यक्षेत्र के अनुभवी और वरिष्ठ लोगों का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन आज आपको सही रास्ते पर ले जाएगा.

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नकारात्मक बातें: घर की आंतरिक व्यवस्था या साजो-सामान को ठीक रखने के चक्कर में आज भावनाओं में बहकर तुरंत कोई बड़ा वित्तीय फैसला न लें. किसी भी समस्या को गुस्से से नहीं बल्कि शांति और बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें. छोटी-छोटी बातों पर अचानक से नाराज हो जाना आपके अपनों को आपसे दूर कर सकता है. विद्यार्थियों को इस समय सोशल मीडिया और मनोरंजन से दूरी बनाकर अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है.

करियर: कार्यक्षेत्र या ऑफिस में आज कर्मचारियों या सहकर्मियों की घोर लापरवाही के कारण आपके ऊपर काम का बहुत ज्यादा अतिरिक्त दबाव आ सकता है. किसी भी बड़े व्यावसायिक निर्णय को लेते समय किसी अनुभवी या जानकार व्यक्ति से सलाह-मशविरा जरूर कर लें. दफ्तर में नौकरी से जुड़े मामलों में आपको अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के प्रति थोड़ा सख्त और अनुशासित रवैया अपनाना पड़ेगा, तभी काम समय पर पूरा होगा.

रिलेशनशिप: वैवाहिक जीवन और शादीशुदा रिश्तों में आपसी तालमेल की कमी साफ दिखाई दे सकती है, जिससे दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस की स्थिति बन सकती है. इस परेशानी को बढ़ाने की जगह आपस में बैठकर समझदारी से समस्या का कोई व्यावहारिक हल निकालें. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे की मजबूरियों को समझने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. खांसी, जुकाम और सीने में जकड़न जैसी परेशानियों को बिल्कुल भी हल्के में न लें. खुद से दवाइयां खाने की जगह डॉक्टर के पास जाकर अपना ठीक से चेकअप और इलाज जरूर करवाएं, अन्यथा समस्या बढ़ सकती है.

सावधानियां: आज किसी भी सूरत में नया कर्ज या उधार लेने से पूरी तरह बचें, अन्यथा इसे चुकाना मुश्किल होगा. अपने गुस्से और जल्दबाजी वाले स्वभाव पर नियंत्रण रखें, वरना करीबी दोस्तों से संबंध बिगड़ सकते हैं. अनजान लोगों के बहकावे में आकर किसी भी कानूनी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें.

उपाय: हनुमान जी के मंदिर में जाकर बूंदी का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 6

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: जून की शुरुआत से ही गुरु समेत 4 ग्रहों का धमाल, पूरे महीने नोट बटोरेंगे ये 5 राशि वाले, देखें लकी राशियां

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उन...और पढ़ें

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