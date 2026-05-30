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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Mithun Rashifal: आज मिथुन राशि वालों के हाथ लगेगा रुका हुआ धन, लेकिन दोपहर के बाद मंडराएगा ये अनजाना खतरा

Aaj Ka Mithun Rashifal: आज मिथुन राशि वालों के हाथ लगेगा रुका हुआ धन, लेकिन दोपहर के बाद मंडराएगा ये अनजाना खतरा

Aaj Ka Mithun Rashifal: 30 मई को मिथुन राशि के जातकों के लिए आर्थिक सुधार और अटके हुए धन की प्राप्ति के मजबूत योग हैं, साथ ही करियर में नई डील या अवसर मिल सकते हैं. आज आपको अत्यधिक भावुकता में बड़े फैसले लेने से बचना होगा और सेहत के लिहाज से आंखों व सिरदर्द की समस्या के प्रति सावधान रहना होगा.

 

Written By  Manish Agarwal |Edited By: harsh singh|Last Updated: May 30, 2026, 04:10 AM IST
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Aaj Ka Mithun Rashifal: आज मिथुन राशि वालों के हाथ लगेगा रुका हुआ धन, लेकिन दोपहर के बाद मंडराएगा ये अनजाना खतरा

Aaj Ka Mithun Rashifal: ज्योतिषीय गणना के मुताबिक आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए जीवन में नई उम्मीदें और कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाला है. ग्रहों की स्थिति दर्शाती है कि आज आप अपनी चतुराई और बेहतरीन बातचीत की कला से बिगड़े हुए कामों को भी आसानी से बना लेंगे. आइए बहुत ही सरल शब्दों में जानते हैं कि आज आपके करियर, आर्थिक स्थिति और सेहत के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं.

मिथुन:  मिथुन राशि के लोग स्वभाव से बेहद मिलनसार, बुद्धिमान, हाजिरजवाब और खोजी प्रवृत्ति के होते हैं. ज्योतिष विद्या के अनुसार, इस राशि में मृगशिरा नक्षत्र के आखिरी दो चरण, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र के शुरुआती तीन चरण शामिल माने जाते हैं. आज का दिन आपके लिए नई उम्मीदें और कुछ बदलाव लेकर आने वाला है. ग्रहों का इशारा है कि आज आप अपनी चतुराई और बातचीत की कला से बिगड़े हुए कामों को भी बना लेंगे. हालांकि, एक ही समय पर कई सारी चीजों में हाथ डालने से बचें, नहीं तो फोकस भटक सकता है और कोई जरूरी काम छूट सकता है. शांत रहकर प्राथमिकताओं को तय करें.

सकारात्मक बातें: आज का दिन आपकी आर्थिक स्थिति के लिए काफी बेहतर रहने वाला है. अचानक कहीं से रुका हुआ पैसा या पुराना कर्ज वापस मिल सकता है, जिससे वित्तीय राहत मिलेगी. अगर आप कोई नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आज इस दिशा में बातचीत आगे बढ़ सकती है. दोस्तों या करीबियों के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक रूप से तरोताजा और ऊर्जावान बना देगा.

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नकारात्मक बातें: आज आपको अपनी भावनाओं पर थोड़ा कंट्रोल रखने की जरूरत है. भावुक होकर या किसी के बहकावे में आकर कोई भी बड़ा फैसला न लें. कुछ लोग आपकी नेकदिल का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए 'ना' कहना भी सीखें. दोपहर के बाद किसी बात को लेकर मन में बेचैनी या नकारात्मक विचार आ सकते हैं, जिसे हावी न होने दें.

करियर: कार्यक्षेत्र में आज स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपके काम की सराहना होगी. व्यापार करने वाले लोगों के लिए आज कोई नई डील फाइनल हो सकती है, जो भविष्य में अच्छा मुनाफा देगी. जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें आज किसी अच्छी कंपनी से बुलावा आ सकता.

रिलेशनशिप: पारिवारिक जीवन में तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा. जीवनसाथी के साथ पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और आपसी प्रेम बढ़ेगा. लव लाइफ जी रहे लोगों के लिए भी आज का दिन रोमांटिक रहेगा, आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने या डिनर पर जाने का प्लान बना सकते हैं.

स्वास्थ्य: सेहत के लिहाज से आज का दिन थोड़ा उतार चढ़ाव वाला हो सकता है. आंखों में जलन या सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है. लगातार स्क्रीन (मोबाइल या लैपटॉप) के सामने बैठने से बचें और थोड़ी थोड़ी देर में आंखों को आराम दें. रात को समय पर सोने की आदत डालें.

सावधानियां: किसी भी अजनबी या बाहरी व्यक्ति को अपने राज न बताएं. जल्दबाजी में गाड़ी चलाने से बचें और यातायात नियमों का पालन करें. भावुकता में आकर कोई भी कागजी या कानूनी हस्ताक्षर न करें.

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा (हरी घास) अर्पित करें और उन्हें लड्डू का भोग लगाएं.

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 5

ये भी पढ़ें: जून की शुरुआत से ही गुरु समेत 4 ग्रहों का धमाल, पूरे महीने नोट बटोरेंगे ये 5 राशि वाले, देखें लकी राशियां

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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