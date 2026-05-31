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Hindi Newsऐस्ट्रोMithun Rashifal by Ajay bhambi: मिथुन राशि वालों की किस्मत में बड़ा बदलाव, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ईगो ला सकते हैं तबाही

Mithun Rashifal by Ajay bhambi: मिथुन राशि वालों की किस्मत में बड़ा बदलाव, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ईगो ला सकते हैं तबाही

Mithun Rashifal by Ajay bhambi: मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन ग्रहों के सकारात्मक बदलावों के कारण नौकरी में तरक्की के नए अवसर और बच्चों से जुड़ी समस्याओं का समाधान लेकर आया है. हालांकि, सितारों ने इन्हें आज अपने अहंकार से बचने, व्यापार में बड़ा निवेश न करने और बदलते मौसम के कारण सर्दी-जुकाम के प्रति सावधान रहने की सलाह दी है.

Written By  Dr. Ajay Bhambi |Edited By: harsh singh|Last Updated: May 31, 2026, 04:10 AM IST
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Mithun Rashifal by Ajay bhambi: मिथुन राशि वालों की किस्मत में बड़ा बदलाव, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ईगो ला सकते हैं तबाही

Mithun Rashifal by Ajay bhambi: मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन ग्रहों की चाल में आ रहे सकारात्मक बदलावों के कारण नई उम्मीदें और बड़े अवसर लेकर आया है. सितारों के प्रभाव से जहां नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे और बच्चों से जुड़ी चिंताएं दूर होंगी, वहीं लव लाइफ में एक गलत कदम आपके लिए बड़ी मुसीबत भी खड़ी कर सकता है. आज आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपने अहंकार को छोड़कर बड़ों की सलाह को कितना महत्व देते हैं. आइए डिटेल से जानते हैं कि आज आपका पारिवारिक जीवन, करियर, प्रेम संबंध और स्वास्थ्य कैसा रहेगा, साथ ही कौन-सा भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय आपके दिन को और भी शानदार बनाएंगे.

मिथुन राशि:  मिथुन राशि वालों, आज ग्रह स्थिति आपके पक्ष में सकारात्मक बदलाव ला रही है. ईगो यानी अहंकार से बचें और बड़ों की सलाह मानकर काम करें. बिजनेस में बड़ा निवेश करने से आज बचें, आर्थिक तंगी हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों के प्रमोशन के योग बन रहे हैं. सर्दी-जुकाम से बचने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा लें. आज प्राणायाम जरूर करें.

पॉजिटिव: आज ग्रह स्थिति में सकारात्मक बदलाव आ रहा है. बच्चों से संबंधित किसी समस्या का समाधान मिलने से चिंता दूर होगी. कोई रुका हुआ व्यक्तिगत कार्य भी हल होने वाला है. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में वरिष्ठ तथा बड़े बुजुर्गों की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

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नेगेटिव: बहुत अधिक ईगो रखने की बजाय वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना भी सीखना चाहिए. युवाओं को अपने भविष्य के प्रति सजग रहना जरूरी है. दूसरों की मदद करने के साथ-साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखें.

व्यवसाय: कारोबारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी. संगीत, साहित्य, कला आदि से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी. लेकिन कारोबार में ज्यादा निवेश करना आपको आर्थिक समस्या में भी डाल सकता है. नौकरी मे आपकी तरक्की की संभावनाएं बन रही हैं. उच्च अधिकारियों के साथ में संबंध बेहतर होंगे.

लव: घर में सामंजस्य पूर्ण वातावरण रहेगा. या विवाहेतर प्रेम संबंध परेशानी का भी कारण बन सकते हैं.

स्वास्थ्य: वर्तमान मौसम की वजह से नजला, जुकाम जैसी परेशानियां रह सकती हैं. आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करना उचित रहेगा.

भाग्यशाली रंग: सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

उपाय: प्राणायाम करें तथा प्रकृति के सानिध्य में कुछ समय जरूर व्यतीत करें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: जून में रेड कारपेट वेलकम के लिए तैयार हो जाएं ये 3 राशि वाले लोग, पढ़ें मेष से मीन का मासिक राशिफल

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Dr. Ajay Bhambi

डॉ. अजय भाम्‍बी देश के मशहूर ज्‍योतिषाचार्य हैं. 

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