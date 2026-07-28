/Gemini Rashifal August 2026: अगस्त में मिथुन राशि वालों की चमकेगी किस्मत? जानें किन मामलों में मिलेगा लाभ और कहां रहना होगा सावधान

मिथुन मासिक राशिफल अगस्त 2026: ज्योतिषाचार्य डॉ. अजय भांबी के मुताबिक, अगस्त 2026 का महीना मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है. इस महीने आपके ग्रह नक्षत्र एकदम सही दिशा में हैं. मंगल आपकी ही राशि में बैठा है, जबकि सूर्य महीने की शुरुआत में आपके दूसरे भाव में रहेगा और फिर 17 अगस्त को सिंह राशि में चला जाएगा. बाकी ग्रहों की चाल भी आपके पक्ष में है.
इसका सीधा असर आपके मूड पर दिखेगा. आप अंदर से एकदम ऊर्जावान महसूस करेंगे. जो काम लंबे समय से अटके पड़े थे, उन्हें आप पूरे मन से निपटाने में जुट जाएंगे. जब आप इतने उत्साह से कोई काम करेंगे, तो सफलता मिलनी तय है. इससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा.
मिथुन करियर राशिफल अगस्त 2026: करियर के लिहाज से ये महीना आपके लिए काफी शानदार दिख रहा है. अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो ऑफिस में आपकी तरक्की के पूरे योग बन रहे हैं. प्रमोशन मिल सकता है या फिर ऐसी जगह ट्रांसफर हो सकता है, जहां आप लंबे समय से जाना चाह रहे थे.
काम की जगह कुछ विरोधी आपकी टांग खींचने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप उनकी परवाह किए बिना अपनी प्लानिंग पर टिके रहेंगे. वहीं बिजनेसमैन लोगों के लिए ये समय काम बढ़ाने के लिए एकदम बेस्ट है. नए लोगों से पहचान बढ़ेगी, जिससे धंधे में अच्छा मुनाफा होगा.
मिथुन आर्थिक राशिफल अगस्त 2026: पैसों और प्रॉपर्टी के मामले में भी ये महीना आपके चेहरे पर खुशी लाएगा. अगर आप कोई जमीन जायदाद खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो यह सही समय है, इसमें अच्छा फायदा होगा.
आप घर का रेनोवेशन भी करा सकते हैं या घर के लिए नए इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं. इस महीने काम के सिलसिले में या परिवार के साथ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. इन यात्राओं में थोड़ा पैसा खर्च होगा, लेकिन ये फिजूलखर्ची नहीं होगी. इसका फायदा आपको आने वाले समय में जरूर मिलेगा.
मिथुन लव रिलेशनशिप राशिफल अगस्त 2026: रिश्तों के मामले में अगस्त का महीना बहुत सुकून देने वाला रहेगा. अगर पहले से भाई बहनों या कजिन्स के साथ कोई अनबन या पुरानी कड़वाहट चल रही थी, तो वो अब दूर होने लगेगी. आप खुद आगे बढ़कर पुरानी बातों को खत्म करेंगे और रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी.
मिथुन फैमिली राशिफल अगस्त 2026: घर परिवार में खुशहाली और आपस में प्यार बना रहेगा. बच्चों की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, वे पढ़ाई या अपने काम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे.
कभी कभी कुछ बातों पर बच्चों के साथ थोड़ा मतभेद हो सकता है. ऐसे मौकों पर अपनी बात थोपने के बजाय शांत रहकर उनकी बात और मजबूरी को समझने की कोशिश करें, तो माहौल बेहतर बना रहेगा.
मिथुन हेल्थ राशिफल अगस्त 2026: सेहत के मामले में यह महीना कुल मिलाकर ठीक ठाक ही रहने वाला है. बस महीने के बीच में दांतों या मसूड़ों से जुड़ी कोई दिक्कत हो सकती है. अगर दांत की कोई पुरानी बीमारी है, तो वो थोड़ा परेशान कर सकती है. ये परेशानी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी और जल्द ही राहत मिल जाएगी. बाकी आपकी हेल्थ एकदम फर्स्ट क्लास रहेगी.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)