Mithun Tarot Rashifal 2026 : बहकर मिलेगा पैसा, लग्‍जरी लाइफ का लेंगे आनंद, 2026 में मिथुन राशि वालों की चांदी ही चांदी, पढ़ें वार्षिक टैरो राशिफल

Mithun Tarot Rashifal 2026 : बहकर मिलेगा पैसा, लग्‍जरी लाइफ का लेंगे आनंद, 2026 में मिथुन राशि वालों की चांदी ही चांदी, पढ़ें वार्षिक टैरो राशिफल

Gemini Tarot Horoscope 2026 : टैरो कार्ड के अनुसार मिथुन राशि वालों के लिए साल 2026 धन, करियर, व्‍यापार, सेहत, रिलेशनशिप के मामले में कैसा रहेगा, जानिए टैरो कार्ड रीडर सोनिया चड्डा से. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 15, 2025, 07:48 AM IST
Mithun Tarot Rashifal 2026 : बहकर मिलेगा पैसा, लग्‍जरी लाइफ का लेंगे आनंद, 2026 में मिथुन राशि वालों की चांदी ही चांदी, पढ़ें वार्षिक टैरो राशिफल

Mithun Tarot Rashifal 2026 : मिथुन राशि वाले जातकों को साल 2026 में जबरदस्‍त धन लाभ होने के योग हैं. साथ ही नौकरी करने वाले लोगों को प्रमोशन मिलने की पूरी संभावना है. आपके जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी. खुशियों का आगमन होगा. विस्‍तार से जानें टैरो कार्ड के अनुसार मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026. 

मिथुन राशि वालों का व्यक्तित्व: "मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं. सकारात्मक बुध बुद्धिमान, चतुर और कुशल वक्ता होते हैं. मिथुन राशि वायु तत्व से संबंधित हैं. यह लोग चंचल स्वभाव के होते हैं, अपने विचारों के साथ बहते रहते हैं." चंचल स्वभाव की वजह से कभी-कभी वह अस्थिर और निर्णय लेने में परेशानी महसूस करते हैं. बुद्धि भ्रमित होने से इनका मन स्थिर नहीं रहता. एकाग्रता की भी कमी आती है और वाणी दोष भी होता है. आइए जानते हैं जीवन के बाकी आने वाले पहलू कि यह आने वाला साल मिथुन राशि 2026 के लिए कैसा रहेगा."

यह भी पढ़ें: 2026 का सबसे अशुभ समय, शनि, मंगल, राहु-केतु मिलकर लाएंगे तबाही, ये राशि वाले जिस काम में हाथ डालेंगे होगा नुकसान

मिथुन राशि 2026 का फाइनेंस: The Magician का कार्ड बता रहा है कि पहले 6 महीने में आप अपने फाइनेंसेस को सही दिशा में इन्वेस्ट कर पाएंगे. आपका धन आपको तरक्की की दिशा में ले जाएगा. अगर आप जॉब करते हैं तो प्रमोशंस के चांसेस ज़्यादा हैं, जबकि वहीं अगले 6 महीने में आप उस फाइनेंस को एन्जॉय करते दिख रहे हैं. "King Of Pentacles" का कार्ड आपकी स्टेबिलिटी, लीडरशिप क्वालिटी और लग्जरी लाइफ को दिखाता है.

मिथुन राशि 2026 का स्वास्थ्य: साल के प्रारंभ में आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और "Justice" का कार्ड नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, विहार और पर्याप्त नींद का सुझाव देता है. साल के अंत के 6 महीनों में स्वास्थ्य में सुधार आएगा और नई ऊर्जा का अनुभव होगा. 'Three Of Pentacles' का कार्ड बताता है कि आने वाले 6 महीने आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपका काम में दिल भी लगेगा जिससे आप खुद को खुश और स्वस्थ महसूस करेंगे.

यह भी पढ़ें: शनि की राशि में शुक्र की एंट्री, जनवरी 2026 में ही मिलेगी 3 राशि वालों को मोटी रकम, करियर में भी आएगा उछाल

मिथुन राशि के जातकों का 2026 का करियर: बिजनेस करने वाले मिथुन जातकों के लिए यह साल लाभकारी रहने वाला है. 'Four Of Cups' का कार्ड बताता है कि आपको नए अवसर प्राप्त होंगे, परंतु आप किसी भी नए समझौते में कदम रखने से पहले पूरी जांच-पड़ताल कर लें. अंतिम 6 महीने के लिए 'Temperance' का कार्ड आपको योजनाबद्ध तरीके से काम करने के लिए कह रहा है, जबकि व्यापार का विस्तार और नए उत्पादों को बाजार में लाने के लिए यह समय उपयुक्त है.

मिथुन राशि 2026 का रिलेशनशिप: साल के पहले छह महीने में हो सकता है कि आपका मन कुछ उदास हो. "Five Of Cups" का कार्ड बता रहा है कि आप खुद को थोड़ा उदास महसूस कर सकते हैं. जबकि सूर्य की ऊर्जा जब आप अनुभव करेंगे तो अंतिम छह महीने आपको प्रेम की ऊर्जा को बढ़ा देगी और टू ऑफ कप्स का कार्ड आपको सुखी रिश्ते का संकेत दे रहा है. आपके रिश्ते को ईश्वरीय संरक्षण भी प्राप्त होगा.

यह भी पढ़ें: कड़कड़ाती ठंड में 4 राशि वाले नोटों की गर्मी में रहेंगे मस्‍त, जनवरी 2026 में शनि की राशि में त्रिग्रही योग अचानक बदलेगा जिंदगी

मिथुन राशि 2026 के लिए उपाय: मिथुन राशि के जातक भगवान गणपति की उपासना करें, इन्हें दुर्वा अर्पित करें और पेड़-पौधे लगाकर उनकी सेवा करें. गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं और भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

tarot rashifal 2026

