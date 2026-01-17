Advertisement
trendingNow13077186
Hindi Newsऐस्ट्रोशो-ऑफ के चक्‍कर में ना पहनकर घूमें डायमंड रिंग, इन राशि वालों पर करती है उल्‍टा असर, पैसा-प्‍यार होने लगता है खत्‍म

शो-ऑफ के चक्‍कर में ना पहनकर घूमें डायमंड रिंग, इन राशि वालों पर करती है उल्‍टा असर, पैसा-प्‍यार होने लगता है खत्‍म

Diamond according to rashi : डायमंड रिंग पहनना सामान्‍य बात है. कई लोग तो बिना सोचे-समझे हीरे की अंगूठी पहन लेते हैं, जबकि यह उनके करियर, आर्थिक स्थिति, लव लाइफ, नेचर आदि पर बुरा असर डाल सकती हैं. अपनी राशि से जानिए आपके लिए डायमंड रिंग पहनना शुभ है या नहीं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 17, 2026, 09:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शो-ऑफ के चक्‍कर में ना पहनकर घूमें डायमंड रिंग, इन राशि वालों पर करती है उल्‍टा असर, पैसा-प्‍यार होने लगता है खत्‍म

Diamond Astrology : नवरत्नों में डायमंड को सबसे सुंदर और कीमती रत्न माना गया है. यह केवल रत्‍न शास्‍त्र में सुझाया गया एक रत्‍न नहीं है, बल्कि ज्‍वैलरी में सबसे ज्‍यादा उपयोग किया जाने वाला कीमती रत्‍न है. हीरा या डायमंड पहनना एक स्‍टेटस सिंबल माना जाता है. हर उम्र के लोग डायमंड पहन रहे हैं. ज्योतिष में हीरा को शुक्र का रत्न माना गया है और इसे प्लेटिनम व चांदी की अंगूठी में ही शुक्रवार को धारण करना चाहिए. लेकिन अधिकांश लोग इसे सोने में पहनते हैं. ज्‍योतिष के अनुसार हीरा सभी के लिए नहीं है. इसे अपनी राशि, लग्‍न और कुंडली में शुक्र की स्थिति के अनुसार ही पहनना चाहिए. वरना फायदे की जगह नुकसान देता है. 

पैसा, विलासिता और प्रेम देता है हीरा 

ज्योतिष के अनुसार, डायमंड या हीरा शुक्र का रत्‍न है. हीरा पहनने से शुक्र मजबूत होता है. शुक्र ग्रह धन-समृद्धि, विलासिता, प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण का कारक है. शुक्र ग्रह मजबूत हो तो जातक को जीवन में खूब धन, वैभव और ऐश्‍वर्य मिलता है. प्रेम-सौंदर्य बढ़ाते हैं. लेकिन जिन राशियों के लिए हीरा अशुभ हो, उनके लिए यह उल्‍टा असर डालता है. लिहाजा विशेषज्ञ से सलाह लिए बिना हीरा या कोई भी रत्‍न नहीं पहनना चाहिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 48 घंटों में शुरू होगी 4 राशियों पर धन वर्षा, शनि की राशि में पंचग्रही योग खुशियों से करेगा सराबोर, हर इच्‍छा होगी पूरी

मेष राशि

मेष राशि के स्‍वामी मंगल ग्रह हैं. इस राशि के जातकों के लिए हीरा धारण करना अशुभ होता है. वे यदि हीरा पहनें तो उनके जीवन में कई समस्‍याएं आती हैं. सेहत, स्‍वभाव आदि पर बुरा असर पड़ता है. 

सिंह राशि
सिंह राशि में शुक्र तृतीय एवं दशम भाव के स्वामी हैं. इस राशि के जातकों को भी हीरा पहनने से बचना चाहिए. वरना करियर में समस्‍या आती है. नौकरी-व्‍यापार में चुनौतियां बनी रहती हैं. 

यह भी पढ़ें: शनि की साढ़ेसाती झेल रही राशियों की लगेगी लॉटरी, 5 राजयोग बनाएंगे कुंभ समेत 3 राशि वालों को अमीर

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के स्‍वामी मंगल ग्रह हैं और मंगल व शुक्र में शत्रुता का भाव है. इन जातकों को भी हीरा नहीं पहनना चाहिए. वरना जिंदगी में मुसीबतों का अंबार लग जाता है. 

धनु राशि
धनु राशि में शुक्र ग्रह छठवें और ग्यारहवें भाव के स्वामी हैं. जो इस राशि के जातकों को अशुभ फल देते हैं. इन लोगों को डायमंड पहनने से धन हानि और स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी समस्‍याओं का सामना करना पड़ता है. 

यह भी पढ़ें: लोहे की तरह सख्‍त होती हैं ये लड़कियां, खुद बनाती हैं अपना मुकाम, 35 साल की उम्र के बाद गाड़ती हैं कामयाबी के झंडे

मीन राशि
मीन राशि के जातकों को भी हीरा पहनने से बचना चाहिए. वरना लव लाइफ में समस्‍या आती है. जिंदगी में बार-बार मुसीबतें आती हैं. बीमारियां घेर लेती हैं.

यह भी पढ़ें: 7 दिन में 6 ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन मचाएगा तहलका, पढ़ें मेष से मीन राशि पर कैसा होगा असर?

 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

gemstone astrology

Trending news

पहचान और पुराने नारे फेल; महाराष्ट्र ने राजनीति के ओल्ड चैप्टर को कर दिया क्लोज
Maharashtra Municipal Election Results
पहचान और पुराने नारे फेल; महाराष्ट्र ने राजनीति के ओल्ड चैप्टर को कर दिया क्लोज
पुणे में पवारों की एकता के बीच खिला कमल, चाचा-भतीजा बुरी तरह फेल, क्या होगा भविष्य?
Pune Election Results
पुणे में पवारों की एकता के बीच खिला कमल, चाचा-भतीजा बुरी तरह फेल, क्या होगा भविष्य?
असम में PM मोदी का मेगा वीकेंड प्लान, देंगे करोड़ों की सौगात
PM Modi Assam visit
असम में PM मोदी का मेगा वीकेंड प्लान, देंगे करोड़ों की सौगात
सिलीगुड़ी में मंदिर, बेलडांगा में उन्माद; क्या यही है ममता बनर्जी का ‘निर्भय बंगाल'
DNA
सिलीगुड़ी में मंदिर, बेलडांगा में उन्माद; क्या यही है ममता बनर्जी का ‘निर्भय बंगाल'
मुंबई, लंदन या न्यूयॉर्क... कहां का मेयर सबसे शक्तिशाली, किसके पास कितनी पावर?
mayor
मुंबई, लंदन या न्यूयॉर्क... कहां का मेयर सबसे शक्तिशाली, किसके पास कितनी पावर?
DNA: मुंबई में 'ठाकरे राज' का The End, एक झटके में कैसे खत्म हुआ 30 साल का राज?
DNA
DNA: मुंबई में 'ठाकरे राज' का The End, एक झटके में कैसे खत्म हुआ 30 साल का राज?
मुंबई में धाराशायी हुई उद्धव की राजनीति... क्यों भारी पड़ा भाई राज ठाकरे का साथ?
DNA
मुंबई में धाराशायी हुई उद्धव की राजनीति... क्यों भारी पड़ा भाई राज ठाकरे का साथ?
BMC की किंग बनी BJP, अब बंगाल के रण पर PM की नजर, मालदा रैली से पहले क्या बोले?
PM Modi
BMC की किंग बनी BJP, अब बंगाल के रण पर PM की नजर, मालदा रैली से पहले क्या बोले?
पाकिस्तान से लश्कर कमांडर का हिंदुओं के खिलाफ ऐलान-ए-जंग, कौन है राणा अशफाक?
Today Latest Hindi News
पाकिस्तान से लश्कर कमांडर का हिंदुओं के खिलाफ ऐलान-ए-जंग, कौन है राणा अशफाक?
114 राफेल खरीदने का प्रस्ताव DPB से मंजूर, मैक्रो के दौरे में पक्की हो सकती है डील
Rafale
114 राफेल खरीदने का प्रस्ताव DPB से मंजूर, मैक्रो के दौरे में पक्की हो सकती है डील