Diamond Astrology : नवरत्नों में डायमंड को सबसे सुंदर और कीमती रत्न माना गया है. यह केवल रत्‍न शास्‍त्र में सुझाया गया एक रत्‍न नहीं है, बल्कि ज्‍वैलरी में सबसे ज्‍यादा उपयोग किया जाने वाला कीमती रत्‍न है. हीरा या डायमंड पहनना एक स्‍टेटस सिंबल माना जाता है. हर उम्र के लोग डायमंड पहन रहे हैं. ज्योतिष में हीरा को शुक्र का रत्न माना गया है और इसे प्लेटिनम व चांदी की अंगूठी में ही शुक्रवार को धारण करना चाहिए. लेकिन अधिकांश लोग इसे सोने में पहनते हैं. ज्‍योतिष के अनुसार हीरा सभी के लिए नहीं है. इसे अपनी राशि, लग्‍न और कुंडली में शुक्र की स्थिति के अनुसार ही पहनना चाहिए. वरना फायदे की जगह नुकसान देता है.

पैसा, विलासिता और प्रेम देता है हीरा

ज्योतिष के अनुसार, डायमंड या हीरा शुक्र का रत्‍न है. हीरा पहनने से शुक्र मजबूत होता है. शुक्र ग्रह धन-समृद्धि, विलासिता, प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण का कारक है. शुक्र ग्रह मजबूत हो तो जातक को जीवन में खूब धन, वैभव और ऐश्‍वर्य मिलता है. प्रेम-सौंदर्य बढ़ाते हैं. लेकिन जिन राशियों के लिए हीरा अशुभ हो, उनके लिए यह उल्‍टा असर डालता है. लिहाजा विशेषज्ञ से सलाह लिए बिना हीरा या कोई भी रत्‍न नहीं पहनना चाहिए.

मेष राशि

मेष राशि के स्‍वामी मंगल ग्रह हैं. इस राशि के जातकों के लिए हीरा धारण करना अशुभ होता है. वे यदि हीरा पहनें तो उनके जीवन में कई समस्‍याएं आती हैं. सेहत, स्‍वभाव आदि पर बुरा असर पड़ता है.

सिंह राशि

सिंह राशि में शुक्र तृतीय एवं दशम भाव के स्वामी हैं. इस राशि के जातकों को भी हीरा पहनने से बचना चाहिए. वरना करियर में समस्‍या आती है. नौकरी-व्‍यापार में चुनौतियां बनी रहती हैं.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के स्‍वामी मंगल ग्रह हैं और मंगल व शुक्र में शत्रुता का भाव है. इन जातकों को भी हीरा नहीं पहनना चाहिए. वरना जिंदगी में मुसीबतों का अंबार लग जाता है.

धनु राशि

धनु राशि में शुक्र ग्रह छठवें और ग्यारहवें भाव के स्वामी हैं. जो इस राशि के जातकों को अशुभ फल देते हैं. इन लोगों को डायमंड पहनने से धन हानि और स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी समस्‍याओं का सामना करना पड़ता है.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों को भी हीरा पहनने से बचना चाहिए. वरना लव लाइफ में समस्‍या आती है. जिंदगी में बार-बार मुसीबतें आती हैं. बीमारियां घेर लेती हैं.

