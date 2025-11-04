Advertisement
trendingNow12987980
Hindi Newsऐस्ट्रो

Gemstone: बुध ग्रह मजबूत होकर करेंगे मालामाल, इस एक रत्न को धारण कर पाएं व्यापार में मुनाफा और वाणी होगी मधुर!

Panna Ratna: किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति कमजोर है जो उसे मजबूत करने के उपाय करना चाहिए. इसके लिए एक सबसे अच्छा उपाय है कि बुध ग्रह के रत्न को धारण करें. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 04, 2025, 02:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Panna Ratna
Panna Ratna

Gemstone Benefits: ज्योतिष में बुध ग्रह को वाणी, व्यापार और बुद्धि का कारक ग्रह माना जाता है. जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह मजबूत रहता है तो व्यक्ति व्यापार में लगातार मुनाफा पाता है, उसकी वाणी मधुर होती है और चंचलता बढ़ जाती है. वहीं बुध के कमजोर होने पर इसके उलट व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और व्यापार में हानि होने लगती है. बुध को मजबूत करने के लिए एक रत्न को धारण करने के बारे में बताया जाता है. दरअसल, पन्ना बुध का रत्न माना जाता है. हरे रंग के इस रत्न तो अगर नियम और विधि विधान से धारण करें तो कुंडली में बुध मजबूत होता है. आइए जानें पन्ना रत्म ने फायदे, पहनने के नियम आदि विस्तार से. 

कौन लोग धारण कर सकते हैं पन्ना रत्न
कुंडली में बुध को मजबूत करने के लिए पन्ना रत्न को धारण करने के बारे में बताया जाता है. हालांकि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी रत्न को धारण करने से पहले अपने ज्योतिषाचार्य की सलाह जरूर ले लें. आइए जानें पन्ना रत्न कौन लोग धारण कर सकते हैं- 
जिनका जन्म बुध ग्रह के प्रभावशाली होने की समयावधि में हुआ हो वो लोग पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं. 
15 जून से 14 जून तक या 15 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच समयावधि में हुआ हो वो लोग पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं.
मूलांक 5 यानी वो लोग जिनका जन्म किसी भी माह के 5,14 और 23 तारीख को हुआ हो, वो लोग पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं.
ऐसे लोग जिनका मन तुरंत घबराने लगता है और छोटी से छोटी बातें भी उन्हें परेशान करने लगती है ऐसे लोग पन्ना धारण कर सकते हैं.  

पन्ना धारण करने की विधि
रत्न ज्योतिष के अनुसार, सोने की अंगूठी में पन्ना जड़वाकर पहनना शुभ होता है.
मध्यमा यानी सबसे बड़ी उंगली में पन्ना की अंगूठी धारण करना चाहिए. 
किसी माह के 5,14 और 23 तारीख को सूर्योदय के 2 घंटे बाद पन्ना रत्न को धारण करना शुभ फलदायी होता है. 
बुधवार के दिन अगर गणेश जी की पूजा करें और फिर पन्ना रत् को धारण करें तो लाभ होगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

पन्ना पहनने के क्या फायदे हैं
ज्योतिष अनुसार पन्ना पहनने से व्यक्ति की बुद्धि बढ़ती है 
पन्ना पहनने से व्यक्ति की स्मरण शक्ति बढ़ती है.
पन्ना पहनने से व्यक्ति की आंखों की रोशनी में भी वृद्धि होती है. 
पन्ना पहनने से घर और जीवन में धन, सुख-सौभाग्य बढ़ता है. 
पन्ना पहनने से रिश्ता में समझ बढ़ती है जिससे रिश्ता मजबूत होता है.
पन्ना पहनने से नौकरी में पद वृद्धि और व्यापार में मुनाफे के रास्ता खुलता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Hanuman Chalisa: हनुमान चालीसा का पाठ करते समय न करें ये गलतियां, रामभक्त का आशीर्वाद पाने के लिए इन बातों का जरूर रखें ध्यान!

और पढ़ें- Dev Diwali 2025: देव दीपावली पर दीपदान कर संकटों से पाएं पार, नोट करें शुभ मुहू्र्त पूजा विधि और पूजन सामग्री!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Panna ratna

Trending news

दे दो, तीन दिन की पेड लीव... डिप्टी सीएम DK के बयान से खिल उठे लाखों लोगों के चेहरे
dk Shivkumar
दे दो, तीन दिन की पेड लीव... डिप्टी सीएम DK के बयान से खिल उठे लाखों लोगों के चेहरे
'मैंने तुम्हारे लिए अपनी वाइफ को मार डाला...', डॉक्टर मर्डर केस में हैरतअंगेज खुलासा
bengaluru news
'मैंने तुम्हारे लिए अपनी वाइफ को मार डाला...', डॉक्टर मर्डर केस में हैरतअंगेज खुलासा
नागालैंड में पहली बार ED ने प्रयोग किया FEMA, 7 ठिकानों पर मारा छापा, मचा हाहाकार
ED
नागालैंड में पहली बार ED ने प्रयोग किया FEMA, 7 ठिकानों पर मारा छापा, मचा हाहाकार
आधी रात में अर्जी, सुबह फटकार! CJI ने क्यों कहा- सरकार मेरी बेंच से बचना चाहती है
Supreme Court
आधी रात में अर्जी, सुबह फटकार! CJI ने क्यों कहा- सरकार मेरी बेंच से बचना चाहती है
जवानों पर चली गोली... खांपी में सेना ने दिखाया तांडव, 4 आतंकी तत्काल ढेर, सर्च जारी
Manipur
जवानों पर चली गोली... खांपी में सेना ने दिखाया तांडव, 4 आतंकी तत्काल ढेर, सर्च जारी
करूर हादसे ने एक्टर विजय को दिया सबक, जनता की रक्षा के लिए लॉन्च करेंगे 'थोंडर अनी'
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे ने एक्टर विजय को दिया सबक, जनता की रक्षा के लिए लॉन्च करेंगे 'थोंडर अनी'
मुंबई हमला करने आए पाकिस्तानियों को जिसने सिखाया क, ख... कसाब का वो दोस्त जिंदा है
2008 mumbai attack
मुंबई हमला करने आए पाकिस्तानियों को जिसने सिखाया क, ख... कसाब का वो दोस्त जिंदा है
बारिश ने चौपट की फसल, सरकार से मिले बस 2 रुपये, मुआवजे के नाम पर किसान के साथ मजाक
maharashtra farmer
बारिश ने चौपट की फसल, सरकार से मिले बस 2 रुपये, मुआवजे के नाम पर किसान के साथ मजाक
विपक्ष को भाया योगी मॉडल! स्टूडेंट से रेप करने वालों को पुलिस ने मारी गोली
tamilnadu news
विपक्ष को भाया योगी मॉडल! स्टूडेंट से रेप करने वालों को पुलिस ने मारी गोली
पाक के परमाणु परीक्षण का भारत देगा जबरा जवाब, हाइड्रोजन बम के नाम से मुनीर को पसीना!
india pakistan news
पाक के परमाणु परीक्षण का भारत देगा जबरा जवाब, हाइड्रोजन बम के नाम से मुनीर को पसीना!