Gemstone: बुध ग्रह मजबूत होकर करेंगे मालामाल, इस एक रत्न को धारण कर पाएं व्यापार में मुनाफा और वाणी होगी मधुर!

Gemstone Benefits: ज्योतिष में बुध ग्रह को वाणी, व्यापार और बुद्धि का कारक ग्रह माना जाता है. जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह मजबूत रहता है तो व्यक्ति व्यापार में लगातार मुनाफा पाता है, उसकी वाणी मधुर होती है और चंचलता बढ़ जाती है. वहीं बुध के कमजोर होने पर इसके उलट व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और व्यापार में हानि होने लगती है. बुध को मजबूत करने के लिए एक रत्न को धारण करने के बारे में बताया जाता है. दरअसल, पन्ना बुध का रत्न माना जाता है. हरे रंग के इस रत्न तो अगर नियम और विधि विधान से धारण करें तो कुंडली में बुध मजबूत होता है. आइए जानें पन्ना रत्म ने फायदे, पहनने के नियम आदि विस्तार से.

कौन लोग धारण कर सकते हैं पन्ना रत्न

कुंडली में बुध को मजबूत करने के लिए पन्ना रत्न को धारण करने के बारे में बताया जाता है. हालांकि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी रत्न को धारण करने से पहले अपने ज्योतिषाचार्य की सलाह जरूर ले लें. आइए जानें पन्ना रत्न कौन लोग धारण कर सकते हैं-

जिनका जन्म बुध ग्रह के प्रभावशाली होने की समयावधि में हुआ हो वो लोग पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं.

15 जून से 14 जून तक या 15 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच समयावधि में हुआ हो वो लोग पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं.

मूलांक 5 यानी वो लोग जिनका जन्म किसी भी माह के 5,14 और 23 तारीख को हुआ हो, वो लोग पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं.

ऐसे लोग जिनका मन तुरंत घबराने लगता है और छोटी से छोटी बातें भी उन्हें परेशान करने लगती है ऐसे लोग पन्ना धारण कर सकते हैं.

पन्ना धारण करने की विधि

रत्न ज्योतिष के अनुसार, सोने की अंगूठी में पन्ना जड़वाकर पहनना शुभ होता है.

मध्यमा यानी सबसे बड़ी उंगली में पन्ना की अंगूठी धारण करना चाहिए.

किसी माह के 5,14 और 23 तारीख को सूर्योदय के 2 घंटे बाद पन्ना रत्न को धारण करना शुभ फलदायी होता है.

बुधवार के दिन अगर गणेश जी की पूजा करें और फिर पन्ना रत् को धारण करें तो लाभ होगा.

पन्ना पहनने के क्या फायदे हैं

ज्योतिष अनुसार पन्ना पहनने से व्यक्ति की बुद्धि बढ़ती है

पन्ना पहनने से व्यक्ति की स्मरण शक्ति बढ़ती है.

पन्ना पहनने से व्यक्ति की आंखों की रोशनी में भी वृद्धि होती है.

पन्ना पहनने से घर और जीवन में धन, सुख-सौभाग्य बढ़ता है.

पन्ना पहनने से रिश्ता में समझ बढ़ती है जिससे रिश्ता मजबूत होता है.

पन्ना पहनने से नौकरी में पद वृद्धि और व्यापार में मुनाफे के रास्ता खुलता है.

