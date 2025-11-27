Gemstone For Ketu: केतु का लहसुनिया रत्न गुप्त शत्रुओं से दिलाता है छुटकारा, जानें इस जेमस्टोन के फायदे और नियम!

Ketu Gemstone Niyam: जब किसी की कुंडली में केतु शुभ स्थिति में होता है तो उस जातक को समाज में बहुत सम्मान, धन और संतान सुख की प्राप्ति होती है. जातक में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं रहती है. इसके उलट केतु के अशुभ प्रभाव से जातकों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. जैसे धन हानि से लेकर बालों का झड़ना, त्वचा रोग और जोड़ों में दर्द की शिकायत होने लगती है. ऐसी स्थिति में रत्न ज्योतिष में केतु को मजबूत करने और इसके बुरे प्रभावों को कम करने के लिए लहसुनिया रत्न को धारण करने के बारे में बताया जाता है.

ज्योतिषाचार्य की सलाह लें

जिन लोगों को का जन्म मीन राशि में सूर्य के रहते हुए हुआ है ऐसे जातक पर केतु का बुरा प्रभाव हो सकता है और इसके लिए ये जातक लहसुनिया धारण कर सकते हैं. हलांकि इस बात का पूरा ध्यान रखें कि रत्न कोई भी हो उसे बिना ज्योतिषीय सलाह न धारण करें. आइए लहसुनिया रत्न धारण करने के बारे में विस्तार से जानें.

लहसुनिया धारण करने के नियम

लहसुनिया रत्न हमेशा 3,5 या 7 कैरेट में ही धारण करना चाहिए.

लहसुनिया को चांदी धातु की अंगूठी में पहनें.

लहसुनिया रत्न 2,4 ,11 और 13 रत्ती का ही पहनना चाहिए.

लहसुनिया रत्न मध्यमा यानी बीच की उंगली में पहनना चाहिए.

लहसुनिया रत्न हमेशा गुरुवार या शनिवार कों पूजा और रत्न शुद्धिकरण के बाद ही धारण करना चाहिए.

लहसुनिया पहनने के क्या लाभ हैं

कुंडली में केतु के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए लहसुनिया धारण करने की सलाह दी जाती है. लहसुनिया रत्न धारण करने से अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव होता है और किसी भी गुप्त शत्रुओं बचाव होता है.

लहसुनिया रत्न धारण करने से व्यक्ति बुरी नजर से बचता है.

आध्यात्मिक कार्य करते समय मन शांत रहता है.

लहसुनिया पहनने से करियर में आई बाधाओं का अंत होता है.

व्यापार में सफलता के रास्ते खुलते हैं.

जीवन में काफी संघर्ष खत्म होते हैं और सुख-सुविधाएं आती हैं.

