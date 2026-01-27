Astro Tips: अगर धारण करते हैं कोई भी रत्न तो हो जाएं सावधान, कभी न करें ये 4 काम नहीं तो जीवन में मच जाएगा उथल-पुथल!

Gemstone Tips: अगर रत्न धारण करते हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए नहीं तो यही रत्न जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियों का कारण बन सकते हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, रत्न में ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर हमे ऊर्जावान बनाती हैं. ऐसे में रत्न की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और कोई भी बुरा प्रभाव जीवन पर न पड़े इसके लिए जरूरी है कि रत्न से जुड़ी 5 जरूरी बातों के बारे में जान लिया जाए.

टूटे हुए या चटके हुए रत्न

रत्न धारण करें तो ध्यान रखें कि समय-समय पर चेक करें कि रत्न कहीं से चटका तो नहीं है. रत्न टूटा तो नहीं या कोई दरार तो नहीं. अगर ऐसा कुछ है तो रत्न को तुरंत उतार दें. खंडित रत्न नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं और भाग्य खराब करते हैं. अचानक दुर्घटनाएं हो सकती है या मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है.

रत्न का लेन देन

दूसरे का रत्न धारण करना या अपना रत्न किसी को धारण करने के लिए देना, रत्न की पवित्रता और सकारात्मकता को भंग कर सकता है. रत्न किसी व्यक्ति की शारीरिक ऊर्जा और भाग्य संबंधित होता है. ऐसे किसी किसी को अपना रत्न देना या किसी और का रत्न पहनना शारीर की ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है. रत्न का प्रभाव भी दोषपूर्ण हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

खानपान और अशुद्धता का ध्यान रखें

किसी भी रत्न को धारण करते हैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि सात्विक भोजन ही करें. मास मदिरा का सेवन न करें. पुखराज, मोती या माणिक जैसे रत्न को धारण करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए नहीं तो रत्न धारण करने का कोई भी प्रभाव प्राप्त नहीं होगा. रत्न को बार बार छूना या पहनकर उतराना फिर पहनना, कहीं भी रख देना, इस तरह की गतिविधियां ग्रह दोष का कारण बन सकती हैं और रत्न का ऊर्जा चक्र टूट जाता है. अगर शुद्धता बनाए रखना मुश्किल हो रहा है तो रत्न को उतारकर पवित्रता रख देना सही होगा.

प्रतिकूल ग्रहों के रत्नों का मेल न करें

अक्सर लोग एक साथ कई रत्नों को धारण कर लेते हैं जिसका जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है. ध्यान दें कि ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे ग्रह हैं जिनका किसी दूसरे ग्रह के साथ शत्रुता का भाव है. ऐसे में शत्रु भाव के दो ग्रहों का एक साथ रत्न पहनना बडी बड़ी हानि का कारक बन सकता है. ऐसे में कोई भी रत्न धारण करने उसके बारे में अपने ज्योतिषार्य से जरूर जानकारी हासिल कर लें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Abhijit Nakshatra: यात्रा करने के शौकीन होते हैं अभिजित नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

और पढ़ें- Swapna Shastra: ये हैं वो 4 शुभ सपने जिनके बारे किसी को बनाना सख्त मना, नहीं तो मिट जाएगा सपनों का प्रभाव!