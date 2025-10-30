Gemstones for Money: ये 5 रत्न करेंगे भारी से भारी कर्ज से मुक्त, धारण करते ही खुल जाएंगे धन लाभ के रास्ते!

Gemstones for Money: जेमोलॉजी यानी रत्नशास्त्र के अनुसार कुछ परेशानियों को रत्नों के द्वारा दूर किया जा सकता है यानी अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखकर और अपने ज्योतिषाचार्य के सुझाव पर अगर सही रत्न को सही विधि विधान से धारण करें तो जीवन की कई समस्याओं से पार पा सकते हैं. जैसे धन की दिक्कत, प्रेम संबंध में दिक्कत, मानसिक तनाव की दिक्कत. इस कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर किन 5 रत्नों को धारण करके भारी से भारी कर्ज से मुक्ति पाई जा सकती है. आइए 5 शक्तिशाली रत्नो के बारे में विस्तार से जानें.

गार्नेट

गार्नेट आर्थिक तंगी को दूर करने का कारक हो सकता है. राहु के इस रत्न को धारण करने वाले व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति मिलती है और अप्रत्याशित रूप से धन मिलता है. व्यक्ति अचानक इतने पैसे कमाने लगता है कि उसकी गरीबी दूर होने लगती है.

मोती

मोती रत्न चंद्रमा का रत्न है जो धारण करने वाले व्यक्ति के मन को शांत करता है और धन के आगमन को बढ़ाता है. व्यक्ति मानसिक रूप से शांत और मजबूत होकर अधिक से अधिक पैसे कमाने पर ध्यान केंद्रित करता है. इस तरह कर्ज की समस्या से भी मुक्ति मिलने लगती है.

हीरा

हीरा रत्न एक कीमती रत्न है जो धारण करने वाले व्यक्ति की ओर धन को आकर्षित करता है. हीरा धारण करने वाला व्यक्ति दिनोदिन सुंदर होता जाता है और समाज में उसका सम्मान बढ़ने लगता है. यह रत्न धन से लेकर करियर तक की सभी दिक्कतों को दूर करता है.

नीलम

नीलम रत्न शनि ग्रह से संबंधित है जो विशेष रूप से धन और भाग्य को बढ़ाने के काम करता है. इस रत्न को धारण करने से मेहनत का पूरा फल प्राप्त होता है और व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है. घर में धन रुकने लगता है और कर्ज से मुक्ति मिलती है.

पायराइट

पायराइट रत्न एक बहुत ही प्रभावशाली रत्न है जिसको धारण करने से व्यक्ति के जीवन में खुशियां आती है और धन पाने के कई रास्ते हाथ लगते हैं जिससे व्यक्ति कर्ज को चुकाने में सक्षम हो पाता है. पायराइट धारण करने से घर में आर्थिक तंगी नहीं रह जाती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

