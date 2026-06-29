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घर पैर रखते ही क्यों खराब हो जाता है आपका मूड? आज ही सुधार लें ये 4 वास्तु गलतियां, वरना छिन जाएगा सुख चैन

Home Vastu Tips: ये खबर बहुत ही आसान भाषा में समझाता है कि घर के मेन गेट पर गंदगी, बंद घड़ियां, बंद खिड़कियां और दीवारों के चटक रंग कैसे वास्तु दोष पैदा करते हैं और विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ के अनुसार इन्हें ठीक करके घर में सुकून कैसे लाया जाए.

Written Byharsh singh
Published: Jun 29, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 04:36 PM IST
घर पैर रखते ही क्यों खराब हो जाता है आपका मूड? आज ही सुधार लें ये 4 वास्तु गलतियां, वरना छिन जाएगा सुख चैन

About the Author

harsh singh

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

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