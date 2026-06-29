/घर पैर रखते ही क्यों खराब हो जाता है आपका मूड? आज ही सुधार लें ये 4 वास्तु गलतियां, वरना छिन जाएगा सुख चैन

Home Vastu Tips: दिनभर की चिकचिक, काम का प्रेशर और दुनिया भर की भागदौड़ के बाद हर बंदा यही सोचता है कि यार, बस जल्दी से घर पहुंचूं और थोड़ा सुकून मिल जाए. लेकिन कई बार सीन बिल्कुल उलटा हो जाता है. जैसे ही आप घर के अंदर पैर रखते हैं, पता नहीं क्यों अचानक मूड एकदम खराब हो जाता है. बिना किसी बात के चिड़चिड़ाहट होने लगती है, अजीब सा भारीपन और उदासी घेर लेती है.
अगर आपके साथ भी ऐसा रोज रोज हो रहा है, तो भाई, वास्तु शास्त्र की एक बहुत पुरानी और बेहतरीन किताब विश्वकर्मा प्रकाश है. इस किताब में साफ साफ बताया गया है कि ये सब आपके घर की नेगेटिव एनर्जी की वजह से हो सकता है.
सीधे शब्दों में कहें तो हमारे आसपास जो चीजें रखी होती हैं, उनका सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है. घर की कुछ छोटी छोटी गलतियां ही हमारे सुख चैन का कबाड़ा कर देती हैं.
सबसे पहली और बड़ी गड़बड़ी हमारे घर के मेन गेट पर होती है. विश्वकर्मा प्रकाश किताब कहती है कि घर का मेन गेट सिर्फ हमारे आने जाने का रास्ता नहीं है, बल्कि यहीं से घर में बरकत, खुशियां और अच्छी वाइब्स भी अंदर आती हैं.
मगर बहुत से लोग क्या करते हैं इसी दरवाजे के ठीक पास चप्पलों का ढेर लगा देंगे, या फिर घर का पुराना कबाड़ और टूटा फूटा सामान वहीं पटक देंगे. कई घरों में तो मैंने देखा है कि शाम होते ही मेन गेट पर एकदम अंधेरा छा जाता है.
वास्तु के हिसाब से ये बहुत बड़ी गलती है. इसे सुधारने का सीधा सा फंडा है. अपने मुख्य दरवाजे को हमेशा चकाचक और साफ सुथरा रखो. शाम होते ही वहां एक छोटा सा बल्ब जरूर जला दिया करो ताकि घर में रौनक बनी रहे.
दूसरी बड़ी लापरवाही है घर में फालतू का कबाड़ बटोर कर रखना. हम इंडियंस की आदत होती है कि चीजें फेंकते नहीं हैं. कई घरों के कोनों में महीनों से बंद पड़ी घड़ियां, खराब पड़े चार्जर या इलेक्ट्रॉनिक सामान, टूटे चटके बर्तन और शीशे पड़े रहते हैं. वास्तु शास्त्र साफ कहता है कि बंद या टूटी हुई चीजें घर में सुस्ती और रुकी हुई ऊर्जा का अड्डा बन जाती हैं.
ये फालतू का सामान घर के लोगों का मानसिक तनाव और सिरदर्द बढ़ाने का काम करता है. अगर आप सच में अपने दिमाग को हल्का करना चाहते हैं, तो आज ही आलस छोड़िए. जो भी सामान पूरी तरह खराब हो चुका है या जिसका अब कोई इस्तेमाल नहीं है, उसे बिना किसी मोह माया के तुरंत घर से बाहर निकालिए. जब घर साफ और व्यवस्थित होगा, तो मन अपने आप खुश हो जाएगा.
तीसरी बात जिस पर अमूमन हमारा ध्यान ही नहीं जाता, वह है घर को चौबीसों घंटे पैक रखना. आजकल फ्लैट्स में रहने वाले लोग सिक्योरिटी या एसी के चक्कर में खिड़की दरवाजों को हमेशा बंद रखते हैं. विश्वकर्मा प्रकाश किताब में लिखा है कि सूरज की धूप और ताजी हवा कुदरत के वो सबसे बड़े डॉक्टर हैं, जो घर की सारी नेगेटिविटी को पल भर में खींच लेते हैं.
जिस घर में हमेशा अंधेरा रहता है या सीलन जैसी अजीब सी महक आती है, वहां रहने वाले लोग अक्सर सुस्ती, थकावट और डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं. इसलिए रोज सुबह के समय कम से कम आधा या एक घंटे के लिए अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे जरूर खोला करें. जब ताजी हवा और धूप अंदर आएगी, तो घर का माहौल अपने आप एकदम मस्त हो जाएगा.
आखिरी और सबसे जरूरी बात है हमारे कमरों की दीवारों के रंग. रंगों का हमारे मूड से बहुत सीधा कनेक्शन होता है. आजकल फैशन और ट्रेंड के नाम पर लोग बेडरूम या लिविंग रूम की दीवारों पर बहुत गहरे, चटक या डार्क कलर्स करवा लेते हैं. ये भड़कीले रंग हमारी आंखों को चुभते हैं और दिमाग को कभी शांत नहीं होने देते.
वास्तु का सीधा नियम है जिस कमरे में हमें सोना या आराम करना हो, वहां हमेशा हल्के और आंखों को सुकून देने वाले रंगों का ही इस्तेमाल होना चाहिए. दीवारों के लिए सफेद, क्रीम, आसमानी या हल्का गुलाबी रंग सबसे बेस्ट होते हैं. ये लाइट कलर्स घर को बड़ा और खुला खुला दिखाते हैं, जिससे आपस में प्यार बढ़ता है और मानसिक शांति मिलती है.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)
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