घर में इस जीव को देखकर डरें नहीं, बल्कि हो जाएं खुश, ढेर सारा पैसा मिलने की है निशानी

What does lizard in house indicate?: रोजमर्रा के जीवन में हमारा सामना कई तरह के जीवों, कीड़े-मकोड़ों से होता है. बल्कि घर में ही चीटी, कॉकरोच, छिपकली, चूहे, बिल्‍ली जैसे कई तरह के जीव आते रहते हैं. कुछ लोगों कॉकरोच, छिपकली आदि से डर भी लगता है. जबकि इन जीवों का घर में आना कई तरह के शुभ-अशुभ संकेत देता है. आज हम छिपकली से जुड़े संकेतों के बारे में जानते हैं, जिसका संबंध धन की देवी मां लक्ष्‍मी से जोड़ा गया है. हालांकि ज्‍यादातर लोगों के मन में छिपकली को लेकर डर की भावना होती है लेकिन घर में छिपकली का होना कई शुभ संकेत भी देता है.

घर में छिपकली का होना शुभ या अशुभ! भले ही लोग छिपकली को देखकर मुंह बना लेते हैं लेकिन कई मामलों में छिपकली का घर में आना धन की आवक का इशारा देता है. वास्‍तु शास्‍त्र में छिपकली को इतना शुभ माना गया है कि नए घर की वास्‍तु पूजा में चांदी की छिपकली भी रखी जाती है. आइए जानते हैं छिपकली से जुड़े संकेत. - छिपकली का घर में होना अच्‍छा माना जाता है. ऐसे घर में सुख-समृद्धि रहती है. यदि छिपकली से डर लगता हो तो उसे पानी के छींटे मारकर घर से बाहर भगा दें लेकिन छिपकली को मारें नहीं. - छिपकली यदि पूजा घर के आसपास दिखे तो यह बहुत ही शुभ है. ऐसा होना बताता है कि आप पर देवी-देवताओं की कृपा होने वाली है. आपको धन लाभ होने वाला है. - उस पर यदि दीपावली की रात में घर में छिपकली दिख जाए तो यह बहुत शुभ होता है. यह इस बात का संकेत है कि आप पर मां लक्ष्‍मी मेहरबान हैं और आपको पूरे साल जमकर धन लाभ होने वाला है. - इसी तरह नए घर में प्रवेश करते समय छिपकली का दिखना बहुत शुभ माना जाता है. यह आपको घर में सुख-समृद्धि मिलने का इशारा देता है. साथ ही यह आप पर पूर्वजों की कृपा होने का भी संकेत है. - यदि घर में एक साथ एक जगह पर 3 छिपकली दिखें तो यह जबरदस्‍त धन लाभ होने का इशारा है. अपनी फ्री कुंडली पाने के लिए यहां क्लिक करें (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)