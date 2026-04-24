Money Vastu Tips: कमाई अच्छी है फिर भी पैसा नहीं बचता? ये 5 गलतियां आपको कर रही हैं कंगाल

कई घरों में कमाई अच्छी होने के बाद भी पैसों की तंगी बनी ही रहती है. महीने के आखिर का समय बड़ी मुश्किल से गुजरता है. जानिए वो कौनसी गलतियां हैं जिनके चलते घर में पैसा नहीं टिकता है.
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क्या महीने का आखिर आते ही आपकी जेब लगभग खाली हो जाती है और आपको हर काम के लिए अगली सैलरी का इंतजार करना पड़ता है. यदि इनकम अच्छी होने के बाद भी ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे आपकी गलत फायनेंशियल प्लानिंग के साथ-साथ कुछ वास्तु संबंधी गलतियां भी जिम्मेदार हो सकती हैं. आइए जानते हैं वो कौन-सी गलतियां हैं जो आपके घर में पैसा नहीं टिकने दे रही हैं.
जाहिर है बेवजह की फिजूलखर्ची तो करोड़पति व्यक्ति को भी सड़क पर ला सकती है लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी यदि घर में पैसा नहीं टिक रहा है या आप बचत नहीं कर पा रहे हैं तो इसके पीछे कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं. वास्तु शास्त्र में ये कारण बताए गए हैं जो धन की देवी लक्ष्मी माता को नाराज करते हैं और घर में पैसा नहीं टिकने देते हैं.
1. टपकता पानी : घर में यदि किसी भी नल या टंकी आदि से पानी लीक हो रहा हो तो उसे तुरंत ठीक करवा लें क्योंकि पानी का टपकना पैसे का बर्बाद होना. ऐसे घर में कभी पैसा नहीं रुकता है.
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2. निगेटिव एनर्जी : घर में यदि निगेटिव एनर्जी है तो न पैसा टिकेगा, न सुख-शांति रहेगी. घर के लोग बीमार रहेंगे, तनाव रहेगा. लिहाजा वास्तु दोष है तो उसे दूर करें. सुबह-शाम घर में कपूर जलाकर पूरे घर में घुमाएं. साथ ही रोज शाम को मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं.
3. कबाड़ : घर में कबाड़ इकट्ठा है तो उसे तुरंत बाहर करें. कबाड़ से मतलब है फटे-पुराने कपड़े, टूटे सामान, खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, खराब चार्जर, पुराने जूते, अनुपयोगी सामान, जंग लगे ताले, बंद घड़ी आदि. ये घर में निगेटिविटी बढ़ाते हैं और ऐसे घर में पैसा कभी नहीं टिकता है.
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4. कांटेदार पौधे : घर में कांटेदार पौधे रखने की गलती न करें. गुलाब को छोड़कर कोई भी कांटेदार पौधा घर में न रखें और गुलाब को भी घर के एंट्री गेट और मेन गेट पर न रखें.
5. गंदगी : हर धर्म-शास्त्र में कहा गया है कि जहां गंदगी हो वहां मां लक्ष्मी नहीं ठहरती हैं. यानी कि गंदे घर में कभी बरकत नहीं रहती है. लिहाजा रोज घर की सामान्य सफाई करने के साथ-साथ हफ्ते-महीने में कोने-कोने की सफाई करें और घर को व्यवस्थित रखें.
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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)