घर में हर समय मची रहती है किच-किच, कर लें ये छोटे-छोटे बदलाव, लौट आएगी सुख-शांति

यदि इंसान को घर में भी सुकून न मिले तो वह मानसिक तनाव से नहीं बच सकता है. लेकिन कई घरों में ऐसा होता है कि अक्‍सर झगड़े-कलह होते रहते हैं. कई बार छोटी सी बात से शुरू हुई बहस बड़ी बन जाती है. घर में सुख-शांति ही नहीं रहती है. ऐसे में खुशहाल जिंदगी जीने की कल्‍पना बस कल्‍पना ही रह जाती है. यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो फेंग शुई और वास्‍तु के कुछ उपाय आपकी मदद कर सकते हैं. ये घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं और घर में सुख-शांति व समृद्धि लाते हैं.

घर में सुख-शांति व समृद्धि लाने के उपाय

फेंगशुई कछुआ - चानी वास्‍तु शास्‍त्र फेंगशुई में घर में कछुआ रखने को बहुत शुभ माना गया है. खासतौर पर यदि घर में उत्तर दिशा में धातु का कछुआ रखें तो जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है. सकारात्‍मक ऊर्जा का संचार होता है. साथ ही शत्रुओं का नाश होता है.

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नमक का पोंछा - घर में पोंछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा नमक मिला लें. नमक के पानी का पोंछा लगाने से घर की नकारात्‍मकता दूर होती है. नमक का पोंछा लगाने के लिए शनिवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है, जो घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मकता लाता है. इसके अलावा शुक्रवार को भी नमक का पोंछा लगा सकते हैं, लेकिन गुरुवार, मंगलवार और रविवार को नमक का पोछा न लगाएं. यह भारी नुकसान देगा.

कपूर जलाएं - घर में कपूर जलाना घर की नकारात्‍मक ऊर्जा को झट से बाहर करके सकारात्‍मक ऊर्जा का संचार करता है. गृह क्‍लेश दूर करने के लिए यह बेहद सरल और तेजी से असर दिलाने वाला उपाय है, साथ ही अपार मानसिक शांति देता है. रोज सुबह या शाम को घर में कपूर जलाएं.

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बेंबू प्‍लांट - घर में सुख-शांति के साथ समृद्धि लाने के लिए बैम्बू ट्री या बैम्‍बू प्‍लांट लगाएं. इससे करियर में तेजी से तरक्‍की मिलती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)