Days to plant Tulsi : तुलसी को मां लक्ष्‍मी का रूप माना गया है. घर में सकारात्‍मकता, शुभता और बरकत लाने के लिए तुलसी का पौधा लगाया जाता है. वास्‍तु शास्‍त्र में घर में तुलसी लगाने के लिए जरूरी नियम भी बताए गए हैं. इसमें तुलसी का पौधा लगाने का शुभ-अशुभ दिन, सही दिशा समेत कई अन्‍य नियम बताए गए हैं. यदि इन नियमों का पालन ना किया जाए तो उल्‍टा असर भी हो सकता है.

इन दिनों में ना लगाएं तुलसी

तुलसी का पौध लगाने के लिए गुरुवार और शुक्रवार के दिन सबसे शुभ माने गए हैं. इससे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी प्रसन्‍न होते हैं. वहीं रविवार, सोमवार और बुधवार के दिन तुलसी का पौधा ना लगाएं. यह दिन तुलसी का पौधा लगाने के लिए अशुभ माने गए हैं. ऐसा करने से मां लक्ष्‍मी नाराज हो सकती हैं, जो नकारात्‍मकता और गरीबी का कारण बनती है. इसके अलावा एकादशी के दिन भी तुलसी को स्‍पर्श नहीं करना चाहिए, लिहाजा इस दिन भी तुलसी ना लगाएं.

तुलसी से जुड़े जरूरी नियम

तुलसी का पौधा हमेशा पूर्व या उत्‍तर दिशा में रखें. इसे कभी भी दक्षिण दिशा में रखने की गलती ना करें. यह यम की दिशा है. इसके अलावा पश्चिम दिशा में भी तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए.

तुलसी का पौधा बेहद पवित्र होता है. इसके आसपास कोई भी अपवित्र वस्‍तु ना रखें. जैसे- तुलसी के पौधे के पास जूते-चप्‍पल, झाड़ू-पोछा, डस्‍टबिन आदि ना रखें. ऐसा करना घर में कंगाली लाता है. घर में नकारात्‍मकता, अशांति लाता है. घर के सदस्‍यों के बनते काम बिगड़ते हैं, तरक्‍की में रुकावटें आती हैं. इसके अलावा तुलसी के पौधे को कभी भी गंदे हाथों से या अपवित्र स्थिति में ना छुएं. यदि तुलसी का पौधा सूख जाए तो उसे विधिवत तरीके से सम्‍मान से विसर्जित करें और नया पौधा लगा लें.

