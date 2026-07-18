/भूलकर भी अपनों को गिफ्ट न करें ये 4 चीजें, वरना राहु शनि के दोष से रिश्तों में आ सकती है कड़वाहट

त्योहार हो, शादी ब्याह हो या किसी का जन्मदिन, अपनों को तोहफा देना और उनसे उपहार पाना हर किसी को बहुत अच्छा लगता है. उपहार देने से आपसी प्यार और सम्मान बढ़ता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में उपहारों के लेन देन को लेकर कुछ खास नियम बताए गए हैं.
कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी चीजें दूसरों को गिफ्ट कर देते हैं या खुद ले लेते हैं, जिससे रिश्तों में खटास आने लगती है. मान्यताओं के अनुसार, कुछ चीजें आपके घर की सुख शांति पर सीधा असर डालती हैं. आइए बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं कि उपहार देते समय हमें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए.
अक्सर लोग शादियों या गृह प्रवेश में किचन के काम आने वाले फैंसी चाकू का सेट, कैंची या कोई नुकीला शो पीस गिफ्ट कर देते हैं. पारंपरिक ज्योतिष के अनुसार, धारदार और नुकीली चीजें सीधे तौर पर राहु और केतु जैसे उग्र ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ाती हैं.
माना जाता है कि ऐसी चीजें किसी को उपहार में देने से देने वाले और लेने वाले, दोनों के बीच तनाव या मनमुटाव होने की आशंका बढ़ जाती है. इसलिए कोशिश करें कि किसी भी शुभ अवसर पर ऐसी चीजें अपनों को बिल्कुल न दें.
आजकल घर को सजाने के लिए छोटे पानी के फव्वारे या मछलियों वाला एक्वेरियम गिफ्ट करने का काफी चलन है. देखने में तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक इन्हें सोच समझकर ही देना चाहिए.
पानी का सीधा संबंध धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी से माना जाता है. कहते हैं कि बहते पानी का शो पीस किसी को देने से आपके घर की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है या फिजूलखर्ची बढ़ सकती है. इसलिए धन से जुड़े इन प्रतीकों का लेन देन करने से बचना बेहतर माना जाता है.
गिफ्ट में कपड़े देना एक बहुत ही आम बात है, लेकिन रंगों का चुनाव करते समय सावधानी जरूरी है. किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य में गहरे काले रंग के कपड़े या उपहार देने से बचना चाहिए. पारंपरिक मान्यताओं में काले रंग का संबंध शनि देव से जोड़ा जाता है, जो अनुशासन और कड़े सबक के कारक हैं.
शुभ मौकों पर काला रंग देने से अनजाने में घर का माहौल थोड़ा भारी या तनावपूर्ण हो सकता है. इसकी जगह आप चमकीले, पीले, लाल या गुलाबी जैसे सकारात्मक रंगों के उपहार चुन सकते हैं.
सकारात्मक भाव है सबसे जरूरी: उपहार चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे हमेशा खुले मन और सच्ची खुशी के साथ देना चाहिए. मजबूरी या दिखावे में दिया गया तोहफा कभी भी मन को संतुष्टि नहीं देता.
उपहार की प्रकृति को समझें: जब भी किसी के लिए गिफ्ट खरीदें, तो ध्यान रखें कि वह सामने वाले के जीवन में उपयोग आने वाला और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला हो, जैसे अच्छी किताबें या सुंदर पौधे.
गलती से मिली चीजों का उपाय: अगर किसी ने आपको अनजाने में कोई ऐसी चीज गिफ्ट कर दी है जो नियमों के अनुकूल नहीं है, तो परेशान न हों. आप उस व्यक्ति को बदले में एक या दो रुपये का सिक्का देकर उस गिफ्ट को 'खरीदा हुआ' मान सकते हैं.
(Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी पूरी तरह से पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं, लोक रीतियों और सांस्कृतिक नियमों पर आधारित है. इन बातों का कोई आधुनिक वैज्ञानिक या सांख्यिकीय आधार नहीं है. उपहार देना पूरी तरह से आपकी व्यक्तिगत भावना और पसंद का मामला है. पाठक इन जानकारियों को केवल एक सामान्य सांस्कृतिक गाइड के रूप में देखें और अपने विवेक के आधार पर निर्णय लें.