Mulank 9 Girls: अंक शास्त्र के अनुसार 3 खास तारीखों में जन्मी लड़कियां गुस्से की बहुत तेज और जिद्दी होती हैं. लेकिन वे अपने करियर में बहुत सफल होती हैं. इसके अलावा उनमें एक और ऐसी खूबी होती है, जो उन्हें खूब मान-सम्मान दिलाती है.
Trending Photos
Mulank 9 People: न्यूमेरोलॉजी में मूलांक 1 से मूलांक 9 तक का जिक्र है, साथ ही उनकी खासियतें और पर्सनालिटी भी बताई गई है. इसके अनुसार मूलांक 9 के स्वामी मंगल ग्रह हैं और इसके जातकों पर मंगल का प्रभाव होता है. किसी भी महीने के 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है. आज हम मूलांक 9 की लड़कियों के बारे में जानते हैं. जिनकी पर्सनालिटी में कई ऐसी खासियतें होती हैं, जो उन्हें सफल और लोकप्रिय बनाती हैं.
यह भी पढ़ें: जनवरी 2026 से 3 राशि वालों के घर छा जाएगी नोटों की धुंध, हर जगह दिखेगा सिर्फ पैसा, शनि के महागोचर से साल की शुरुआत
गुस्सैल और जिद्दी
मंगल ग्रह के प्रभाव से मूलांक 9 वाली लड़कियां गुस्से की तेज और जिद्दी होती हैं. उन्हें बहुत जल्दी और छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है. साथ ही वे ना तो अपने साथ अन्याय होने देती हैं और ना दूसरों के साथ अन्याय होते देख पाती हैं.
दूसरों की मदद करने में आगे
मूलांक 9 की लड़कियां साहसी और निडर भी होती हैं. वे दूसरों की मदद करने में भी आगे रहती हैं. उनकी इस खासियत के कारण उन्हें बहुत मान-सम्मान भी मिलता है.
यह भी पढ़ें: अपनी बर्थडेट से जानें आपके लिए कैसा रहेगा साल 2026, पढ़ें मूलांक 1 से 9 तक का वार्षिक राशिफल
गलत फैसले
कई बार वे गलत फैसले भी ले बैठती हैं और नुकसान उठाती हैं. रिश्तों पर भी बुरा असर पड़ता है. इन लड़कियों के लिए धैर्य से काम लेना सफलता की कुंजी साबित होता है. साथ ही वे नेतृत्व करने में भी आगे होती हैं. वे जिस क्षेत्र में जाएं खूब सफलता पाती हैं. इन्हें डिफेंस, खेल, पुलिस, इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में विशेष सफलता मिलती है.
मंगल के उपाय
यदि मंगल के कारण कष्ट हो तो मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करना. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' मंत्र का जाप करना लाभ देता है. साथ ही मंगलवार को गुड़-चने का दान करें. गुस्से पर काबू करना सीखें.
यह भी पढ़ें: गुरु की उल्टी चाल उलट-पुलट कर देगी 3 राशि वालों की जिंदगी, करियर-पैसे के लिए मचेगा हाहाकार! जान लें वरना पछताएंगे
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)