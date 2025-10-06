Maa Laxmi Favourite Person: सुखी-समृद्ध जीवन जीने के लिए धन का होना जरूरी है. एक ओर जहां लोग पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और फिर भी आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं, वहीं कुछ लोगों को आसानी से धन-संपत्ति मिल जाती है. इसके पीछे कुछ कारण होते हैं. जानिए धन की देवी लक्ष्‍मी को कौन लोग प्रिय होते हैं, जिन्‍हें वे कभी न कभी मालामाल जरूर करती हैं.

जीवन में जरूर अमीर बनते हैं ये लोग

- वृषभ, कर्क, सिंह और तुला राशि वालों पर मां लक्ष्‍मी की विशेष कृपा होती है. जिससे इन लोगों को आमतौर पर जीवन में धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है. बल्कि कभी न कभी ऐसा समय जरूर आता है, जब वे लक्ष्‍मी जी की कृपा से अमीर बनते हैं और जीवन के तमाम सुखों का आनंद लेते हैं.

- ऐसे लोग जो हमेशा साफ-सफाई से रहते हैं, सकारात्‍मक सोचते हैं और साथ ही मेहनत करते हैं. उन पर मां लक्ष्‍मी जरूर कृपा करती हैं. ऐसे लोग भले ही देर से सफल हों लेकिन उनकी कामयाबी ठोस होती है और खूब धन-शोहरत भी दिलाती है.

- जिन घरों में लोग प्रेम से मिल-जुलकर रहते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं. घर में सफाई रखते हैं और कबाड़ इकट्ठा नहीं करते हैं. ऐसे घर में मां लक्ष्‍मी वास करती हैं और कभी धन-धान्‍य की कमी नहीं होने देती हैं.

- जो लोग अपनी आय का एक हिस्‍सा गरीब-जरूरतमंदों की मदद करने में या धार्मिक कार्यों में लगाते हैं, उनसे भी माता लक्ष्‍मी हमेशा प्रसन्‍न रहती हैं. इन लोगों को भी धन की कमी नहीं होती है, बल्कि उनका धन हमेशा ही बढ़ता ही जाता है.

