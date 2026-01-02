Advertisement
trendingNow13061404
Hindi Newsऐस्ट्रोसोना-चांदी की कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी, डॉलर ऊपर जाएगा या नीचे? 2026 का ये मार्केट प्रिडिक्शन सुनकर चौंक जाएंगे निवेशक

सोना-चांदी की कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी, डॉलर ऊपर जाएगा या नीचे? 2026 का ये मार्केट प्रिडिक्शन सुनकर चौंक जाएंगे निवेशक

Gold Price Predictions : सोना-चांदी की कीमतों ने साल 2025 में जो आग लगाई है, वो साल 2026 में भी जारी रहेगी या दाम घटेंगे. ऐसा ही सवाल निवेशकों के मन में शेयर मार्केट और डॉलर को लेकर भी है. ज्‍योतिषाचार्य डॉ. अरुण बंसल से जानते हैं ज्‍योतिष के अनुसार नए साल में सोने-चांदी की कीमतें और मार्केट का क्‍या हाल रहेगा? 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 02, 2026, 01:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोना-चांदी की कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी, डॉलर ऊपर जाएगा या नीचे? 2026 का ये मार्केट प्रिडिक्शन सुनकर चौंक जाएंगे निवेशक

Market Prediction 2026 Astrology : रोज सोने-चांदी के दामों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. उस पर साल 2025 की शुरुआत और अंत में कीमती धातुओं की कीमतें देखें तो सिर चकरा जाता है. बीते साल में सोना और चांदी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई, जिसने निवेशकों की चांदी कर दी. लेकिन नए साल 2026 में सोना-चांदी में निवेश करना फायदा देगा या नहीं, यह सवाल सभी के मन में है. साथ ही निफ्टी और डॉलर के रेट पर भी निवेशक गणित लगा रहे हैं. ज्‍योतिष की नजर से जानिए आने वाले साल की ग्रह दशाएं मार्केट को लेकर क्‍या इशारा दे रही हैं. 

मार्केट पर होगा ग्रहों का असर 

ज्‍योतिष के अनुसार साल 2026 में शनि पूरे साल मीन राशि में रहेंगे. वहीं गुरु ग्रह 3 बार गोचर कर रहे हैं. गुरु ग्रह का संबंध सोने से है. वहीं शुक्र का संबंध चांदी से है. शुक्र भी साल 2026 में गोचर करके कई ग्रहों से अहम युति और योग बनाएंगे. इसके अलावा व्‍यापार के कारक ग्रह बुध भी मार्केट पर असर डालेंगे. ज्‍योतिषाचार्य डॉ. अरुण बंसल से जानिए 2206 में मार्केट कैसा रहेगा? 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: गुरु मंगल का धार्मिक योद्धा योग, 6 राशियों के लिए बेहद शुभ, देगा साहस-सुख और ढेर सारा पैसा

2026 में मार्केट का हाल 
 
सोना: वर्ष सोने के सबसे कम मूल्य से आरम्भ होगा. अतः जनवरी मास सोने की खरीददारी के लिए श्रेष्ठ है. फरवरी से रेट बढ़ने लगेंगे. मार्च-अप्रैल में स्थिर रहेंगे. मई से पुनः तेजी आएगी और जुलाई अन्त तक उच्चतम स्तर पर आ जाएंगे. अगस्त-सितम्बर में रेट कम रहेंगे, अक्टूबर में पुनः रेट कम रहेंगे. नवम्बर और दिसम्बर में फिर सोने में तेजी आएगी.

चांदी: वर्ष चांदी के गिरते मूल्य से प्रारम्भ होगा, जनवरी के अन्त में चांदी सबसे कम मूल्य पर खरीद सकते हैं. इसके बाद फरवरी में रेट ऊपर आ जाएंगे. मार्च में थोड़ा सा कम होकर पुनः उसी रेट पर अप्रैल, मई, जून एवं जुलाई में चांदी रहेगी. अगस्त में चांदी चमकेगी, सितम्बर-अक्टूबर में पहले के स्तर पर रहेगी. नवम्बर, दिसम्बर में विशेष तेजी के आसार हैं.

यह भी पढ़ें: पूर्णिमा कब है? पौष पूर्णिमा से शुरू होगा कल्‍पवास, स्‍नान-दान, पूजा का मुहूर्त जान लें

निफ्टी: जनवरी में निफ्टी सूचकांक कम होकर फरवरी में ऊपर चढ़ेगा, मार्च में उच्च स्तर पर रहकर अप्रैल में नीचे जाएगा और फिर ऊपर आएगा. मई में सूचकांक निम्न स्तर पर आकर जून में अधिकतम स्तर को छूएगा. इसके बाद अक्टूबर तक यही स्तर बना रहेगा. वर्षान्त में थोड़ा स्तर कम होकर नवम्बर-दिसम्बर में इसी उच्च स्तर पर बना रहेगा.

डॉलर: पिछले वर्ष डॉलर के रेट काफी ऊपर चढ़े. इस वर्ष जनवरी से ही इसका रूख ऊपर की ओर होगा और जनवरी में 90 पार रेट रहेंगे. फरवरी में थोड़ी राहत रहेगी लेकिन मार्च में पुनः ऊपर की ओर अग्रसर रहेंगे. अप्रैल, मई में रेट उच्चतम स्तर पर रहने वाले हैं. जून-जुलाई में थोड़ी सी राहत रहेगी लेकिन अगस्त में फिर रेट चढ़ेंगे और वर्षान्त तक यही रेट बने रहेंगे. अधिकांशतः डॉलर का रेट 90 रु. से ऊपर ही बने रहने की आशा है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

finance astrology

Trending news

कांग्रेस सरकार के ही एक सर्वे ने राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ाई, चुनावों से पहले झटका
rahul gandhi news
कांग्रेस सरकार के ही एक सर्वे ने राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ाई, चुनावों से पहले झटका
'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान...' सॉन्ग बजाने पर मचा बवाल, पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार
Maharashtra
'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान...' सॉन्ग बजाने पर मचा बवाल, पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार
बेंगलुरु में NIA ने कसा शिकंजा, तीन और आरोपियों के खिलाफ फाइल की गई चार्जशीट
bengaluru news
बेंगलुरु में NIA ने कसा शिकंजा, तीन और आरोपियों के खिलाफ फाइल की गई चार्जशीट
कौन हैं मन्नथु पद्मनाभन? PM मोदी ने किया याद; बोले- देश उनके योगदान का रहेगा आभारी
Mannathu Padmanabhan
कौन हैं मन्नथु पद्मनाभन? PM मोदी ने किया याद; बोले- देश उनके योगदान का रहेगा आभारी
जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर प्रहार, अटैच की गई PAK में बैठे आतंकी की संपत्ति
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर प्रहार, अटैच की गई PAK में बैठे आतंकी की संपत्ति
उमर खालिद का जोहरान ममदानी कनेक्शन? न्यूयॉर्क का मेयर बनते ही 'फिक्र' वाला लेटर आया
Delhi riots ​​Umar Khalid
उमर खालिद का जोहरान ममदानी कनेक्शन? न्यूयॉर्क का मेयर बनते ही 'फिक्र' वाला लेटर आया
हम इस बार सरकार जरूर बनाएंगे...ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का पलटवार
Mithun Chakraborty
हम इस बार सरकार जरूर बनाएंगे...ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का पलटवार
यह हमारी विविधता पर हमला है...BJP नेता के 'गद्दार' वाले बयान पर भड़के कांग्रेस नेता
congress MP
यह हमारी विविधता पर हमला है...BJP नेता के 'गद्दार' वाले बयान पर भड़के कांग्रेस नेता
श्रीमान प्रधानमंत्री जी, गुस्सा खुद पर करना सीखिए...जिसने भरी संसद में बोलती बंद की
Political Kissa
श्रीमान प्रधानमंत्री जी, गुस्सा खुद पर करना सीखिए...जिसने भरी संसद में बोलती बंद की
'श्री राम से कर दी राहुल की तुलना', भड़की BJP ने कहा- आप भगवान को कहते थे काल्‍पनिक
Nana Patole's Comments On Lord Ram
'श्री राम से कर दी राहुल की तुलना', भड़की BJP ने कहा- आप भगवान को कहते थे काल्‍पनिक