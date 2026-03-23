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Hindi Newsऐस्ट्रोGold Astrology: किस्मत चमकाता भी है और डूबाता भी है सोना! जानें सोना पहनने के ज्योतिषीय फायदे और नुकसान

Gold Astrology: किस्मत चमकाता भी है और डूबाता भी है सोना! जानें सोना पहनने के ज्योतिषीय फायदे और नुकसान

Gold Astrology: वैदिक ज्योतिष में धातुओं का संबंध सीधा ग्रहों से माना गया है. सोना (स्वर्ण) सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है, बल्कि यह बृहस्पति (गुरु) का प्रतिनिधित्व करता है. गुरु ग्रह सुख, समृद्धि, ज्ञान और संतान का कारक है. यही वजह है कि सोना धारण करना आपके भाग्य को चमका भी सकता है और गलत तरीके से पहनने पर नुकसान भी पहुंचा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं सोना धारण करने के नियम और सावधानियां.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 23, 2026, 06:11 PM IST
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Gold Astrology: किस्मत चमकाता भी है और डूबाता भी है सोना! जानें सोना पहनने के ज्योतिषीय फायदे और नुकसान

Gold Astrology: सनातन धर्म में स्वर्ण (सोना) को न सिर्फ वैभव का प्रतीक माना गया है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र में इसका संबंध सीधे तौर पर देवगुरु बृहस्पति और सूर्य देव से जोड़ा गया है. सोना एक ऐसी धातु है जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, लेकिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार, हर धातु हर व्यक्ति के स्वभाव और ग्रहों के अनुकूल नहीं होती. कुछ खास परिस्थितियों और राशियों के लिए सोना धारण करना लाभ के बजाय नुकसान का कारण बन सकता है. यही वजह है कि ज्योतिष शास्त्र के जानकार सोना धारण करते वक्त विशेष सावधानी बरतने की सलाह देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि सोना किन राशि वालों के लिए शुभ है, सोना किसे नहीं पहनना चाहिए और सोना पहनने के फायदे और नुकसान क्या हैं.

ग्रहों की शत्रुता और सोने का प्रभाव

ज्योतिष विज्ञान के अनुसार, सोना अग्नि तत्व की धातु है. चूंकि इसका स्वामित्व गुरु और सूर्य के पास है, इसलिए जिन जातकों की कुंडली में शनि, राहु या केतु प्रधान होते हैं, उनके लिए सोना तनाव पैदा कर सकता है. सूर्य और शनि के बीच शत्रुता होने के कारण, शनि प्रधान जातकों को स्वर्ण धारण करने से जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है.

किन राशियों के लिए अशुभ हो सकता है सोना?

कुछ विशेष राशियों के स्वामी ग्रहों का सोने के कारक ग्रहों के साथ तालमेल न होने के कारण इन्हें सावधानी बरतनी चाहिए. वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है. गुरु और शुक्र के बीच शत्रुता का भाव होने के कारण वृषभ राशि वालों के लिए सोना उन्नति में बाधा बन सकता है. इसके साथ ही मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं. शनि और सूर्य की शत्रुता के कारण इन जातकों को सोने की अंगूठी या चेन पहनने से आर्थिक तंगी या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है. मंगल की उग्रता और सोने की ऊर्जा का मिलन कभी-कभी जातक के स्वभाव में अत्यधिक क्रोध और पारिवारिक कलह का कारण बन जाता है.

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इन परिस्थितियों में भूलकर भी न पहनें सोना

राशि के अलावा कुछ विशेष परिस्थितियां भी हैं जिनमें सोना पहनना वर्जित माना गया है. अगर आपकी कुंडली में शनि, राहु या केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, तो सोना पहनने से परहेज करें. अगर सूर्य नीच राशि में हो या अशुभ भाव में बैठा हो, तो स्वर्ण धारण करना आत्मबल को कम कर सकता है. शास्त्रों के अनुसार, पैरों में सोना कभी नहीं पहनना चाहिए. साथ ही, अपवित्र स्थानों पर सोना पहनकर जाने से इसकी सात्विक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, जिसका नकारात्मक प्रभाव जातक पर पड़ता है.

यह भी पढ़ें: इन 5 राशि वालों के लिए मारक साबित होते हैं राहु-केतु, झेलना पड़ता है शनि से भी भयानक कष्ट

किनके लिए 'राजयोग' समान है सोना?

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मेष, सिंह, धनु और मीन राशि के जातकों के लिए सोना पहनना किसी वरदान से कम नहीं है. यह उनके मान-सम्मान, व्यापार और करियर में चार चांद लगा देता है. विशेषकर शिक्षकों, राजनीतिज्ञों और व्यापारियों के लिए सोना पहनना अत्यंत मंगलकारी साबित होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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