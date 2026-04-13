Gullak Vastu Tips: पैसों की महाबचत चाहिए? तो जानें मिट्टी या प्लास्टिक... घर के लिए कौन सी गुल्लक शुभ?

Gullak Vastu Tips: लगभग हर घर में गुल्लक में पैसे जमा करने का चलन है. छोटे-छोटे पैसे जोड़कर लोग बड़े पैसे बनाने के लिए गुल्लक का इस्तेमाल करते हैं. वहीं बच्चों के लिए गुल्लक एक सौगात की तरह होती है जिसमें वो अपने छोटी-छोटी धन राशि को जमा करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि काफी समय से लोग घर में प्लास्टिक की गुल्लक रखने लगे हैं, हालांकि मिट्टी के गु्ल्लक भी कई घरों में आज भी रखे जाते हैं. इस लेख में हम जानेंगे कि मिट्टी का गुल्लक घर के लिए शुभ होता है या प्लास्टिक का, गुल्लक रखने की सही दिशा क्या है और गु्ल्लक से जुड़े कौन से वास्तु टिप्स का जरूर ध्यान रखना चाहिए.

प्लास्टिक या मिट्टी... कौन सा गुल्लक शुभ?

घर में गुल्लक रखना समृद्धि का प्रतीक है जो धन के बचत का कारक होता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मिट्टी का गुल्लक रखना अति शुभ होता है. मिट्टी का संबंध पृथ्वी तत्व से है जो व्यक्ति के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती है और घर में धन को आकर्षित करती है. इसके उलट प्लास्टिक का गुल्लक धन संग्रह के लिए शुभ नहीं माना जाता है.

प्लास्टिक का गुल्लक को क्यों माना जाता है अशुभ?

प्लास्टिक के गुल्लक आजकल भले ही ट्रेंड में हो लेकिन वास्तु अनुसार, प्लास्टिक को पैसे रखने के लिए शुभ नहीं माना जाता है. प्लास्टिक एक कृत्रिम और गैर-जैविक वस्तु है जिसका प्राकृतिक तत्व जैसे पृथ्वी, अग्नि, जल से कोई संबंध नहीं है. मिट्टी की तरह प्लास्टिक में नकारात्मक ऊर्जा दूर करने व सकारात्मकता लाने की शक्ति नहीं होती है. यह सिर्फ एक डब्बे की तरह होता है. ऐसे में प्लास्टिक का गुल्लक अगर धन संग्रह के लिए, बरकत के लिए या समृद्धि के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यह आपके लिए सही विकल्प नहीं है. वास्तु अनुसार प्लास्टिक का गुल्लक अशुभ है.

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गुल्लक की सही दिशा और स्थान

वास्तु अनुसार, घर की उत्तर दिशा में गुल्लक रखना शुभ होता है क्योंकि यह दिशा कुबेर देवता है. पैसों से जुड़े सामान जैसे गुल्लक या तिजोरी को हमेशा उत्तर की दिशा में रखें. इससे कुबेर देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और धन-संग्रह जल्दी होगा. पैसों की बचत हो सकेगी. गुल्लकी की जगह को साफ रखें और कोने या अंधेरी जगह पर न रखें.

नियमित जमा करने की आदत

गुल्लक में नियमित रूप से पैसा डालें और एक लक्ष्य तय करें कि महीने के अंत तक कितनी राशि किसी भी हाल में जमा करनी ही है. इससे घर में धन की स्थिरता बनी रहेगी और तय लक्ष्य से धन तेजी से बढ़ेगा. वास्तु शास्त्र के अनुसार गुल्लक को सजावट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे घर में सकारात्मकता आएगी और समृद्धि बढ़ेगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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