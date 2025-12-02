Significance of Donation : कई बार जीवन हर तरफ से फंसा हुआ महसूस होता है, बुरा वक्‍त चारों तरफ से घेर लेता है. ऐसे समय में भगवान का भरोसा और कुछ खास उपाय ही बचा पाते हैं. ऐसा ही एक उपाय है मंदिर में गुप्‍त दान करना. गुप्‍त दान में बड़ी ताकत होती है, यह बड़े संकटों को भी टाल देता है. बेपटरी हुई जिंदगी को फिर से ट्रैक पर ला देता है. लेकिन ढिंढोरा पीट कर किए गए दान को शास्‍त्रों में भी अच्‍छा नहीं माना गया है. लिहाजा जिंदगी में कोई समस्‍या हो, कुंडली के ग्रह दोष परेशान कर रहे हों या कोई मनोकामना पूरी ना हो रही हो, तो मंदिर में कुछ खास चीजों का गुप्‍तदान कर दें. ऐसा करने से कुछ ही समय में समस्‍याएं दूर होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है.

मंदिर में करें इन चीजों का गुप्‍त दान

आसन - किसी भी मंदिर में आसन का गुप्‍त दान करना बहुत शुभ फल देता है. इस गुप्‍त दान का पुण्‍य फल लंबे समय तक मिलता है. साथ ही उन आसन पर बैठकर पूजा-पाठ, जप करने वालों का कुछ न कुछ फल दान करने वाले को भी मिलता रहता है. आसन का दान गुरुवार के दिन करना अच्‍छा रहता है. इससे कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है. वैवाहिक जीवन सुखी होता है. विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं. सुख-समृद्धि और सौभाग्‍य बढ़ता है.

पूजन सामग्री - मंदिर में पूजन सामग्री का गुप्‍त दान करना भी बहुत लाभ देता है. इससे भी गुरु ग्रह मजबूत होता है और शुभ फल देता है.

तांबे का लोटा - भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का इस्‍तेमाल होता है. किसी भी शिव मंदिर में तांबे के लोटे दान करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं. सुख-समृद्धि का वरदान मिलता है.

दिया जलाने के लिए माचिस - मंदिर में श्रद्धालु दीया, अगरबत्‍ती, धूप आदि जलाते हैं. ऐसे में दीपक जलाने के लिए माचिस का गुप्‍तदान कर सकते हैं. माचिस का दान हनुमान जी के मंदिर में करना अच्‍छा माना जाता है. इसके लिए मंगलवार और शनिवार का दिन अच्‍छा है.

घी - मंदिर में पूजन, आरती के लिए घी का दान कर सकते हैं. इसके लिए गुरुवार का दिन अच्‍छा है. इसके अलावा रविवार को भी मंदिर में घी दान कर सकते हैं.

