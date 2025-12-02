Advertisement
trendingNow13026224
Hindi Newsऐस्ट्रो

मंदिर में इन चीजों का गुप्‍तदान करना सबसे शुभ, बड़े-बड़े संकट भी हो जाते हैं दूर, जगमगाने लगता है भाग्‍य

Importance of Donation : दान का बड़ा महत्‍व है, वैसे तो सभी धर्म-संप्रदाय में दान को बहुत अहम माना गया है. लेकिन हिंदू धर्म में तो हर व्रत-त्‍योहार, पूजा-पाठ और खास मौके दान-पुण्‍य के बिना अधूरे माने जाते हैं. आज हम मंदिर में किए जाने वाले गुप्‍तदान का महत्‍व जानते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 02, 2025, 01:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मंदिर में इन चीजों का गुप्‍तदान करना सबसे शुभ, बड़े-बड़े संकट भी हो जाते हैं दूर, जगमगाने लगता है भाग्‍य

Significance of Donation : कई बार जीवन हर तरफ से फंसा हुआ महसूस होता है, बुरा वक्‍त चारों तरफ से घेर लेता है. ऐसे समय में भगवान का भरोसा और कुछ खास उपाय ही बचा पाते हैं. ऐसा ही एक उपाय है मंदिर में गुप्‍त दान करना. गुप्‍त दान में बड़ी ताकत होती है, यह बड़े संकटों को भी टाल देता है. बेपटरी हुई जिंदगी को फिर से ट्रैक पर ला देता है. लेकिन ढिंढोरा पीट कर किए गए दान को शास्‍त्रों में भी अच्‍छा नहीं माना गया है. लिहाजा जिंदगी में कोई समस्‍या हो, कुंडली के ग्रह दोष परेशान कर रहे हों या कोई मनोकामना पूरी ना हो रही हो, तो मंदिर में कुछ खास चीजों का गुप्‍तदान कर दें. ऐसा करने से कुछ ही समय में समस्‍याएं दूर होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है. 

मंदिर में करें इन चीजों का गुप्‍त दान 

आसन - किसी भी मंदिर में आसन का गुप्‍त दान करना बहुत शुभ फल देता है. इस गुप्‍त दान का पुण्‍य फल लंबे समय तक मिलता है. साथ ही उन आसन पर बैठकर पूजा-पाठ, जप करने वालों का कुछ न कुछ फल दान करने वाले को भी मिलता रहता है. आसन का दान गुरुवार के दिन करना अच्‍छा रहता है. इससे कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है. वैवाहिक जीवन सुखी होता है. विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं. सुख-समृद्धि और सौभाग्‍य बढ़ता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पूजन सामग्री - मंदिर में पूजन सामग्री का गुप्‍त दान करना भी बहुत लाभ देता है. इससे भी गुरु ग्रह मजबूत होता है और शुभ फल देता है. 

यह भी पढ़ें: मिथुन राशि में गुरु गोचर बदल देगा 5 राशि वालों की जिंदगी, कंपकंपाती ठंड में मिलेगी नोटों की गर्मी, 6 महीने करेंगे ऐश

तांबे का लोटा - भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का इस्‍तेमाल होता है. किसी भी शिव मंदिर में तांबे के लोटे दान करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं. सुख-समृद्धि का वरदान मिलता है.

दिया जलाने के लिए माचिस - मंदिर में श्रद्धालु दीया, अगरबत्‍ती, धूप आदि जलाते हैं. ऐसे में दीपक जलाने के लिए माचिस का गुप्‍तदान कर सकते हैं. माचिस का दान हनुमान जी के मंदिर में करना अच्‍छा माना जाता है. इसके लिए मंगलवार और शनिवार का दिन अच्‍छा है.

यह भी पढ़ें: शनि की राशि में शुक्र-राहु की युति, 2026 में धन में तैरेंगे 3 राशि वाले लोग, गले तक होगा पैसा ही पैसा

 घी - मंदिर में पूजन, आरती के लिए घी का दान कर सकते हैं. इसके लिए गुरुवार का दिन अच्‍छा है. इसके अलावा रविवार को भी मंदिर में घी दान कर सकते हैं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Astro Tips

Trending news

सरकार के 'संचार' ऐप पर घमासान, कांग्रेस बोली- जासूसी ठीक नहीं, सिंधिया का आया जवाब
sanchar sathi app
सरकार के 'संचार' ऐप पर घमासान, कांग्रेस बोली- जासूसी ठीक नहीं, सिंधिया का आया जवाब
जहां दफन हुई मां, वहां से हट नहीं रही बेटी; 3 दिन से कब्रिस्तान में गुजार रही रात
Telangana
जहां दफन हुई मां, वहां से हट नहीं रही बेटी; 3 दिन से कब्रिस्तान में गुजार रही रात
कुवैत-हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट में बम हैं...मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग, जानें अपडेट
Indi Go
कुवैत-हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट में बम हैं...मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग, जानें अपडेट
IAS की पद पर IPS को मिल गई नौकरी, मचा हंगामा, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
Telangana HC
IAS की पद पर IPS को मिल गई नौकरी, मचा हंगामा, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
तिरुपति बाला जी मंदिर के वो रहस्य जो आज भी पहेली हैं, मूर्ति को आता है पसीना और...
Tirupati Balaji temple
तिरुपति बाला जी मंदिर के वो रहस्य जो आज भी पहेली हैं, मूर्ति को आता है पसीना और...
20 किलो वजन, 3 फीट लंबा डॉक्टर… गुजरात के डॉ गणेश बरैया; कोर्ट ने बदले नियम
ganesh baraiya
20 किलो वजन, 3 फीट लंबा डॉक्टर… गुजरात के डॉ गणेश बरैया; कोर्ट ने बदले नियम
Parliament Winter Session Live (Day 2): SIR पर बहस को लेकर विपक्षी सांसदों का हंगामा, राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित, जानें अब तक क्या हुआ?
Parliament winter session
Parliament Winter Session Live (Day 2): SIR पर बहस को लेकर विपक्षी सांसदों का हंगामा, राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित, जानें अब तक क्या हुआ?
IMD का अलर्ट, 2 दिसंबर से इन राज्यों में कड़ाके की सर्दी-शीतलहर से मचेगा कोहराम!
IMD
IMD का अलर्ट, 2 दिसंबर से इन राज्यों में कड़ाके की सर्दी-शीतलहर से मचेगा कोहराम!
40 साल बाद भी जहरीली हवा नहीं थमी… भारत के शहर बने गैस चेंबर, आखिर कब मिलेगी साफ हवा
National Pollution Control Day
40 साल बाद भी जहरीली हवा नहीं थमी… भारत के शहर बने गैस चेंबर, आखिर कब मिलेगी साफ हवा
Maharashtra Local Body Election LIVE: कई सीटों पर आपस में ही भिड़ रहे गठबंधन के उम्मीदवार, क्या हैं ताजा अपडेट्स
Maharashtra Election
Maharashtra Local Body Election LIVE: कई सीटों पर आपस में ही भिड़ रहे गठबंधन के उम्मीदवार, क्या हैं ताजा अपडेट्स