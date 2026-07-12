/12 अगस्त तक कर्क राशि में डूबेंगे देवगुरु बृहस्पति, जानिए दुनिया भर में मची उथल पुथल और आपकी राशि का पूरा हाल!

मान्या अडलक्खा, जिन्हें विश्वभर में वास्तुगुरु मान्या के नाम से जाना जाता है, एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य (Astrologer), न्यूमेरोलॉजिस्ट, NLP विशेषज्ञ एवं ऊर्जा मार्गदर्शक (Energy Consultant) हैं। अपने गहन ज्ञान, वर्षों के अनुभव और परिणाम-आधारित परामर्श के माध्यम से उन्होंने भारत और विदेशों में हजारों उद्यमियों, कॉर्पोरेट लीडर्स, उद्योगपतियों एवं परिवारों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता, समृद्धि और स्पष्ट दिशा प्रदान की है।