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12 अगस्त तक कर्क राशि में डूबेंगे देवगुरु बृहस्पति, जानिए दुनिया भर में मची उथल पुथल और आपकी राशि का पूरा हाल!

जुलाई से 12 अगस्त 2026 तक सूर्य के प्रभाव से देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने के कारण देश दुनिया की राजनीति, शेयर बाजार और आम लोगों की सूझबूझ प्रभावित होगी, जिसके चलते सभी 12 राशियों को बेहद संभलकर रहने की जरूरत है.

Written ByManya AdalkkhaEdited By:harsh singh
Published: Jul 12, 2026, 07:34 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:35 PM IST
12 अगस्त तक कर्क राशि में डूबेंगे देवगुरु बृहस्पति, जानिए दुनिया भर में मची उथल पुथल और आपकी राशि का पूरा हाल!

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Manya Adalkkha

Manya Adalkkha

मान्या अडलक्खा, जिन्हें विश्वभर में वास्तुगुरु मान्या के नाम से जाना जाता है, एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य (Astrologer), न्यूमेरोलॉजिस्ट, NLP विशेषज्ञ एवं ऊर्जा मार्गदर्शक (Energy Consultant) हैं। अपने गहन ज्ञान, वर्षों के अनुभव और परिणाम-आधारित परामर्श के माध्यम से उन्होंने भारत और विदेशों में हजारों उद्यमियों, कॉर्पोरेट लीडर्स, उद्योगपतियों एवं परिवारों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता, समृद्धि और स्पष्ट दिशा प्रदान की है।

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