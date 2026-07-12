/12 अगस्त तक कर्क राशि में डूबेंगे देवगुरु बृहस्पति, जानिए दुनिया भर में मची उथल पुथल और आपकी राशि का पूरा हाल!

देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान, बुद्धि और धन के कारक माने जाते हैं, जुलाई से 12 अगस्त 2026 तक सूर्य के अत्यधिक निकट आने के कारण अस्त होने जा रहे हैं. इस समय बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में ही विराजमान रहेंगे और वहीं अस्त होंगे.
जब कोई ग्रह सूर्य के अत्यधिक निकट आ जाता है, तो उसकी शुभ शक्ति कुछ समय के लिए कमजोर हो जाती है. इस 29 दिनों की अवधि में व्यक्ति का अहंकार बढ़ सकता है और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है.
वास्तु गुरु मन्या के अनुसार यह समय डरने का नहीं, बल्कि हर कदम सोच समझकर उठाने का है. इस दौरान दुनिया भर में राजनीति, अर्थव्यवस्था, बैंकिंग और मौसम से जुड़े बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
सूर्य सत्ता और अधिकार का प्रतीक है, जबकि गुरु नैतिकता और सही मार्गदर्शन के कारक हैं. वास्तु गुरु मन्या के अनुसार, गुरु के अस्त होने से दुनिया के बड़े नेता अहंकार में आकर निर्णय ले सकते हैं. इससे चल रही शांति वार्ताएं या अंतरराष्ट्रीय समझौते अचानक रुक सकते हैं और देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है.
गुरु धर्म और नैतिक मूल्यों के प्रतिनिधि हैं. इस अवधि में धार्मिक मुद्दों पर विवाद बढ़ सकते हैं. भड़काऊ भाषण या उकसाने वाले शब्द सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखना आवश्यक होगा.
चूंकि गुरु जल तत्व की राशि कर्क में अस्त हो रहे हैं, इसलिए प्रकृति पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है. दुनिया के कई हिस्सों में अचानक भारी वर्षा, बादल फटना और बाढ़ जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं.
बृहस्पति वित्त, समृद्धि और विस्तार के प्रमुख ग्रह माने जाते हैं. इनके अस्त होने से आर्थिक क्षेत्र पर दबाव बढ़ सकता है.
इन 29 दिनों में शेयर बाजार में अचानक बड़े उतार चढ़ाव और अस्थिरता देखने को मिल सकती है. घबराहट में बिकवाली बढ़ने से बाजार में बड़े करेक्शन की संभावना रहेगी.
सोना पूरी तरह गुरु के प्रभाव में माना जाता है. गुरु अस्त होने के कारण सोने और चांदी की कीमतों में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है.
बैंकिंग सेक्टर और ऋण व्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है. वित्तीय नियम सख्त हो सकते हैं. नए निवेश या बड़े रियल एस्टेट सौदों को कुछ समय के लिए टालना बेहतर रहेगा.
अनाज और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है. इस दौरान खर्चों पर नियंत्रण रखना और सोच समझकर पैसा खर्च करना उचित रहेगा.
गुरु न्याय, कानून और न्यायपालिका के कारक हैं. ज्योतिषीय दृष्टि से इस अवधि में निम्न प्रभाव देखने को मिल सकते हैं.
अदालतों में चल रहे महत्वपूर्ण मामलों और फैसलों में अचानक विलंब हो सकता है.
देशों के बीच पहले से हुए समझौतों और संधियों के टूटने या उनका पालन न होने की संभावना बढ़ सकती है.
साइबर अपराध और डेटा सुरक्षा से जुड़े नए और कड़े नियम लागू हो सकते हैं, जिससे टेक कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा.
देवगुरु बृहस्पति ज्ञान और शिक्षा के स्रोत माने जाते हैं. इनके अस्त होने से शिक्षा क्षेत्र पर भी असर पड़ सकता है.
शिक्षा बोर्ड और विश्वविद्यालय अचानक नई नीतियां लागू कर सकते हैं, जिससे छात्रों में असंतोष बढ़ सकता है.
छात्रों का फोकस कमजोर हो सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणामों को लेकर भ्रम या विवाद की स्थिति बन सकती है.
फर्जी विश्वविद्यालयों और नकली डिग्रियों से जुड़े बड़े घोटाले सामने आ सकते हैं.
वैदिक ज्योतिष में गुरु यकृत (लिवर), शरीर की चर्बी और रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारक माने जाते हैं.
लिवर और पाचन संबंधी समस्याएं
पीलिया, लिवर संक्रमण और फैटी लिवर जैसी समस्याओं के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है.
ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल असंतुलित हो सकते हैं. इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा.
स्वास्थ्य बीमा और दवा कंपनियों पर नए नियम लागू हो सकते हैं, जिससे चिकित्सा खर्च बढ़ने की संभावना है.
गुरु लंबी यात्राओं और विदेश संबंधी मामलों के भी कारक हैं.
कई देश अपने वीजा और इमिग्रेशन नियमों को अधिक सख्त कर सकते हैं. छात्रों और नौकरी के लिए विदेश जाने वालों को वीजा प्रक्रिया में देरी का सामना करना पड़ सकता है.
विदेश भेजने के नाम पर चल रहे फर्जी ट्रैवल और कंसल्टेंसी घोटालों का खुलासा हो सकता है.
इस दौरान किसी गुरु, मेंटर या बुजुर्ग की सलाह की आवश्यकता होने पर सही मार्गदर्शन मिलना कठिन हो सकता है, या व्यक्ति अहंकारवश अच्छी सलाह को भी अनदेखा कर सकता है.
लोग भावनाओं में बहकर ऐसे वादे कर सकते हैं जिन्हें बाद में निभाना मुश्किल होगा, जिससे रिश्तों में दूरी आ सकती है.
वैदिक शास्त्रों के अनुसार जब गुरु या शुक्र अस्त होते हैं, तब शुभ कार्यों की ऊर्जा कमजोर मानी जाती है. इसलिए वास्तु गुरु मन्या निम्न बातों का पालन करने की सलाह देती हैं.
12 अगस्त 2026 तक विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों से बचें.
नया व्यापार, स्टार्टअप या कोई बड़ी व्यावसायिक डील शुरू न करें.
अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. क्रोध या जल्दबाजी में कोई निर्णय या वादा न करें.
12 राशियों पर गुरु अस्त का प्रभाव
मेष
गुरु आपके चौथे भाव में अस्त हो रहे हैं. माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें तथा नया वाहन या संपत्ति खरीदने का निर्णय फिलहाल टाल दें.
वृषभ
भाई बहनों के साथ विवाद से बचें. छोटी यात्राओं में सावधानी बरतें.
मिथुन
अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. अनावश्यक खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं, इसलिए आर्थिक निर्णय सोच समझकर लें.
कर्क
गुरु आपकी लग्न राशि में ही अस्त हो रहे हैं. शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है. इस दौरान कोई बड़ा जीवन निर्णय लेने से बचें.
सिंह
चिकित्सा या कानूनी मामलों में खर्च बढ़ सकता है. विदेश यात्रा की योजनाओं में देरी संभव है.
कन्या
दोस्तों के साथ मतभेद हो सकते हैं. बड़े निवेश या बिजनेस पार्टनरशिप के लिए यह समय अनुकूल नहीं है.
तुला
कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गलतफहमियां हो सकती हैं. नौकरी बदलने या करियर परिवर्तन का निर्णय फिलहाल टालें.
वृश्चिक
भाग्य का साथ अपेक्षाकृत कम मिलेगा. कार्यों में देरी हो सकती है. घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.
धनु
पाचन संबंधी समस्याएं या पुरानी बीमारी दोबारा परेशान कर सकती है. जोखिम भरे निवेश से दूर रहें.
मकर
वैवाहिक और प्रेम संबंधों में सावधानी रखें. अहंकार के कारण जीवनसाथी या व्यापारिक साझेदार के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं.
कुंभ
कार्यक्षेत्र में छिपे हुए विरोधी सक्रिय हो सकते हैं. कानूनी मामलों में उलझन बढ़ सकती है. जहां संभव हो, आपसी समझौता बेहतर रहेगा.
मीन
विद्यार्थियों का फोकस कमजोर हो सकता है. बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें तथा प्रेम संबंधों में अहंकार से बचें.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)