Guru Astro Tips: कुंडली में कमजोर गुरु बृहस्पति बिगाड़ सकता है भाग्य, गुरुवार के ये आसान उपाय कर पाएं सुख समृद्धि का आशीर्वाद!

Guru Ke Upay: ज्योतिष शास्त्र में गुरु बृहस्पति एक अति शुभ ग्रह के रूप में जाने जाते हैं जो देवताओं के गुरु और ज्ञान व भाग्य के कारक ग्रह है. ऐसे में कुंडली में गुरु की स्थिति से व्यक्ति का भाग्य ज्ञान और अन्य बातों पर गहरा प्रभाव पड़ता है. रोजमर्रा की जिंदगी कैसी गुरजरेगी इसका गुरु के मजबूत या कमजोर होने से बहुत गहरा संबंध है. कमजोर गुरु संतान के कष्ट, विवाह होने में अड़चन आने, वैवाहिक जीवन में दिक्कतों का, धन हानि का, शारीरिक और मानसिक दिक्कतों का कारक हो सकता है. इस कड़ी में विस्तार से जानेंगे कि कमजोर गुरु को के लक्षेण क्या हैं और किन उपायों से गुरु को मजबूत करें.

बृहस्पति के बुरे प्रभाव के लक्षण

देवताओं के गुरु को ज्ञान के कारक हैं. ऐसे में कमजोर गुरु होने से पढ़ाई में अड़चन आती है.

कुंडली में गुरु की अशुभ स्थिति से धन संकट होता है.

गुरु की खराब स्थिति से विवाह में अड़चन आती है.

गुरु की स्थिति कमजोर होने से आंख, गले, कान, सांस, फेफड़ों से जुड़ी शारीरिक समस्याएं होती हैं.

कुंडली में गुरु कमजोर होने से पेट की दिक्कतें होती हैं और गैस, कब्ज, अपच होने लगती है.

अचानक से तरक्की रुकना, हर काम बिगड़ने लगना और सफलता न मिलना खराब गुरु के लक्षण है.

सम्मान हानि होना, गलत अफवाह उड़ना कमजोर गुरु के कारण होता है. भाग्य का साथ नहीं मिलता है.

सपने में सांप दिखना गुरु के कमजोर होने के लक्षण हैं.

कुंडली में गुरु को मजबूत करने के उपाय

कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत करनी है तो गुरुवार का व्रत करें और केले के पेड़ की पूजा कर गुरुवार की कथा सुने सुनाएं.

गुरुवार के दिन केले के पेड़ अगर गुड़ और चना का भोग अर्पित करें और घी का दीया जलाएं तो लाभ होगा.

हल्दी का एक गांठ लें और इसे एक पीले धागे में बांधें. इसके बाद हाथ के बाजू पर या गले में लॉकेट की तरह पहनें. कुंडली में गुरु मजबूत होगा.

गुरुवार के दिन अगर ‘ॐ बृं बृहस्पतये नमः’ मंत्र का जाप करते हैं तो इससे गुरु बृहस्पति मजबूत होगा.

गुरुवार के दिन गुरु बृहस्पति की पूजा आराधना करें और पीला चंदन, पीले फूल, पीले भोग व पीले वस्त्र चढ़ाएं तो लाभ होगा.

गुरुवार को आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और हल्दी डालकर गाय को भोग अर्पित करें. गुरु की स्थिति मजबूत होगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

