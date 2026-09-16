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Navpancham Rajyog 2026: आज सुबह 11 बजे से महाशुभ नवपंचम योग, 5 राशियों को होगा सबसे ज्‍यादा फायदा, धन लाभ के प्रबल योग!

Navpancham Rajyog September 2026: 16 सितंबर 2026 यानी कि आज सुबह करीब 11 बजे ग्रहों की स्थिति में ऐसा बदलाव हो रहा है जो ज्‍योतिष में बेहद शुभ माना गया योग बना रहा है. यह नवपंचम योग है जो गुरु-चंद्रमा मिलकर बनाएंगे और 5 राशि वालों की बल्‍ले-बल्‍ले करवा सकते हैं.

Written ByShraddha Jain
Published: Sep 16, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 10:02 AM IST
Navpancham Rajyog 2026: आज सुबह 11 बजे से महाशुभ नवपंचम योग, 5 राशियों को होगा सबसे ज्‍यादा फायदा, धन लाभ के प्रबल योग!
Image Credit: 16 सितंबर 2026 से बन रहा नवपंचम योग 5 राशियों के लिए धन, तरक्‍की और सम्‍मान के योग बना रहा है. (Photo: AI)

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Shraddha Jain

Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

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