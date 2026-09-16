Navpancham Rajyog September 2026: ज्योतिष शास्त्र में कुछ योगों को बेहद शुभ माना गया है, जिसमें नवपंचम योग शामिल है. उस पर जब यह योग दो शुभ ग्रहों के बीच बने तो इसका महत्व और बढ़ जाता है. द्रिक पंचांग के अनुसार 16 सितंबर 2026 की सुबह 10:48 बजे चंद्रमा गोचर करके वृश्चिक राशि में जा रहे हैं, वहीं गुरु ग्रह कर्क राशि में विराजमान हैं.
चंद्रमा का मंगल के स्वामित्व वाली वृश्चिक राशि में रहना और उनकी उच्च राशि कर्क में देवगुरु बृहस्पति का मौजूद रहना नवपंचम (5वीं और 9वीं स्थिति) का संबंध बनाएगा. चूंकि ज्योतिष शास्त्र में गुरु और चंद्रमा की युति से गजकेसरी राजयोग बनता है, जो अपार धन, सुख-ऐश्वर्य देने वाला योग है. ऐसे में इन 2 ग्रहों के द्वारा बना नवपंचम योग बंपर लाभ दे सकता है.
देवगुरु बृहस्पति भाग्य के दाता हैं और चंद्रमा शीतलता देते हैं. इन दोनों ग्रहों के बीच बना नवपंचम योग अगले 3 दिन तक सक्रिय रहेगा. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह योग कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से शुभ रह सकता है. इन राशि वाले लोगों को धन और तरक्की संबंधी शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं. रुके हुए काम बन सकते हैं.
चंद्रमा के स्वामित्व वाली कर्क राशि में ही इस समय देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं और चंद्रमा के साथ मिलकर नवपंचम योग बना रहे हैं. ऐसे में इस राशि वालों को बड़ा लाभ हो सकता है. आपका संतान से सुख मिल सकता है. कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है. आपका नॉलेज बढ़ेगा, जिसका फायदा करियर में मिलेगा.
चंद्रमा वृश्चिक राशि में ही आकर गुरु के साथ मिलकर नवपंचम योग बना रहे हैं. इसका सीधा लाभ वृश्चिक राशि वालों को मिल सकता है. आपको भाग्य का साथ मिलेगा. अचानक कोई बड़ा लाभ होने के योग हैं. आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. आपकी धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी. रुका हुआ जरूरी काम अब पूरा हो सकता है.
मकर राशि वालों को यह नवपंचम योग इनकम में बढ़ोतरी होने के संकेत दे रह है. आपको किसी नए स्त्रोत से कमाई हो सकती है. बैंक बैलेंस बढ़ेगा. मैरिड लाइफ में प्यार बढ़ेगा. लाइफ पार्टनर का सहयोग इस समय आपके लिए बड़ा संबल बनेगा. व्यापारियों की महत्वपूर्ण डील फाइनल होने से लाभ होगा.
धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, चंद्रमा के साथ मिलकर नवपंचम योग बना रहे हैं और इस राशि वालों को लाभ देंगे. आपको धन लाभ होने और करियर में उन्नति मिलने की पूरी संभावना है. साथ ही भाग्य का साथ मिलने से मुश्किल काम भी आसानी से पूरे हो जाएंगे.
देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के स्वामी हैं और उसके पंचम भाव में उच्च के हैं. वहीं चंद्रमा आपके नौवें भाव से गोचर करके नवपंचम योग बना रहे हैं. इससे आपको हर कदम पर भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. कुछ लोगों को प्रमोशन मिल सकता है. सैलरी बढ़ सकती है. बिजनेस करने वालों को विदेश से बड़ा लाभ हो सकता है. तनाव दूर होगा.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)