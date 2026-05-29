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बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, जानें सभी 12 राशियों पर इसका संभावित और सटीक प्रभाव

Jupiter Transit In Cancer: 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर देश-दुनिया और सभी 12 राशियों के जीवन में बड़ा भावनात्मक और मानसिक बदलाव लाएगा. यह समय लोगों को भौतिक दिखावे से दूर कर मानसिक शांति, सुरक्षित निवेश और वास्तविक पारिवारिक रिश्तों की अहमियत समझाएगा.

Written By  Dr. Parul Choudhary|Edited By: harsh singh|Last Updated: May 29, 2026, 03:44 PM IST
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बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, जानें सभी 12 राशियों पर इसका संभावित और सटीक प्रभाव

Jupiter Transit In Cancer: ‎2 जून 2026 का समय ज्योतिष की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं. वैदिक ज्योतिष में गुरु ग्रह को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, परिवार, संतान, धन और सकारात्मक ऊर्जा का कारक माना जाता है. वहीं कर्क राशि भावनाओं, मातृत्व, घर-परिवार और मानसिक स्थिति से जुड़ी राशि मानी जाती है. जब गुरु इस राशि में आते हैं, तो इसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि देश-दुनिया के माहौल में भी बदलाव देखने को मिल सकता है.

‎ज्योतिषाचार्य डॉ. पारुल चौधरी के अनुसार, पिछले कुछ समय से लोगों के जीवन में अस्थिरता, मानसिक तनाव और भविष्य को लेकर चिंता बढ़ी हुई थी. ऐसे में गुरु का यह गोचर लोगों को भीतर से स्थिर करने का काम कर सकता है. आने वाले समय में लोग केवल भौतिक सुखों के पीछे भागने के बजाय मानसिक शांति, रिश्तों और भावनात्मक संतुलन को अधिक महत्व देने लग सकते हैं.

लोगों के जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं?

‎इस गोचर के दौरान लोगों की सोच में नरमी और परिपक्वता देखने को मिल सकती है. परिवार के साथ समय बिताने की इच्छा बढ़ेगी. कई लोग अपने पुराने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेंगे. जो लोग लंबे समय से भावनात्मक तनाव महसूस कर रहे थे, उन्हें धीरे-धीरे राहत मिल सकती है.

‎आज के समय में सामाजिक माध्यमों ने लोगों को एक-दूसरे से जोड़ने के साथ-साथ भीतर से अकेला भी किया है. ऐसे में गुरु का कर्क राशि में आना लोगों को सच्ची भावनाओं और वास्तविक रिश्तों की अहमियत समझा सकता है. लोग दिखावे से ज्यादा सच्चे संबंधों को महत्व दे सकते हैं.

‎देश और दुनिया पर संभावित असर

‎‎ज्योतिषीय दृष्टि से यह गोचर जल तत्व और जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुख बना सकता है. मौसम, पानी, खेती और पर्यावरण से जुड़े विषय चर्चा में रह सकते हैं. कई देशों में जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा को लेकर नए कदम उठाए जा सकते हैं.

‎शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. लोग मानसिक स्वास्थ्य को पहले से ज्यादा गंभीरता से लेने लग सकते हैं. आने वाले समय में अध्यात्म, योग, ध्यान और मानसिक उपचार जैसी चीजों की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ सकता है.

‎आर्थिक रूप से देखा जाए तो लोग जोखिम भरे निवेश से बचकर सुरक्षित विकल्पों की तरफ बढ़ सकते हैं. जमीन, खेती, खाद्य उद्योग और स्वास्थ्य क्षेत्रों में वृद्धि देखने को मिल सकती है.

‎राशियों पर संभावित प्रभाव

‎मेष राशि
‎‎परिवार और घर से जुड़े मामलों पर ध्यान बढ़ सकता है. गुस्से में फैसले लेने से बचें.

‎वृषभ राशि
‎‎नई संभावनाएं और नए लोगों से जुड़ने के योग बन सकते हैं. बातचीत करने की क्षमता बेहतर होगी.

‎मिथुन राशि
‎‎धन और खर्चों को लेकर समझदारी जरूरी रहेगी. आर्थिक योजना पर ध्यान दें.

‎कर्क राशि
‎‎यह गोचर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है. आत्मविश्वास और सम्मान बढ़ सकता है.

‎सिंह राशि
‎‎मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी होगा. अधिक सोचने से बचने की जरूरत है.

‎कन्या राशि
‎‎मित्रों और सामाजिक संबंधों से लाभ मिल सकता है. नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है.

‎तुला राशि
‎‎कार्य क्षेत्र में वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं. मेहनत का फल धीरे-धीरे मिलेगा.

‎वृश्चिक राशि
‎‎अध्यात्म और शिक्षा में रुचि बढ़ सकती है. यात्राओं के योग भी बन सकते हैं.

‎धनु राशि
‎‎भावनात्मक बदलाव महसूस हो सकते हैं. पुराने मुद्दे दोबारा सामने आ सकते हैं.

‎मकर राशि
‎‎रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा. अहंकार के कारण विवाद से बचें.

‎कुंभ राशि
‎‎स्वास्थ्य और दिनचर्या पर ध्यान देने का समय है. जीवनशैली सुधारने की जरूरत होगी.

‎मीन राशि
‎‎रचनात्मकता और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है. प्रेम संबंधों में सुधार देखने को मिल सकता है.

‎क्या करें?

‎- परिवार के साथ समय बिताएं
‎- ध्यान और सकारात्मक सोच अपनाएं
‎- जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें
‎- अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें
‎- जरूरतमंद लोगों की सहायता करें
‎- प्रकृति के करीब रहने की कोशिश करें

‎क्या न करें?

‎- बिना सोचे बड़ा निवेश न करें
‎- रिश्तों में अहंकार न लाएं
‎- हर बात पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें
‎- नकारात्मकता और अनावश्यक तनाव से दूर रहें
‎- छोटी बातों को दिल पर न लें

‎निष्कर्ष
‎‎डॉ. पारुल चौधरी के अनुसार, बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर केवल एक ग्रह परिवर्तन नहीं, बल्कि लोगों की सोच, भावनाओं और जीवन के नजरिए में बदलाव लाने वाला समय माना जा रहा है. यह समय हमें यह समझाने की कोशिश करेगा कि जीवन में केवल सफलता ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति, परिवार और भावनात्मक संतुलन भी उतना ही जरूरी है.

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Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: जून की शुरुआत से ही गुरु समेत 4 ग्रहों का धमाल, पूरे महीने नोट बटोरेंगे ये 5 राशि वाले, देखें लकी राशियां

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