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Hindi Newsऐस्ट्रो2 जून से और महंगा होगा सोना-चांदी? गुरु की बदलती चाल दे रही बड़ा संकेत, जानें ज्योतिषीय भविष्यवाणी

2 जून से और महंगा होगा सोना-चांदी? गुरु की बदलती चाल दे रही बड़ा संकेत, जानें ज्योतिषीय भविष्यवाणी

Gold Silver price predictions astrology: सोना-चांदी के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे इसे लेकर ज्‍योतिष बड़ा संकेत दे रहा है. 2 जून को गुरु ग्रह की चाल में हो रहा बदलाव सोने-चांदी के दामों में भारी बदलाव ला सकता है.  

|Last Updated: Jun 01, 2026, 08:45 AM IST
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2 जून को हो रहे गुुरु गोचर का सोने-चांदी की कीमतों पर महत्‍वपूर्ण असर होगा.
2 जून को हो रहे गुुरु गोचर का सोने-चांदी की कीमतों पर महत्‍वपूर्ण असर होगा.

सोना चांदी की भविष्‍यवाणी: क्या 2 जून के बाद सोना-चांदी और महंगे हो सकते हैं? यह सवाल इस समय बहुत महत्‍वपूर्ण है क्‍योंकि ज्योतिष में गुरु ग्रह को सोना, धन, समृद्धि और वैभव का कारक माना गया है. 2 जून 2026 को गुरु राशि बदलकर चंद्रमा की राशि कर्क में आ रहे हैं. इसका असर सभी राशियों पर तो पड़ेगा ही, साथ में सोना, बैंकिंग, फायनेंस और धन से जुड़े क्षेत्रों पर भी हो सकता है. 

सोने से है गुरु का सीधा संबंध 

ज्‍योतिष में गुरु ग्रह धन, समृद्धि, ज्ञान और शुभता के कारक हैं. जिस तरह ग्रहों और रत्‍नों का संबंध होता है, वैसे ही धातुओं का भी ग्रहों से संबंध होता है. जैसे- सोने का गुरु से, चांदी का चंद्रमा और शुक्र से, लोहे का शनि से, आदि. यही वजह है कि 2 जून को गुरु की राशि में हो रहे परिवर्तन का सोने की कीमतों पर बड़ा असर देखा जा सकता है. 

12 साल बाद चंद्रमा की राशि में आ रहे गुरु 

गुरु गोचर करके चंद्रमा की राशि कर्क में आ रहे हैं. कर्क राशि में गुरु उच्‍च के होते हैं. ऐसे में गुरु से संबंधित सोने की कीमतों पर तो इस बदलाव का असर होगा ही, साथ ही चंद्रमा से संबंधित चांदी की कीमतों पर भी असर होगा. 
 
गुरु 1 साल में राशि परिवर्तन करते हैं, 12 राशियों का चक्र पूरा करने में 12 साल लगते हैं. इस तरह 12 साल बाद गुरु कर्क राशि में आए हैं और 2 जून से 31 अक्‍टूबर 2026 तक कर्क में रहेंगे. चूंकि गुरु कर्क राशि में उच्‍च के रहेंगे और शुभ फल देंगे. इससे आमजन को राहत मिलेगी. 

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(यह भी पढ़ें: गुरु का कर्क में गोचर, 5 राशियों की पूरी होगी सबसे बड़ी ख्वाहिश, मिलेगा पैसा-शोहरत और सम्मान

घट सकते हैं सोने के दाम! 

ज्‍योतिषाचार्य मनीष अग्रवाल के अनुसार 12 साल बाद गुरु का कर्क राशि में आना बड़ा ज्‍योतिषीय बदलाव है और इसका सोने-चांदी की कीमतों, निवेश और बाजार पर बड़ा असर पड़ेगा. पिछले कुछ समय से चल रहे वैश्विक तनाव के कारण सोना और चांदी के दाम में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. लेकिन जून महीने के अंतिम सप्ताह से कीमती धातुओं जैसे सोना और चांदी दोनों में निवेश करने पर सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. फिर भी निवेश सोच-समझकर ही करना उचित होगा. 

ज्योतिष के अनुसार, जून 2026 के बाद सोने में खरीदारी बढ़ सकती है. शादी-विवाह का सीजन, निवेशकों की दिलचस्पी और सुरक्षित निवेश से कीमतों में उछाल आने के संकेत हैं, लेकिन मौजूदा स्थितियां गिरावट के संकेत भी देती हैं. लिहाजा कीमतों में उतार-चढ़ाव दोनों देखने को मिल सकते हैं.

जुलाई-अगस्‍त में फिर बदलेगा माहौल 

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्‍त 2026 के दौरान गुरु अस्‍त रहेंगे, यानी कि सूर्य के करीब आने से उनके प्रभाव में कमी आएगी. जिससे बाजार में थोड़ा अस्थिर माहौल देखने को मिल सकता है. इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में निवेश करने से बचना बेहतर होगा. समझदारी और धैर्य के साथ लिया गया फैसला ज्यादा सही साबित होगा.

इन राशियों के सोने में निवेश शुभ

ज्‍योतिष शास्त्र की मानें तो 2 जून से 31 अक्‍टूबर के बीच कर्क, मीन, धनु और वृश्चिक राशि वालों के लिए सोने में निवेश करना फायदा दे सकता है. 

कब खरीदें सोना?  

ज्योतिषाचार्य मनीष अग्रवाल कहते हैं कि ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर 1 जून से 10 जून तक सोना और चांदी के भाव पर नजर रखने की जरूरत है, उसके बाद 11 जून को जब रेवती नक्षत्र शुरू होगा और 20 जून को मघा नक्षत्र रहने तक सोना और चांदी के खरीदने के लिए अच्‍छे योग हैं. 

इसमें भी 18 जून को गुरु पुष्य नक्षत्र जो गुरु पुष्य योग बनाता है, इस दिन खरीददारी करना बहुत शुभ माना जाएगा. जो लोग लंबे समय के लिए सोना- चांदी में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए यह समय अनुकूल है. फिर 21 से 30 जून तक सोना-चांदी के खरीदने के खास योग नहीं हैं क्योंकि बाजार में अस्थिरता आने के संकेत हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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