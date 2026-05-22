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Hindi Newsऐस्ट्रोGuru Gochar 2026: 10 दिन बाद गुरु का कर्क में गोचर, 5 राशियों की पूरी होगी सबसे बड़ी ख्वाहिश, मिलेगा पैसा-शोहरत और सम्मान

Guru Gochar 2026: 10 दिन बाद गुरु का कर्क में गोचर, 5 राशियों की पूरी होगी सबसे बड़ी ख्वाहिश, मिलेगा पैसा-शोहरत और सम्मान

Jupiter Transit 2026 Effect on Zodiac: 10 दिन बाद होने वाला गुरु गोचर 5 राशियों की किस्मत पूरी तरह बदल सकता है. ज्योतिष के अनुसार इन लोगों को पैसा, शोहरत और बड़ी सफलता मिलने के संकेत हैं. जानिए किन लकी राशियों का भाग्‍योदय होने वाला है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 22, 2026, 06:00 AM IST
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Guru Gochar 2026: 10 दिन बाद गुरु का कर्क में गोचर, 5 राशियों की पूरी होगी सबसे बड़ी ख्वाहिश, मिलेगा पैसा-शोहरत और सम्मान

Guru Gochar 2026 June in Kark Rashi: 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. इसे महागोचर कहना सही होगा क्‍योंकि यह साल के सबसे बड़े ग्रह गोचर में से एक है और कई लोगों की जिंदगी बदल देगा. दरअसल, ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को सबसे शुभ और प्रभावशाली ग्रहों में से एक माना जाता है. 

गुरु ग्रह धन, ज्ञान, विवाह, संतान, सफलता और सुख-समृद्धि के कारक हैं. इसलिए जब भी गुरु गोचर होता है लोगों की जिंदगी के इन अहम क्षेत्रों में बदलाव आता है. 2 जून 2026 को गुरु मिथुन राशि से निकलकर उच्‍च राशि कर्क में आएंगे. इसके साथ ही गुरु पुष्य नक्षत्र में भी प्रवेश करेंगे. यह योग अत्‍यंग शुभ माना गया है. 

अक्‍टूबर तक 5 राशियों को लाभ ही लाभ 

गुरु 31 अक्‍टूबर 2026 तक कर्क राशि में रहेंगे. ये 5 महीने 5 राशि वालों को करियर, पैसे, रिश्‍तों आदि के मामले में बेहद शुभ साबित हो सकते हैं. जानिए ये लकी राशियां कौन-सी हैं. 

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वृष राशि : बड़ी कामयाबी मिलना तय 

गुरु का गोचर वृषभ राशि वालों को बंपर लाभ दे सकता है. खासतौर पर करियर में बड़ी तरक्‍की मिलने के पूरे योग हैं, जो आपको आर्थिक उछाल देंगे. आपकी इनकम में तगड़ी बढ़ोतरी हो सकती है. करोबारी लोगों को मेहनत से ज्‍यादा फल मिलेगा. साथ ही आपका स्‍वास्‍थ्‍य बेहतर होगा. पुरानी बीमारियों से उबर पाएंगे. घर-परिवार में खुशहाली और समृद्धि बढ़ेगी. बस लोगों की बुराई करने से बचें. 

कर्क राशि : पैसा और सम्‍मान बढ़ेगा 

गुरु राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में ही आ रहे हैं और कर्क गुरु की उच्‍च राशि है. सबसे ज्‍यादा सकारात्‍मक लाभ इन राशि वालों को ही होगा. आपका आत्‍मविश्‍वास बढ़ेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे. आप अच्‍छा काम करेंगे, जिससे आपकी तारीफ होगी. सम्‍मान बढ़ेगा. मानसिक शांति रहेगी. इमोशनल इंटेलीजेंस रहेगी. विद्यार्थियों को बड़ी सफलता मिल सकती है. 

(यह भी पढ़ें: लगने वाला है साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण, 3 राशियों का बढ़ेगा धन-सौभाग्‍य, हाथ में होगा प्रमोशन लेटर

कन्या राशि : नए सोर्स से आएगा पैसा 

गुरु गोचर कन्या राशि वालों की इनकम बढ़ाएगा. साथ ही इन लोगों को एक से ज्‍यादा स्‍त्रोतों से धन लाभ हो सकता है. निवेश से अच्‍छा रिटर्न मिल सकती है. करियर में उन्‍नति हो सकती है. व्‍यापारियों को यह समय भारी मुनाफा और सेल बढ़ाने वाला रह सकता है. निजी जीवन भी अच्‍छा रहेगा. 

धनु राशि : करियर में आगे बढ़ने का मौका 

गुरु धनु राशि के स्‍वामी हैं और 2 जून से 31 अक्‍टूबर के बीच इन लोगों को करियर में आगे बढ़ने का बड़ा मौका दे सकते हैं. प्रमोशन-इंक्रीमेंट मिल सकता है. कारोबार में तेजी रहेगा. ऐसे लोग जो रोजगार संबंधी समस्‍याएं झेल रहे थे, अब उन्‍हें राहत मिलेगी. नए संपर्क बनेंगे. 

मीन राशि : मिलेगा भाग्‍य का साथ 

गुरु मीन राशि के स्‍वामी हैं और राशि बदलकर इन लोगों को लाभ देंगे. मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है, उसके कष्‍टों से राहत मिलेगी. भाग्‍य का साथ मिलने से काम आसानी से पूरे होंगे. रुका हुआ काम पूरा होगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं. धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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