/सावन में बन रहा दुर्लभ गुरु-पुष्य योग, 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगी धन-समृद्धि और शोहरत

उस पर 30 जुलाई 2026 से सावन महीना भी प्रारंभ हो जाएगा. शिव कृपा वाले इस महीने में गुरु का यह दुर्लभ संयोग 4 राशि वालों का भाग्‍य चमका देगा. जब सावन की पवित्र ऊर्जा, गुरु की कृपा और पुष्य नक्षत्र का प्रभाव एक साथ जुड़ते हैं, तो इसे धर्म, कर्म और भाग्य का संगम माना जाता है