/सावन में बन रहा दुर्लभ गुरु-पुष्य योग, 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगी धन-समृद्धि और शोहरत

देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आ गए हैं और अब 18 जून 2026 को गुरु पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 19 अगस्त 2026 तक रहेंगे. गुरु का उच्च राशि कर्क में रहकर बेहद शुभ माने गए पुष्य नक्षत्र में रहना अत्यंत शुभ फल देगा.
उस पर 30 जुलाई 2026 से सावन महीना भी प्रारंभ हो जाएगा. शिव कृपा वाले इस महीने में गुरु का यह दुर्लभ संयोग 4 राशि वालों का भाग्य चमका देगा. जब सावन की पवित्र ऊर्जा, गुरु की कृपा और पुष्य नक्षत्र का प्रभाव एक साथ जुड़ते हैं, तो इसे धर्म, कर्म और भाग्य का संगम माना जाता है
वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र सबसे शुभ और लाभकारी माना जाता है इसका प्रतीक गाय का थन है, जो पोषण और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है. इस नक्षत्र में किए गए शुभ कार्यों से स्थायी सफलता मिलती है
पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है. गुरु ज्ञान, धर्म और भाग्य का कारक है. जब गुरु पुष्य नक्षत्र के प्रभाव में आते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में अवसरों के साथ-साथ स्थायी सफलता पाने की क्षमता भी आती है
सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है शिव और गुरु दोनों आध्यात्मिक उन्नति के प्रतीक हैं इसलिए जुलाई और अगस्त 2026 में जप, तप, ध्यान, रुद्राभिषेक, दान और सेवा कार्य फलकारी साबित हो सकते हैं.
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, यह समय उन लोगों के लिए खास हो सकता है जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और अपनी मेहनत का फल पाना चाहते हैं गुरु का आशीर्वाद और शनि का कर्म सिद्धांत जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं.
18 जून 2026 से गुरु का पुष्य नक्षत्र पर प्रभाव मजबूत होना शुरू होगा 1 जुलाई 2026 से 18 अगस्त 2026 तक इसका प्रभाव सबसे अधिक सक्रिय रहने की उम्मीद है. यह अवधि करियर, धन, विवाह, संतान, शिक्षा, संपत्ति और आध्यात्मिक उन्नति से जुड़े मामलों में विशेष परिणाम देने वाली मानी जाएगी.
धन और समृद्धि: रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बन सकती है नए आय के स्रोत खुल सकते हैं. निवेश और बचत योजनाएं आगे बढ़ सकती हैं.
करियर और व्यवसाय: नौकरी में पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या नई नौकरी मिलने की संभावना है. व्यापार विस्तार और नए ग्राहकों का जुड़ाव संभव है.
परिवार और विवाह: घर में शुभ कार्य, विवाह प्रस्ताव, संतान सुख और पारिवारिक सामंजस्य बढ़ सकते हैं. परिवार के साथ संबंध मजबूत हो सकते हैं.
शिक्षा और प्रतियोगिता: विद्यार्थियों के लिए यह समय गुरु कृपा का प्रतीक हो सकता है अध्ययन में रुचि बढ़ेगी और योग्य मार्गदर्शकों का सहयोग मिल सकता है
आध्यात्मिक उन्नति: ध्यान, मंत्र जाप, शिव उपासना, विष्णु की आराधना और धार्मिक यात्राओं के लिए यह समय बेहद शुभ है.
मेष राशि : मेष राशि वालों की संपत्ति, वाहन और पारिवारिक सुख में वृद्धि देखने को मिल सकती है
मिथुन राशि : मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक मजबूती और आमदनी में बढ़ोतरी के संकेत मिल सकते हैं.
कर्क राशि : कर्क राशि में ही गुरु हैं और यह उनकी उच्च राशि है. लिहाजा सबसे ज्यादा लाभ इसे हो सकता है. कर्क राशि वालों को जीवन में नई दिशा और बड़े अवसर मिल सकते हैं.
तुला राशि : तुला राशि वालों को करियर में बड़ा मौका मिल सकता है. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.
मीन राशि : मीन राशि वालों को प्रेम, संतान और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है.
गुरुवार को पीले वस्त्र पहनें
भगवान शिव को जल, बेलपत्र और कच्चा दूध अर्पित करें.
भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं.
गुरु मंत्र "ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः" का 108 बार जाप करें.
जरूरतमंदों को पीली वस्तुओं का दान करें.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)