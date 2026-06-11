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सावन में बन रहा दुर्लभ गुरु-पुष्य योग, 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगी धन-समृद्धि और शोहरत

सावन 2026 इस बार बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि इसमें पुष्य नक्षत्र में बैठकर गुरु दुर्लभ योग बना रहे हैं. ज्‍योतिष के अनुसार यह संयोग तुला समेत 5 राशियों के लिए धन, तरक्की और शुभ समाचारों की बौछार कर सकता है.

Written ByNitisha MalhotraEdited By:Shraddha Jain
Published: Jun 11, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:14 AM IST
सावन में बन रहा दुर्लभ गुरु-पुष्य योग, 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगी धन-समृद्धि और शोहरत

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