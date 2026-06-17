Guru ka pushya nakshatra me gochar: सुख, सौभाग्य, ज्ञान के कारक गुरु ग्रह नक्षत्रों के राजा पुष्य के घर में आ रहे हैं. द्रिक पंचांग के अनुसार 18 जून 2026 की रात 09:32 बजे पुष्य नक्षत्र में गुरु प्रवेश करेंगे. इससे महाताकतवर 'गुरु पुष्य योग' बनेगा.
आमतौर पर जब पुष्य नक्षत्र गुरुवार के दिन पड़ता है तो उसे गुरु पुष्य योग कहते हैं, लेकिन इस बार तो गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र है और इसी दिन गुरु ग्रह पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं.
सोने-चांदी की खरीदारी, नए काम की शुरुआत के लिए बेहद शुभ माने गए पुष्य नक्षत्र में गुरु का आना 5 राशि वालों को धन और सफलता दे सकता है. वहीं शनि के नक्षत्र पुष्य में गुरु का आना कुछ राशियों को कष्ट भी दे सकता है. गुरु 18 जून 2026 से 19 अगस्त 2026 तक पुष्य नक्षत्र में रहेंगे. इसका किस राशि पर क्या असर होगा, आइए जानते हैं.
1. कर्क राशि : यह समय कर्क राशि वालों के लिए वरदान की तरह साबित हो सकता है. आपको धन-समृद्धि भी मिलेगी और मानसिक शांति भी मिलेगी. लंबे समय से चली आ रहीं परेशानियां, तनाव दूर होगा. अविवाहित लोगों के विवाह के योग बनेंगे. आप सही निर्णय ले पाएंगे.
2. धनु राशि : धनु राशि के स्वामी स्वयं गुरु ग्रह हैं और यह गोचर इस राशि वालों को अचानक बड़ा धन लाभ करवा सकता है. रुका हुआ पैसा मिल सकता है. साथ ही नौकरी-व्यापार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण अवसर मिल सकता है. निवेश के लिए समय अच्छा है.
3. कन्या राशि : कन्या राशि वालों को गुरु का पुष्य नक्षत्र में जाना धन-समृद्धि बढ़ाएगा. आपका रहन-सहन बेहतर हो सकता है. नौकरीपेशा वर्ग को प्रमोशन मिलने के योग भी बन रहे हैं. भाई-बहन से रिश्ते मजबूत होंगे.
4. वृश्चिक राशि : वृश्चिक राशि वालों को यह समय भाग्य का साथ दिलाएगा. जिससे आपके काम पूरे होंगे. लंबे समय से रुके हुए काम अब रफ्तार पकड़ेंगे. हायर ऐजुकेशन के लिए पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है. विदेश यात्रा के योग हैं.
5. मकर राशि : मकर राशि वाले कारोबारी वर्ग के लिए यह समय शुभ साबित हो सकता है. व्यापार का विस्तार होगा. अटके हुए काम या ऑर्डर अब पूरे होंगे. सम्मान बढ़ेगा. शादीशुदा जिंदगी बेहतर होगी.
गुरु के पुष्य नक्षत्र में रहने के दौरान 3 राशि वालों को थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. ये राशियां हैं - सिंह, तुला और कुंभ राशि. दरअसल, इस दौरान इन पर कार्यक्षेत्र में काम और जिम्मेदारियों का खासा बोझ रह सकता है. ऐसे में सेहत और परिवार की अनदेखी न करें. खर्च भी संभलकर करें. अहंकार से बचें.
वहीं मेष, वृषभ, मिथुन और मीन राशि वालों के लिए गुरु का पुष्य नक्षत्र में गोचर मिला-जुला फल देगा. यानी कुछ मामलों में शुभ रहेगा और कुछ में नुकसान होने की आशंका रह सकती है.
गुरु के शुभ प्रभावों को बढ़ाने और अशुभ प्रभाव से बचने के लिए इस दौरान रोजाना "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" मंत्र का जाप करना बहुत लाभ देगा. इसके अलावा हर गुरुवार को केले के पेड़ में जल चढ़ाएं. जो लोग विवाह करना चाहते हैं, वे हर गुरुवार को नहाने के पानी के थोड़ी सी हल्दी मिलाकर स्नान करें. रोजाना माथे पर केसर का तिलक लगाने से कामों में सफलता मिलेगी.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)