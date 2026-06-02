Vivah Yog June 2026: क्या आपकी शादी में भी बार-बार रुकावट आ रही है? रिश्‍ता तय नहीं हो पा रहा या मनपसंद जीवनसाथी नहीं मिल रहा. अब कई लोगों की ये समस्‍या दूर होने वाली है. 2 जून 2026 को गुरु का राशि परिवर्तन विवाह योग बना रहा है.

ज्‍योतिष के अनुसार विवाह, सुख, सौभाग्‍य के कारक गुरु ग्रह का विवाह योग बनाने में बड़ा योगदान है. यही वजह है कि जब गुरु अस्‍त होते हैं, तो विवाह मुहूर्त नहीं होते हैं. वहीं कुंडली में गुरु कमजोर हो तो व्‍यक्ति की शादी में बहुत अड़चनें आती हैं. वहीं मजबूत गुरु वैवाहिक सुख और अच्‍छा पार्टनर देता है.

2 जून से विवाह योग

जयपुर के ज्‍योतिषाचार्य दिलीप गुप्‍ता कहते हैं कि 2 जून 2026 को गुरु गोचर करके अपनी उच्‍च राशि कर्क में आ रहे हैं और 31 अक्‍टूबर 2026 तक कर्क में रहेंगे. जिससे इस दौरान 5 राशि वालों के लिए विवाह, सगाई और मनचाहा जीवनसाथी मिलने के मजबूत योग बन रहे हैं. जानिए ये लकी राशियां कौन-सी हैं.

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1. मिथुन राशि : अचानक आगे बढ़ेगी शादी की बात

गुरु का राशि परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए विवाह प्रस्ताव आने और रिश्ता पक्का होने के प्रबल संकेत दे रही है. गुरु आपकी राशि से दूसरे भाव में आ रहे हैं. यह भाव परिवार विस्तार और विवाह वार्ता का भाव माना जाता है. ऐसे में लंबे समय से रुकी शादी की बात अचानक आगे बढ़ सकती है. यदि लव मैरिज के लिए परिवार की सहमति नहीं मिल रही थी, तो अब मिल सकती है. प्रेम संबंध को विवाह में बदलने के योग बन रहे हैं. जुलाई से अक्टूबर के बीच सगाई या विवाह तय होने की संभावना अधिक है.

2. कन्या राशि : मनचाहा जीवनसाथी मिलने के संकेत

कन्‍या राशि वालों के लिए गुरु 11वें भाव में आकर इच्छा पूर्ति और संबंधों में सफलता मिलने के योग बना रहे हैं. शादी की बात कई जगह से आ सकती है. जो लोग सही जीवनसाथी का इंतजार कर रहे थे, उन्‍हें अब मित्र मंडली या परिचितों के माध्यम से मनपसंद रिश्ता मिलने की संभावना है. प्रेम विवाह के लिए भी समय मददगार बना हुआ है.

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3. वृश्चिक राशि - शादी हो सकती है

वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का यह राशि परिवर्तन भाग्‍य का साथ दिलाएगा और शादी के योग भी बनाएगा. विवाह होने में अब तक जो रुकावटें आ रही थीं, अब वे दूर होंगी. दूर स्थान या अलग शहर/परिवार में रिश्ता बनने के योग है. लव मैरिज के इच्‍छुक कपल्‍स को परिवार की तरफ से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. रुकी हुई बात फिर से शुरू हो सकती है.

4. मकर राशि: चट मंगनी, पट शादी

गुरु का गोचर जिन राशियों के लिए विवाह योग बना रहा है, उनमें सबसे मजबूत स्थिति मकर राशि की है. गुरु इन लोगों के सीधे सप्तम भाव (विवाह भाव) को सक्रिय करेंगे. जिससे इस राशि के अविवाहित लोगों की शादी तय होने या शहनाइयां बजने की संभावना बहुत ज्‍यादा है. इन लोगों को योग्य जीवनसाथी मिल सकता है. वहीं जिन लोगों की बात पहले से चल रही है, वह अब पक्‍की हो सकती है. कह सकते हैं चट मंगनी, पट शादी होने के योग हैं.

5. मीन राशि- लव मैरिज को परिवार की हरी झंडी

गुरु का राशि परिवर्तन मीन राशि वाले ऐसे प्रेमी जोड़ों के लिए बहुत शुभ है जो परिवार की मंजूरी का इंतजार कर रहे थे. साथ ही संतान सुख पाने की इच्‍छा रखने वाले दंपत्तियों को भी इस दौरान गुड न्‍यूज मिल सकती है. दरअसल, मीन राशि वालों के लिए गुरु पंचम भाव में होकर प्रेम, रोमांस और विवाह को मजबूत कर रहे हैं. सिंगल लोग रिलेशनशिप में आ सकते हैं. शादी के साथ भविष्य की पारिवारिक योजना भी मजबूत हो सकती है.

इन लोगों के लिए भी शुभ विवाह योग

ऐसे लोग जिनकी कुंडली में इनमें से कोई भी स्थिति बन रही है, तो उनके लिए 2 जून के बाद शादी के मामलों में सकारात्‍मक परिणाम दिख सकते हैं-

गुरु महादशा / अंतरदशा चल रही हो

सप्तम भाव या सप्तमेश मजबूत हो

शुक्र शुभ स्थिति में हो

जन्म कुंडली में गुरु या चंद्रमा शुभ हों

विवाह में देरी चल रही हो लेकिन दशा सहयोग देने लगे



(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)