Palmistry: व्यक्ति में स्वाभिमान कितना है, बुद्धिमान है या नहीं? हथेली के इस पर्वत से खुलते हैं ऐसे ही कई गहरे रहस्य

Hindi Newsऐस्ट्रोPalmistry: व्यक्ति में स्वाभिमान कितना है, बुद्धिमान है या नहीं? हथेली के इस पर्वत से खुलते हैं ऐसे ही कई गहरे रहस्य

Guru Parvat Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली की रेखाओं और उसकी बनावट व्यक्ति के बार में कई बातें बताती है. उसके भविष्य से लेकर उसके व्यक्तित्व के बारे में गहरे अंदाजे लगाए जा सकते हैं. आइए जानें हथेली का गुरु पर्वत व्यक्ति के बारे में क्या बताते हैं.

Jan 02, 2026, 08:21 AM IST
Jupiter Mount In Palmistry
Jupiter Mount In Palmistry

Guru Parvat In hand Palmistry: हथेली पर मौजूद अलग अलग पर्वत के अलग अलग प्रभाव होते हैं. इसी तरह से हथेली का बृहस्पति पर्वत किसी व्यक्ति के बारे में कई जानकारी देता है. हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार कुंडली में ग्रह की स्थिति के अनुसार ही हथेली के पर्वत का जीवन पर प्रभाव पड़ता है. कुंडली में ग्रह जितना मजबूत होगा संबंधित पर्वत का उभार व विकास भी उतना ही होगा. इस कड़ी में हथेली के गुरु पर्वत के बारे में जानेंगे. 

हथेली में गुरु पर्वत का स्थान
हथेली पर तर्जनी उंगली के मूल में व मंगल पर्वत से ऊपर की ओर गुरु पर्वत का स्थान है. जिसके उभार के हिसाब से व्यक्ति के गुणों  के साथ ही उसके भविष्य के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है.

गुरु पर्वत का अधिक उभरा या स्पष्ट होना
हथेली पर गुरु पर्वत अधिक उभरा है और साफ दिख रहा है तो ऐसे लोग खूब उन्नति करते हैं. अपने साथ वाले लोगों को भी ऐसे रास्ते दिखाते हैं जो उन्हें उन्नति के रास्ते पर लेकर जाते हैं. ऐसे लोग स्वाभिमानी होते हैं. ये लोग बुद्धिमान होते हैं और समाज में इनका बहुत सम्मान होता है. मुश्किल समय में भी ये लोग धैर्य रखकर उससे उबरते हैं. ये लोग उच्च न्यायाधीश या पड़े पद पर काम करते हैं.

पर्वत का ठीक ठीक उभार
हथेली पर मौजूद गुरु पर्वत अगर सामान्य रूप से उभार है तो ऐसे लोग जीवन में खूब तरक्की पाते हैं. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार ऐसे लोग जल्द शादी करते हैं. गृहस्थ जीवन अच्छे से बिताते हैं. वहीं जिन लोगों की हथेली पर गुरु पर्वत बहुत कम दिखता है उनके लिए आत्मसम्मान का अधिक महत्व नहीं होता है. माता-पिता के साथ इनका बहुत कम समय बीतता है. 

गुरु पर्वत का शनि की ओर झुकाव
गुरु पर्वत का झुकाव शनि की ओर हो तो ऐसे लोग कार्यों में व्यस्त रहते हैं और इनके हिस्से कम ही सफलता आता ही. ऐसे में ज्यादातक बार  निराशा ही रहते हैं. ये लोग गंभीर तो होते हैं लेकिन जिद्दी भी होते हैं. गुरु पर्वत हल्का से नीचे की ओर दिखे तो समझ लें कि ऐसे लोगो के जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं. साहित्य में ऐसे लोग अच्छआ काम करते हैं.

गुरु पर्वत बिल्कुल न दिखना
 हथेली पर गुरु पर्वत न दिखना या कम से कम उभार होना बतात है कि व्यक्ति हंसमुख है. ऐसे लोग किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं. ऐसे लोग दयालु होते हैं और इसके लिए मान-सम्मान बहुत महत्व रखता है. ये लोग अपना अधिकार कभी नहीं छोड़ते हैं. 

गुरु और शनि पर्वत का एक बराबर होना
जब गुरु और शनि पर्वत एक बराबर होता है या एक दूसरे से मिल जाता है तो ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं. जीवन में ऊंचाई को छूते हैं और बड़ी सफलताएं पाते हैं. इन्हें जीवनभर पैसों की कमी नहीं होती है. हथेली में गुरु पर्वत बहुत अधिक उभरा हो तो ऐसे लोग अपने आप से मतलब रखते हैं.

