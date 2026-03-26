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Hindi Newsऐस्ट्रोGuru Pradhan Jatak: गुरु की कृपा से चमकता है इन लोगों का भाग्य, जानें बृहस्पति प्रधान जातक की 5 बड़ी खूबियां

Guru Pradhan Jatak: गुरु की कृपा से चमकता है इन लोगों का भाग्य, जानें बृहस्पति प्रधान जातक की 5 बड़ी खूबियां

Guru Pradhan Jatak  Prediction: ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में बृहस्पति को बेहद शुभ माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि जिस जातक की कुंडली में गुरु केंद्र में या शुभ स्थिति में होता है, उसे जीवन में अपार सुख-समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है. इसके अलावा ऐसे लोग समाज में भी खूब नाम कमाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि बृहस्पति प्रधान जातक कौन होते हैं और उनकी 5 बड़ी खूबियां कौन-कौन सी हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 26, 2026, 02:36 PM IST
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Guru Pradhan Jatak: गुरु की कृपा से चमकता है इन लोगों का भाग्य, जानें बृहस्पति प्रधान जातक की 5 बड़ी खूबियां

Guru Pradhan Jatak: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति यानी गुरु ग्रह को देवताओं का गुरु माना गया है. गरु ग्रह को सुख-समृद्धि, ज्ञाान और धन और यश का कारक माना जाता है. जब किसी जातक की जन्मकुंडली में गुरु मजबूत स्थित में होते हैं, तो उसे बृहस्पति प्रधान माना जाता है. जानकारों की मानें तो बृहस्पति प्रधान जातक का व्यक्तित्व और भाग्य औरों से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है. इसके साथ ही बृहस्पति प्रधान जातकों को किस्मत का भी भरपूर साथ मिलता है. इसके अलावा ये जिस काम में हाथ लगाते हैं, उसे पूरा करके ही मानते हैं. इतना ही नहीं, बृहस्पति प्रधान जातकों का दांपत्य जीवन में बेहद सुखद होता है. ऐसे में आइए जानते हैं बृहस्पति प्रधान जातक कौन होते हैं और उनकी 5 बड़ी खूबियां कौन-कौन सी हैं.

कूट-कूटकर भरा होता है व्यवहारिक ज्ञान

चूंकि, बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, इसलिए बृहस्पति प्रधान जातकों की सबसे बड़ी खूबी उनका ज्ञान होता है. बृहस्पति प्रधान जातकों में किताबी ज्ञान के अलावा व्यवहारिक ज्ञान भी कूट-कूट कर भरा होता है. ये आध्यात्मकि प्रवृति के होते हैं और इनमें हर वक्त कुछ नया सीखने की ललक होती है. बृहस्पति प्रधान जातक अक्सर शिक्षा, लेखन या परामर्श के काम में निपुण होते हैं. 

रहती है गजब की नेतृत्व क्षमता 

बृहस्पति प्रधान जातकों में दूसरा गुण नेतृत्व करने का होता है. ये लोग अक्सर समाज का नेतृत्व करते हैं. इसके अलावा ये दूसरों को सलाह देने के लिए भी जाने जाते हैं. समाज में इनसे सलाह लेने के लिए लोग खिंचे चले आते हैं. बृहस्पति प्रधान जातकों में वाणी का भी संयम देखा गया है. ऐसे लोग बहुत सोच-समझकर कोई भी फैसला लेते हैं. कार्यस्थल पर भी इनके निर्णय को लोग अंतिम मानते हैं, जिससे इनकी लोकप्रियता का भी पता चलता है.

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रखते हैं आशावादी और सकारात्मक विचार

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बृहस्पति प्रधान जातकों की सोच बहुत अच्छी और स्पष्ट होती है. गुरु प्रधान जातक संकट की घड़ी में भी उम्मीद की किरण जगाते हैं. ऐसे लोगों में गजब की सकारात्मक ऊर्जा होती है. अक्सर ये हार मानने के बजाय उसका हल निकालने में विश्वास रखते हैं. 

होते हैं धर्मनिष्ठ और बेहद ईमानदार

कहा जाता है कि बृहस्पति प्रधान जातक कभी भी अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करते. ऐसे जातक गलत रास्ते पर चलकर सफलता और धन पाने के बजाय कठिन रास्ते पर चलकर ईमानदारी से जीना पसंद करते हैं. गुरु प्रधान जातक बेहद धर्मनिष्ठ होते हैं. इसके अलावा ये लोग धार्मिक कार्यों जैसे- दान-पुण्य और अनुष्ठान में अधिक रूचि रखते हैं. यही वजह है कि इन्हें समय-समय पर ईश्वर की कृपा भी प्राप्त होती रहती है.

यह भी पढ़ें: क्या आपमें मौजूद हैं बुध ग्रह के ये गुण? जानें बुध प्रधान जातकों का भविष्य

आर्थिक और समाजिक स्थिति होती है अच्छी

ज्योतिष में बृहस्पति को धन का कारक भी माा गया है. ऐसे में बृहस्पति प्रधान जातक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी अपनी मेहनत और बुद्धि के बल पर धन अर्जित करते हैं. बृहस्पति प्रधान जातकों को समाज में भी खूब मान-सम्मान मिलता है. इसलिए इन्हें लोग समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति मानते हैं. इतना ही नहीं, ये जीवन के आखिरी समय तक भी धन और ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं. 

बृहस्पति प्रधान जातकों के लक्षण

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आमतौर पर बृहस्पति प्रधान जातकों का माथा चौड़ा होता है. इनके बातचीत करने के तरीका भी बेहद शांत और सौम्य होता है. बृहस्पति प्रधान जातक मीठा भोजन पसंद करते हैं. इसके अलावा ये बेहद न्यायप्रिय भी माने जाते हैं. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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