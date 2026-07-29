Horoscope Today 29 July 2026 : आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा पर्व मनाते हैं, जो कि इस साल 29 जुलाई, यानी कि आज है. यह दिन अपने गुरुजनों, शिक्षकों, माता-पिता और उन सभी व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञ होने का दिन है, जिन्होंने हमारे जीवन को संवारने में योगदान दिया है. हिंदू धर्म में यह दिन बहुत खास है और ज्योतिष के अनुसार कुछ राशि वालों के लिए गुरु पूर्णिमा का दिन भाग्य चमकाने वाला साबित हो सकता है. जानिए सभी 12 राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है.
विद्यार्थियों को यदि किसी कोर्स में एडमिशन लेना है, तो आज आवेंदन कर सकते हैं. किसी भी समस्या को विवाद की बजाय संवाद के जरिए सुलझाने की कोशिश करें. कारोबार में अगर पार्टनरशिप संबंधी कोई बातचीत चल रही है, तो उससे संबंधित निर्णय लेना लाभदायक साबित होगा. प्रेम संबंध भी मर्यादा पूर्ण रहेंगे. कफ, खांसी जैसी समस्या रह सकती है.
उपाय - देवी मां की उपासना करें तथा बच्चों को फल मिठाई आदि बांटें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 6
विद्यार्थियों तथा युवाओं को पढ़ाई करियर से संबंधित समस्याओं का निवारण मिलेगा. अपने वर्तमान समय पर पुरानी नकारात्मक बातों को हावी ना होने दें, इससे आपके मनोबल में कमी आएगी. कारोबार में आज किसी भी प्रकार का लोन या उधार लेने जैसा कोई भी कार्य ना करें. प्रेम संबंध में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं. मौसम में बदलाव की वजह से एलर्जी जैसी समस्या रहेगी.
उपाय - उगते सूर्य के दर्शन करें तथा आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 9
घर में कुछ समय से चल रही गलतफहमियां आपकी मध्यस्थता से हल हो जाएंगी. वार्तालाप करते समय उचित शब्दों का प्रयोग करें. कारोबार में अभी वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान केंद्रित रखें. रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है. संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक लोगों को कोई खुशखबरी मिल सकती है. ज्यादा भीड़-भाड़ और पॉल्यूशन में जाने से परहेज करें.
उपाय - गणपति जी की पूजा करें तथा लड्डूओं का भोग लगाएं.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 2
किसी से भी सहायता की उम्मीद ना रखकर खुद ही अपने कार्यों को निपटाएं. इससे आपको बेहतर परिणाम हासिल होंगे. नकारात्मक परिस्थितियों में धैर्य न खोएं तथा अपना मनोबल मजबूत बनाकर रखें. बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोग अपने क्लाइंट के साथ अच्छा व्यवहार रखें. दांपत्य जीवन सुखद और व्यवस्थित रहेगा. स्वास्थ्य ठीक रहेगा. मौसम के अनुकूल अपनी दिनचर्या रखें.
उपाय - गौशाला में हरा चारा दे कर आए.
भाग्यशाली रंग- मेहरून
भाग्यशाली अंक- 3
किसी प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा मदद मिलने से अपनी समस्या हल करने में आसानी होगी. दूसरों के झमेले में ना ही पड़े तो अच्छा है, वरना बैठे-बिठाए मुसीबत में पड़ सकते हैं. सफलता हासिल करने के लिए बहुत अधिक मेहनत की जरूरत है. हालांकि कार्यक्षेत्र में स्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी. लव पार्टनर के साथ डेटिंग पर जाने का मौका मिलेगा. रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों से दूर रहें.
उपाय - जीव-जंतुओं को कुछ ना कुछ आहार अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 9
पारिवारिक जिम्मेदारियों को घर के सदस्यों में बांटने से आप अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए समय निकाल पाएंगे. गलतफहमी की वजह से किसी के साथ कहा-सुनी भी हो सकती है. ऑफिस तथा व्यवसाय दोनों जगह टीम वर्क के साथ काम करने से बेहतरीन सफलता प्राप्त होगी. वैवाहिक संबंधों में मधुरता और प्रेम बना रहेगा. पित्त प्रकृति के लोग वर्तमान मौसम से अपने आप का बचाव करके रखें.
उपाय - संध्या के समय शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
सोचे हुए कार्य समय पर पूरे हो जाने से उत्साह बना रहेगा. लेनदेन संबंधी मामलों में लापरवाही ना करें. अगर किसी क्लाइंट अथवा कस्टमर के साथ बहस की स्थिति बने तो शांत चित्त बने रहे. परिजनों के बीच उचित सामंजस्य और प्रेम पूर्ण व्यवहार रहेगा. मौसम के विपरीत प्रभाव से बचने के लिए आहार के प्रति बहुत अधिक सावधानी रखने की जरूरत है.
उपाय - महादेव का ध्यान करें और कार्य सिद्धि की प्रार्थना करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 5
किसी रिश्तेदार से चल रहे किसी पुराने मतभेद का निपटारा हो जाएगा. कई मामलों में आपका स्वाभिमान आपकी उन्नति में बाधक बनेगा. इसलिए अपने व्यवहार को थोड़ा लचीला बनाकर रखें. नौकरी पेशा लोग क्लाइंट की वजह से मुसीबत में पड़ सकते हैं, इसलिए सचेत रहें. प्रेम प्रसंगों में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं. हड्डियों व जोड़ों में दर्द जैसी समस्या रहेगी.
उपाय - लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करें तथा यथा सामर्थ्य उपासना करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 2
अपनों का साथ और समय की अनुकूलता आपके आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाएंगे. इस समय बाहरी गतिविधियों में बिजी होना समय और पैसे की बर्बादी ही है. मनोरंजन तथा सौंदर्य प्रसाधन संबंधी व्यवसाय विशेष रुप से तरक्की में रहेंगे. पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा. स्वास्थ्य संबंधी किसी भी परेशानी को लापरवाही में ना लें.
उपाय - गाय को गुड़-रोटी खिलाएं और प्रणाम करें.
भाग्यशाली रंग- बैंगनी
भाग्यशाली अंक- 8
घर में बुजुर्गों का प्यार व आशीर्वाद शांतिपूर्ण माहौल बनाकर रखेगा. अपने किसी विशेष कार्य के परिणाम हासिल करने में अभी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है. विदेश से संबंधित व्यवसाय में कुछ नुकसान होने जैसी स्थिति बन रही है. लव पार्टनर की भावनाओं को नजरअंदाज ना करें. स्वास्थ्य संबंधी कोई पुरानी समस्या दोबारा होने की वजह से थकान और कमजोरी महसूस करेंगे.
उपाय - गुरुद्वारा, मंदिर आदि में लंगर के लिए अनाज का दान करें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 7
बच्चों के भविष्य संबंधी कुछ योजनाएं बनेगी. और काफी हद तक कामयाब भी होंगी. ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में कटुता ना आने दें. किसी भी गैर कानूनी काम में रुचि ना लें. इंक्वायरी होने अथवा पेनल्टी लगने की स्थिति भी बन रही है. किसी विपरीत लिंगी मित्र के साथ मुलाकात से पुरानी खुशनुमा यादें ताजा होंगी. अव्यवस्थित खानपान की वजह से गैस और बदहजमी की शिकायत रहेगी. उपाय - प्रातःकाल प्राणायाम, ध्यान आदि करना आपको स्वस्थ बनाएगा.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 1
अगर कोई नया मकान या प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो आपका निर्णय बहुत ही उचित है. किसी भी समस्या को घबराने के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें. व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा की स्थिति का सामना करना पड़ेगा. लेन-देन में बहुत अधिक सावधानी बरतें. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. शुद्ध पानी पीएं तथा खान-पान का ध्यान रखें.
उपाय - शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं और जलाभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 9
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)