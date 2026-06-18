Lucky Zodiac Sign Today: नक्षत्रों के राजा पुष्य नक्षत्र का गुरुवार को पड़ना गुरु पुष्य योग बनाता है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में बहुत शुभ माना गया है. इस योग में सोना-चांदी खरीदना, नए काम की शुरुआत करना धन-समृद्धि, सफलता देता है. लेकिन आज 18 जून 2026, गुरुवार को बना यह योग कई मायनों में विशेष है.
दरअसल, आज गुरु पुष्य नक्षत्र के अलावा भी कई राजयोग बन रहे हैं. 18 जून की रात 09:32 बजे गुरु ग्रह पुष्य नक्षत्र में आ रहे हैं और 2 महीने तक इस नक्षत्र में रहकर शुभ फल देंगे. साथ ही गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में रहकर हंस राजयोग बना रहे हैं. जहां आज वे चंद्रमा से युति करके गजकेसरी राजयोग भी बना रहे हैं. वहीं कर्क राशि में शुक्र ग्रह भी हैं, जो गुरु से युति करके धन योग बना रहे हैं. इस तरह आज का दिन कई लोगों की किस्मत बदल सकता है. (संबंधित खबर: पुष्य नक्षत्र में गुरु का महायोग, 5 राशियों को धन-सफलता मिलने के योग, 3 पर बढ़ेगा काम का बोझ)
1. मेष राशि : आपकी इनकम बढ़ने के प्रबल योग हैं. नौकरी करने वालों को प्रमोशन-सैलरी इंक्रीमेंट की खुशखबरी मिल सकती है. वहीं व्यापारी वर्ग को आज बिक्री तेज होने का लाभ मिलेगा. साथ ही अटका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है. धन, संपत्ति, वाहन आदि समृद्धिदायक चीजें खरीदने के लिए दिन शुभ है.
2. मिथुन राशि : धन आने के नए सोर्स बन सकते हैं. पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है. नौकरी करने वाले कुछ लोगों को नई जॉब का ऑफर मिल सकता है. वहीं जो लोग आज नया काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए समय शुभ है. पार्टनरशिप में काम करने वालों को बड़ा फायदा हो सकता है. जीवनसाथी से अच्छी बनेगी.
3. कर्क राशि : कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है. इसी राशि में गुरु, शुक्र और चंद्रमा मिलकर राजयोग बना रहे हैं. आपका पद और सम्मान बढ़ेगा. धन में बढ़ोतरी हो सकती है. स्टॉक मॉर्केट से लाभ हो सकता है. पुराना निवेश भी जबरदस्त रिटर्न दे सकता है.
4. तुला राशि : तुला राशि वालों के लिए भी समय उपलब्धि देने वाला है. आपको करियर में तरक्की मिल सकती है. नया पद, प्रतिष्ठा और वेतन में बढ़ोतरी संबंधी न्यूज मिल सकती है. कोई ऐसी घटना हो सकती है, जो मजबूत भविष्य की नींव रखेगी.
5. मीन राशि : शनि की साढ़ेसाती झेल रहे मीन राशि के लोगों के लिए यह समय राहत भरा हो सकता है. इनकम बढ़ सकती है. रुका हुआ पैसा मिल सकता है. पैतृक संपत्ति से फायदा हो सकता है. घर-परिवार से मदद मिलेगी. आप खुश रहेंगे.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)