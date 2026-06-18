Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ऐस्ट्रो
  • /आज खुलेंगे भाग्य के बंद दरवाजे! गुरु पुष्य समेत 4 महाशुभ योग से 5 राशियों को बड़ा धन लाभ

आज खुलेंगे भाग्य के बंद दरवाजे! गुरु पुष्य समेत 4 महाशुभ योग से 5 राशियों को बड़ा धन लाभ

Guru Pushya Amrit Yog 2026: 18 जून 2026 यानी कि आज का दिन कई शुभ योग लेकर आया है. ज्‍योतिष के अनुसार आज गुरु पुष्‍य योग, हंस राजयोग, गजकेसरी राजयोग समेत 4 अत्‍यंत शुभ योग बन रहे हैं, जो 5 राशियों के लिए भाग्‍य के बंद दरवाजे खोल सकते हैं.

Written ByShraddha Jain
Published: Jun 18, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:27 AM IST
आज खुलेंगे भाग्य के बंद दरवाजे! गुरु पुष्य समेत 4 महाशुभ योग से 5 राशियों को बड़ा धन लाभ
Image Credit: आज की लकी राशियां 18 जून 2026, गुरुवार.

About the Author

Shraddha Jain

Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आज खुलेंगे भाग्य के बंद दरवाजे! गुरु पुष्य समेत 4 महाशुभ योग से 5 राशियों को धन लाभ
today lucky zodiac1 min ago
2
Meta Layoffs5 min ago
3
Gujarat5 min ago
4
the india story14 min ago
5
uttarakhand weather news17 min ago