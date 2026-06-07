/जून की इस तारीख को बन रहा सबसे ताकतवर धन योग, कर्क समेत 4 राशियों को मिलेगा तगड़ा पैसा, जानें सभी राशियों का हाल

ज्योतिष की नजर से जून 2026 शानदार है. 2 जून 2026 को गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में आए, जिससे हंस राजयोग बना. 8 जून 2026 को कर्क राशि में शुक्र आने से गुरु-शुक्र की युति से गजलक्ष्मी राजयोग बना. अब 17 जून 2026 को चंद्रमा भी कर्क राशि में आ रहे हैं. जिससे कर्क राशि में चंद्रमा की गुरु और शुक्र की युति होगी और 3 राजयोग बनेंगे.
17 जून 2026 की सुबह 08:12 बजे चंद्रमा गोचर करके कर्क राशि में आएंगे और 19 जून को 10:06 बजे तक रहेंगे. इससे कर्क राशि में गुरु-चंद्र की युति से गजकेसरी राजयोग, शुक्र-चंद्र की युति से कलात्मक योग और गुरु-शुक्र-चंद्र की युति से धन योग बनेगा. यह दुर्लभ संयोग बेहद शुभ है और कई राशियों को बड़ा लाभ देगा.
गुरु ज्ञान, भाग्य, धन और विस्तार का कारक है वहीं शुक्र सुख, वैभव, प्रेम, भौतिक सुविधाएं और मां लक्ष्मी का प्रतिनिधि माना जाता है. जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं, तो जीवन में समृद्धि, प्रतिष्ठा, आर्थिक उन्नति और नए अवसरों का मार्ग खुल सकता है. उस पर चंद्रमा का भी इनके साथ आना बेहद शुभ है.
गजकेसरी योग व्यक्ति को सम्मान, बुद्धिमत्ता, लोकप्रियता और नेतृत्व क्षमता प्रदान करता है. वहीं गजलक्ष्मी योग धन, वैभव, भौतिक सुख-सुविधाएं और आर्थिक स्थिरता देता है. जब गुरु की शक्ति और शुक्र का वैभव एक साथ आते हैं, तो भाग्य और संपन्नता दोनों के संकेत दिखाई देने लगते हैं
मेष राशि : मेष राशि वालों के लिए पारिवारिक और संपत्ति संबंधी मामलों में लाभ के संकेत हैं घर, वाहन या भूमि से जुड़े निर्णय आपके पक्ष में जा सकते हैं. माता का सहयोग मिलेगा करियर में भी स्थिरता बढ़ सकती है.
लाभ प्रतिशत: 72%
वृषभ राशि : वृषभ राशि वालों को आर्थिक मामलों में विशेष लाभ मिल सकता है. नए संपर्क और नए अवसर आय के स्रोत बढ़ा सकते हैं. व्यापारियों के लिए यह समय विस्तार और लाभ का संकेत दे रहा है.
लाभ प्रतिशत: 88%
मिथुन राशि : मिथुन राशि के लिए धन और वाणी का भाव सक्रिय रहेगा. संचार, मीडिया, शिक्षा और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिल सकती है .अचानक धन लाभ के अवसर भी मिल सकते हैं.
लाभ प्रतिशत: 80%
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कर्क राशि : कर्क राशि इस पूरे राजयोग की सबसे बड़ी लाभार्थी राशियों में मानी जा रही है क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों आपकी राशि में रहेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक बनेगा .धन, करियर, प्रेम और सामाजिक सम्मान में वृद्धि हो सकती है .
लाभ प्रतिशत: 95%
सिंह राशि : सिंह राशि वालों के लिए यह समय विदेश, शोध, आध्यात्मिकता और गुप्त योजनाओं में सफलता दिला सकता है .खर्च बढ़ सकते हैं लेकिन निवेश भविष्य में लाभ देगा .
लाभ प्रतिशत: 70%
कन्या राशि : कन्या राशि वालों के लिए आय, नेटवर्किंग और बड़े लाभ का समय बन सकता है प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ेंगे लंबे समय से रुकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं.
लाभ प्रतिशत: 92%
तुला राशि : तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए इस योग का प्रभाव खास होगा. करियर में बड़ी उपलब्धि, प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी .
लाभ प्रतिशत: 90%
वृश्चिक राशि : भाग्य का घर मजबूत होने से वृश्चिक राशि वालों को धार्मिक यात्राओं, उच्च शिक्षा और विदेश संबंधी मामलों में लाभ मिल सकता है रुके हुए कामों में गति आएगी .
लाभ प्रतिशत: 82%
धनु राशि : धनु राशि के स्वामी गुरु है इसलिए यह योग आपके लिए अचानक लाभ और आर्थिक मजबूती लेकर आ सकता है निवेश, बीमा और पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है.
लाभ प्रतिशत: 89%
मकर राशि : मकर राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन और साझेदारी के क्षेत्र में सुधार दिखाई देगा व्यापारिक साझेदारी लाभदायक हो सकती है रिश्तों में मजबूती आएगी .
लाभ प्रतिशत: 84%
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कुंभ राशि : कार्यस्थल पर मेहनत का पूरा फल मिल सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा .
लाभ प्रतिशत: 76%
मीन राशि : मीन राशि वालों के लिए यह समय प्रेम, संतान और रचनात्मक कार्यों में सफलता लेकर आ सकता है. निवेश और नए प्रोजेक्ट लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं.
लाभ प्रतिशत: 91%
ज्योतिषीय दृष्टि से कर्क, कन्या, तुला और मीन राशि के जातकों को गजकेसरी और गजलक्ष्मी प्रभाव का सबसे अधिक लाभ मिल सकता है इन राशियों के लिए धन, करियर, प्रतिष्ठा, प्रेम और सामाजिक सफलता के नए द्वार खुल सकते हैं.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)