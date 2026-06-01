June 2026 Rajyog: ज्‍योतिष की नजर से जून 2026 धमाल करने वाला महीना है. इस महीने में ग्रहों की चाल 5 राजयोग बना रही है. जिसमें से एक हंस महापुरुष राजयोग तो 2 जून 2026 से ही सक्रिय हो जाएगा और लोगों के भाग्‍य, आर्थिक स्थिति, करियर, लव लाइफ आदि पर बड़ा असर डालेगा.

जानिए कब कौन-सा ग्रह कौन-सा राजयोग बनाएगा और उनका किन राशियों पर शुभ प्रभाव होने वाला है.

जून 2026 के राजयोग

1. हंस राजयोग : पंचमहापुरुष राजयोगों में से एक हंस राजयोग बेहद ताकतवर राजयोग माना गया है. 2 जून 2026 को गुरु के अपनी उच्‍च राशि कर्क में आने से हंस राजयोग बनेगा. यह योग 31 अक्‍टूबर 2026 तक सक्रिय रहेगा.

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2. गजलक्ष्मी राजयोग: 8 जून 2026 को शुक्र ग्रह कर्क राशि में आएंगे और गुरु से युति करेंगे, जिससे गजलक्ष्‍मी राजयोग बनेगा. यह योग अपार धन और ऐश्‍वर्य (सम्‍मान) देने वाला माना गया है.

3. भद्र राजयोग: बुध अपनी राशि मिथुन में हैं और भद्र राजयोग बना रहे हैं. 22 जून 2026 तक बुध भद्र में रहेंगे और यह योग सक्रिय रहेगा.

4. रुचक राजयोग: मंगल अपनी ही राशि मेष में हैं और रुचक राजयोग बना रहे हैं. 21 जून 2026 तक मंगल मेष में रहेंगे और तब तक रुचक राजयोग सक्रिय रहेगा.

5. लक्ष्मी नारायण राजयोग : वहीं बुध और शुक्र अभी मिथुन राशि में हैं, जिससे लक्ष्‍मी नारायण योग सक्रिय है. 8 जून को शुक्र के कर्क में रहने तक यह योग रहेगा.

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इन राशियों की चमकेगी किस्‍मत

जून के राजयोग वृषभ, कर्क, सिंह और मीन राशि वालों के लिए बेहद शुभ साबित हो सकते हैं. इन लोगों को धन लाभ, नौकरी में प्रमोशन, व्‍यापार में बिक्री बढ़ने और रिश्‍तों में मिठास देने के पूरे संकेत दे रहा है. कह सकते हैं कि इन 4 राशि वाले लोगों के लिए जून 2026 लकी महीना साबित हो सकता है. कुछ लोगों को तो उम्‍मीद से बड़ी सफलता मिल सकती है.

वहीं मेष, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए जून महीना मिला-जुला रह सकता है.

ये लोग रहें सतर्क

जून में तुला और कुंभ राशि वालों को धन के लेन-देन में सतर्कता बरतने की जरूरत है. बिना सोचे-समझे निवेश करना नुकसान दे सकता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)