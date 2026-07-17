जिस तरह ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, वैसे ही नक्षत्र भी बदलते हैं. द्रिक पंचांग के अनुसार 19 जुलाई 2026 को गुरु पुष्य नक्षत्र के तीसरे पद में गोचर कर रहे हैं. इसके अगले ही दिन 20 जुलाई 2026 को सुबह 11:33 बजे सूर्य पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं. जिससे पुष्य नक्षत्र में सूर्य और गुरु की युति हो रही है.
इसके बाद गुरु ग्रह 19 अगस्त 2026 तक पुष्य नक्षत्र में रहेंगे. वहीं सूर्य 3 अगस्त की सुबह 10:29 बजे तक पुष्य नक्षत्र में रहेंगे. जिससे यह युति 20 जुलाई 2026 से 3 अगस्त 2026 तक पुष्य नक्षत्र में सक्रिय रहेगी. जानिए किन 5 राशियों के लिए यह समय शुभ रहेगा. करियर में तरक्की, धन, रिश्तों में सकारात्मक फल देगा.
कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए यह समय मान-सम्मान, और करियर में नई पहचान दे सकता है. आप यदि सही समय पर मौके का लाभ उठाएं तो फायदे में रहेंगे.
कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए यह समय इनकम में बढ़ोतरी करेगा. आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है. काम में लापरवाही न करें. तरक्की के नए मौकों पर पूरी नजर रखें.
वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों को इस समय में भाग्य का साथ मिलेगा. जिससे आप महत्वपूर्ण कामों में सफल हो सकते हैं. आय में बढ़ोतरी से कुछ मसले हल सकते हैं.
धनु राशि- धनु राशि वालों को सूर्य-गुरु की युति अचानक धन लाभ करवा सकती है. गुप्त स्त्रोतों से पैसे मिलने के संकेत है. इस पैसे का निवेश करना भविष्य में बड़ा रिटर्न दे सकता है.
मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए शुभ नक्षत्र पुष्य में सूर्य-गुरु की युति बहुत लाभ देगी. मीन राशि के स्वामी गुरु ग्रह हैं. यह युति इन 13 दिनों में आपको प्रेम, विवाह, संतान और शिक्षा से जुड़ी खुशखबरी दे सकती है.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)