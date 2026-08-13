/गुरु ग्रह का महा-उदय: इन राशियों के जीवन में आएगा सकारात्मक मोड़, पैसों और तरक्की के प्रबल योग

गुरु उदय ज्योतिष की नजर से अहम घटना मानी जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म में गुरु अस्त के दौरान शादी, गृहप्रवेश, नए काम की शुरुआत जैसे कोई भी शुभ-मांगलिक काम वर्जित रहते हैं. 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 तक करीब महीने भर अस्त रहने के बाद गुरु फिर उदित हो चुके हैं. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार गुरु का उदय ज्ञान, सुख, विस्तार, भाग्य और समृद्धि से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव का संकेत दे सकता है. इस बार इसका खास असर 4 राशियों और 3 मूलांक वालों पर बताया जा रहा है. जानिए ये लकी राशियां और बर्थडेट कौन-सी हैं.
मूलांक 1 वालों के लिए गुरु का उदय लीडरशिप और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है. यह समय आपको करियर में प्रमोशन, नई जिम्मेदारी और व्यापार में विस्तार के योग बना रहा है. आपकी अलग पहचान बन सकती है. खासतौर पर राजनीति या अधिकारी वर्ग से लाभ हो सकता है.
मूलांक 3 के स्वामी गुरु ग्रह हैं और इन लोगों को विशेष लाभ दे सकते हैं. खासतौर पर शिक्षा, लेखन, कंसल्टिंग, धर्म-अध्यात्म जैसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों को बहुत लाभ हो सकता है. भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए सारे काम तेजी से पूरे होंगे.
मूलांक 6 वालों को यह समय धन, समृद्धि और प्रेम के लिए सकारात्मक है. आपका पद और पैसा बढ़ सकता है. आपकी शोहरत बढ़ेगी. सिंगल लोगों को पार्टनर मिलेगा. जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी.
मूलांक 8 वालों के लिए यह अतीत में की गई मेहनत का फल देगा, जिसके इंतजार में आप निराश होने लगे थे. जिन लोगों के करियर में उतार-चढ़ाव चल रहे थे, उसमें अब स्थिरता आएगी. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मदद से बड़ा काम बन सकता है.
वृषभ राशि वालों को गुरु का उदय ऐसे सुनहरे मौके दिला सकता है, जो आपका भाग्य चमका देंगे. आपका पद और प्रभाव बढ़ेगा. विरोधी भी आपकी तारीफ करने का मजबूर हो जाएंगे. आपको काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है, जो बहुत लाभ देगी. पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों का काम अच्छा चलेगा. आपको धन लाभ हो सकता है.
गुरु कर्क राशि में ही अस्त थे और अब उदित हो गए हैं. जिससे कर्क राशि वालों को भाग्य का साथ मिलने लगेगा. अब तक जो काम रुके हुए थे, अब रफ्तार पकड़ेंगे. वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा. संतान की ओर से खुशी मिल सकती है. नौकरी करने वालों का तनाव कम होगा.
मकर राशि वालों के लिए गुरु का उदय लाभकारी साबित हो सकता है. धन प्राप्ति में बाधा आ रही थी, तो अब दूर होगी. आर्थिक मजबूती आएगी. आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती हैं. लंबे समय बाद आप राहत महसूस करेंगे. कुछ लोगों को नए स्त्रोत से अच्छी कमाई हो सकती है.
गुरु उदय का शुभ फल पाने के लिए सभी लोग ज्योतिष और लाल किताब में बताए गए ये उपाय आजमा सकते हैं.
- गुरुवार को "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" का 108 बार जाप करना.
- केले के पेड़ की पूजा करें.
- जरूरतमंदों को पीली दाल, चने की दाल या हल्दी का दान करें.
- बड़े-बुजुर्गों और गुरुओं का आशीर्वाद लें.
(Disclaimer-यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और उपलब्ध पंचांग/ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. इसे निश्चित भविष्यवाणी के रूप में न लें.)