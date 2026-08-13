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गुरु ग्रह का महा-उदय: इन राशियों के जीवन में आएगा सकारात्मक मोड़, पैसों और तरक्की के प्रबल योग

देवगुरु बृहस्‍पति ग्रह का उदय हो गया है. यह शुभ तारा डूबने से न केवल मांगलिक कार्य रुके थे, बल्कि कई लोगों की जिंदगी में भी समस्‍याएं चल रही थीं. जानिए गुरु का उदय किन बर्थडेट और राशि वालों के लिए खुशियों, तरक्‍की और धन के लिए नए दरवाजे खोल रहा है.

Written ByShraddha Jain
Published: Aug 13, 2026, 07:15 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 07:15 AM IST
गुरु ग्रह का महा-उदय: इन राशियों के जीवन में आएगा सकारात्मक मोड़, पैसों और तरक्की के प्रबल योग
Image Credit: AI

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Shraddha Jain

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पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

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