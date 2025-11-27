Advertisement
अमीर बनने के लिए गुरुवार की शाम करें ये अचूक उपाय, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे

Guruwar Deepak Ke Upay : गुरुवार का दिन भगवान विष्‍णु और देवगुरु बृहस्‍पति की कृपा पाने का दिन है. गुरुवार की शाम को किया गया एक उपाय बहुत लाभ दे सकता है. धन-समृद्धि पाने में बहुत मदद करता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 27, 2025, 11:15 AM IST
Guruwar ke Upay: हिंदू धर्म में सप्‍ताह का हर दिन देवी-देवताओं को समर्पित किया गया है. साथ ही सप्‍ताह के दिनों का ग्रहों से भी संबंध है. गुरुवार का दिन भगवान विष्‍णु को समर्पित है. साथ ही कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए गुरुवार को कुछ उपाय करना बहुत लाभ देता है. ऐसा करने से गुरु ग्रह मजबूत होकर शुभ फल देने लगते हैं. साथ ही भगवान विष्‍णु भी प्रसन्‍न होते हैं. इससे कई समस्‍याएं दूर होती हैं, धन-समृद्धि मिलती है. 

गुरुवार को जलाएं दीपक 

गुरुवार के दिन वैसे तो कई उपाय किए जा सकते हैं. लेकिन एक बेहद आसान उपाय है जिसे करने में बमुश्किल 5 मिनट लगेंगे. पर यह बहुत असरकारक उपाय है. इसके लिए कुछ खास स्‍थानों पर गुरुवार की शाम दीपक जलाना होगा. ऐसा करने से घर की नकारात्मकता दूर होगी. भगवान विष्‍णु और माता लक्ष्‍मी की कृपा से आर्थिक तंगी दूर होगी. इसके लिए प्रदोष काल का समय सर्वश्रेष्‍ठ माना गया है. शाम को सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त से ठीक बाद तक का समय प्रदोष काल होता है, जो लगभग डेढ़ घंटे की अवधि होती है. इस दौरान पूजा करना और दीपक जलाना सबसे उत्तम माना गया है. जानिए किन-किन जगहों पर गुरुवार की शाम को दीपक जलाना चाहिए. 

भगवान विष्‍णु और माता लक्ष्‍मी - गुरुवार की शाम को प्रदोष काल में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएं. इसके लिए घर के मंदिर में भी दीपक जला सकते हैं या लक्ष्‍मीनारायण मंदिर जाकर भी दीपक जला सकते हैं. 

घर के मुख्‍य द्वार पर - शाम को प्रदोष काल में घर के मुख्‍य द्वार पर जरूर दीपक जलाएं. मुख्‍य द्वार पर दीपक जलाने और रोशनी करने से मां लक्ष्‍मी प्रसन्‍न होती हैं और हमेशा घर में वास करती हैं. ऐसे घर में कभी धन की कमी नहीं होती है. 

तुलसी के पास - वैसे तो रोजाना शाम को तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं. तुलसी जी मां लक्ष्‍मी का ही रूप हैं. विशेष तौर पर हर गुरुवार और शुक्रवार को ये उपाय करने से जातक के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं. 

ईशान कोण में - ईशान कोण यानी कि उत्तर-पूर्व दिशा में दीपक जलाएं. यह दिशा देवी-देवताओं की दिशा होती है. ऐसा करने से घर में झगड़े-कलह नहीं होते. देवी-देवताओं की कृपा से घर के लोग तरक्‍की करते हैं, प्रेम और सुखपूर्वक रहते हैं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

