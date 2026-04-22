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Hindi Newsऐस्ट्रोGuruwar Ke Upay: भाग्य पड़ गया है मंद और तिजोरी हो गई है खाली? तो गुरुवार को विष्णु जी से जुड़े ये टोटके आजमाकर देखें!

Guruwar Ke Upay: भाग्य पड़ गया है मंद और तिजोरी हो गई है खाली? तो गुरुवार को विष्णु जी से जुड़े ये टोटके आजमाकर देखें!

Guruwar Ke Upay For Money And Good Luck: भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है और धन बर्बाद होता जा रहा है? तो आपको गुरुवार के दिन कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे शुभ परिणाम प्राप्त हो सकें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 22, 2026, 12:26 PM IST
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Vishnu ji
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Guruwar Ke Upay For Money: भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है और घर की तिजोरी खाली पड़ने लगी है? तो गुरुवार को श्रीहरि विष्णु की शरण लें सकते हैं. बृहस्पति देव का दिन गुरुवार विष्णु जी को समर्पित है. इस दिन पीले वस्त्र धारण कर केले के वृक्ष जल देने से लेकर भगवान को चने की दाल-गुड़ का भोग लगाने जैसे कई उपाय बताए जाते हैं. इस लेख में हम गुरुवार के दिन किए जाने वाले वो उपाय जानेंगे जिनको करने से धन-आगमन के रास्ते कुलेंगे और आत्मविश्वास के साथ ही सौभाग्य भी बढ़ेगा.

धन के लिए गुरुवार के उपाय
गुरुवार की सुबह और शाम विष्णुजी की पूजा करें. इसी समय हल्दी से पीले किए चावलों को विष्णुजी के सामने रख दें. अब घी का दीपक जलाएं और अगले दिन चावल उठाकर पीले कपड़े में बांध लें. इसे तिजोरी या धन वाली जगह पर रख दें. इस उपाय को करने से धन वृद्धि के रास्ते खुल सकते हैं.

सफलता पाने के उपाय
गुरुवार की शाम को विष्णु मंदिर जाएं और चने की दाल की पोटली बनाकर दान करें. काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी और व्यापार व नौकरी संबंधी दिक्कतें दूर होंगी. सफलता के रास्ते खुलेंगे.

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भाग्य तेज करने के लिए उपाय
गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नानादि कर विष्णु जी की विधि-विधान से पूजा करें. अब पूजा के समय ही 1 रुपये के सिक्के पर हल्दी से श्री लिखें. इस सिक्के को, हल्दी की एक गांठ और शमी के पत्ते के साथ रखकर भगवान विष्णु को चढ़ा दें. अब विष्णु जी की आरती करें. इस उपाय को करने से भाग्य तेज होगा और पैसों की तंगी दूर होगी.

मन शांत करने का उपाय
गुरुवार के दिन शाम को मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं. इस एक आसान से उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर के लोगों का मन शांत होता है. परिवार में आपसी मेल-जोल बढ़ता है और मां लक्ष्मी घर में स्थिर रहती है.

आत्मविश्वास के लिए उपाय
गुरुवार की शाम को सच्चे मन से विष्णुजी के सामने दीपक जलाएं और ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का 108 बार सच्चे मन से जाप करें. इस एक मंत्र के जाप से मन तो शांत होगा ही, जीवन की उलझनों से पार पाने का रास्ता मिलेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा और करियर में कभी रुकावट नहीं आएगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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