आपकी ये आदतें शनि देव को करती हैं नाराज़, अनजाने में खुद बिगाड़ रहे हैं अपना भाग्य

शनिदेव की नाराजगी से सभी लोग डरते हैं, लेकिन अक्सर उनके नाराज होने के पीछे वजह हमारी ही आदतें और गलतियां होती हैं. हम जाने-अनजाने में खुद शनि को नाराज करके अपना भाग्य बिगाड़ते हैं.
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वो काम कभी नहीं करने चाहिए जो शनि को नाराज करते हैं. क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं और कर्मों के अनुसार फल देते हैं. ऐसे में जो इंसान गलत काम करता है, शनिदेव उसे सख्त दंड देते हैं. वहीं अच्छे काम करने वालों को शनि धन-दौलत, सम्मान और सुख से नवाजते भी हैं. फिर भी लोग जाने-अनजाने में गलतियां करते हैं और शनि देव का प्रकोप झेलते हैं. यानी कि अपनी गलत आदतों से अपना ही भाग्य बिगाड़ लेते हैं.
अगर आपके जीवन में अचानक परेशानियां बढ़ रही हैं. काम नहीं बन रहे हैं, बार-बार रुकावटें आ रही हैं तो इस बात की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है कि शनि देव आपसे नाराज हैं. ऐसे में समय रहते अपनी आदतों और कामों पर नजर डालें और तत्काल उन गलतियों से तौबा कर लें, जो शनि देव को नाराज करती हों.
आलस और अव्यवस्था - शनि देव अनुशासन के देवता हैं. ऐसे लोग जो अनुशासित जीवन नहीं जीते, अव्यवस्था से रहते हैं, आलस करते हैं. शनि उन्हें नापसंद करते हैं. यदि आपके काम रुक रहे हैं तो अपनी रूटीन ठीक करें. हमेशा अपने आसपास सफाई रखें. खुद भी साफ कपड़े-जूते आदि पहनें.
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अनैतिक काम - शनि उन लोगों को सख्त दंड देते हैं जो गलत काम करते हैं. जैसे नियम विरुद्ध आचरण करना, धोखा देना, किसी का पैसा हड़पना, झूठ बोलना, नशा करना, किसी की बुराई करना, साजिशन करना आदि.
निर्दोष लोगों को परेशान करना - शनि न्याय के देवता हैं, यदि आप निर्दोष लोगों को परेशान करेंगे तो शनि आपको नहीं बख्सेंगे. लिहाजा किसी को बिना गलती के परेशान न करें.
अपमान - जो लोग बुजुर्गों, गुरुजनों, महिलाओं का अपमान करते हैं, शनि देव उन्हें जीवन में कड़ा संघर्ष देते हैं. लिहाजा ये गलती भी न करें.
मजदूर-दिव्यांगजनों का शोषण - शनि मेहनतकश लोगों जैसे- श्रमिकों, सफाई कर्मियों, दिव्यांगजनों को सताने वाले या उनका शोषण करने वाले लोगों को कभी माफ नहीं करते हैं. लिहाजा ये गलतियां कभी न करें.
बेजुबान जानवरों को सताना - शनि देव की उन लोगों पर क्रूर दृष्टि रहती है जो जानवरों को सताते हैं या उन्हें चोट पहुंचाते हैं. पशु-पक्षियों को मारना, सताना अपने हाथों शनि दोष को न्योता देना है.
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वैसे तो कभी भी नॉनवेज, नशे का सेवन नहीं करना चाहिए. फिर भी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को गलती से भी मांस-मदिरा का सेवन न करें. इसके अलावा खास तिथियों, व्रत-त्योहारों पर भी तामसिक चीजों का सेवन न करें. ये गलती भी शनि के प्रकोप का कारण बनती है.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)